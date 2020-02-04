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Биография Максима Акимова

4 февраля 2020 года, по данным источника, совет директоров "Почты России" утвердил бывшего вице-премьера на должность генерального директора компании
Максим Акимов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Максим Акимов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 февраля 2020 года, по данным источника ТАСС, совет директоров "Почты России" утвердил бывшего вице-премьера РФ Максима Акимова на должность генерального директора. На посту главы "Почты России" он сменил Николая Подгузова.

Максим Алексеевич Акимов родился 1 марта 1970 года в городе Малоярославец Калужской области.

В 1994 году окончил исторический факультет Калужского государственного педагогического университета (ныне - Калужский государственный университет) имени К. Э. Циолковского.

Служил в Вооруженных силах СССР.

В 1991-1992 годах работал учителем истории, географии и английского языка в средней школе Малоярославца.

В 1993 году занимал должность ведущего специалиста юридического отдела Фонда имущества Калужской области.

В 1994-1996 годах - руководитель компании "Файнарт-аудит".

С 1996 года по 1997 год возглавлял региональную комиссию по рынку ценных бумаг Калужской области.

В 1997-2001 годах - заместитель директора департамента экономики и промышленности правительства Калужской области.

В 2001-2004 годах - первый заместитель председателя Комитета государственного имущества Калужской области.

В 2004 году Акимов возглавлял Министерство экономического развития Калужской области.

С мая 2004 года - первый заместитель городского головы, с августа по ноябрь 2004 года - и. о. городского главы Калуги.

В 2004-2007 годах - городской голова Калуги. Был избран на этот пост 14 ноября 2004 года, набрав 34,63% голосов избирателей. Баллотировался в порядке самовыдвижения. Второе место на выборах занял генеральный директор ОАО "Калужский завод электронных изделий "Автоэлектроника" Андрей Перчян (20,72%).

В июле 2007 года Максим Акимов перешел на работу в областную администрацию. С 2007 года по 2011 год - заместитель, с 2011 года по 2012 год - первый заместитель губернатора Калужской области Анатолия Артамонова. Курировал региональные министерства экономического развития, финансов, конкурентной политики и тарифов. Отвечал за формирование и реализацию экономической, финансово-бюджетной и инвестиционной политики Калужской области.

В 2012 году перешел на работу в аппарат правительства РФ. С 21 мая 2012 года по 23 мая 2013 года занимал должность заместителя руководителя аппарата кабинета министров (пост главы аппарата занимал Владислав Сурков).

С 23 мая 2013 года по 18 мая 2018 года - первый заместитель руководителя аппарата правительства Сергея Приходько. Курировал вопросы реализации государственной политики в области экономики и финансов; развития промышленности, энергетики, транспорта и связи; сельского хозяйства и агропромышленного комплекса; управления федеральным имуществом; таможенной службы; сопровождения приоритетных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития РФ.

С 18 мая 2018 года по 21 января 2020 года был заместителем председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Курировал сферы транспорта, связи, инновации; вопросы, связанные с недвижимостью и интеллектуальной собственностью. Также занимался национальной программой "Цифровая экономика", цифровизацией государственного управления, в том числе вопросами предоставления госуслуг, а также нацпроектом по созданию безопасных и качественных автодорог. Возглавлял правительственные комиссии по транспорту, по обеспечению безопасности дорожного движения.

15 января 2020 года правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку. До 21 января - даты формирования нового состава кабинета министров, исполнял свои обязанности на посту зампреда. В состав нового правительства Михаила Мишустина Максим Акимов не вошел.

Член Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, также входит в его президиум (с июля 2018 года).

Председатель советов директоров "РЖД" (с июля 2018 года), Государственной транспортной лизинговой компании (с августа 2019 года) и "Почты России" (с октября 2019 года). Входит в совет директоров акционерного общества "Особая экономическая зона "Иннополис".

Был президентом Федерации бадминтона Калужской области (с 2007 года).

Общая сумма декларированного годового дохода за 2018 год составила 8 млн 610 тыс. рублей, супруги - 156 тыс. рублей.

Действительный государственный советник РФ I класса (2016).

Награжден орденом Александра Невского (2014). Отмечен благодарностью правительства РФ (2014).

Почетный гражданин Калужской области (2019).

Женат, двое сыновей.

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