Скидки на административные штрафы в России. Как они работают

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 февраля 2020 года в пресс-службе Министерства юстиции РФ сообщили, что проект нового КоАП предусматривает 1666 составов административных правонарушений, на 60% из которых предлагается распространить возможность уплаты административного штрафа в половинном размере. В настоящее время скидка распространяется только на 124 нарушения правил дорожного движения (ПДД).

ТАСС рассказывает о том, как в КоАП появились скидки на штрафы.

История

Законопроект о скидках на штрафы за нарушения ПДД (глава 12 КоАП) был внесен в Госдуму РФ 23 марта 2012 года депутатом от "Единой России", первым заместителем председателя думского комитета по конституционному законодательству и государственному строительству, основателем общественной организации по защите прав автомобилистов "Свобода Выбора" Вячеславом Лысаковым. Впоследствии к числу инициаторов законопроекта присоединились еще четверо депутатов-единороссов. Согласно пояснительной записке к законопроекту, введение скидок при быстрой и своевременной оплате штрафа преследовало три цели:

- увеличение собираемости штрафов;

- уменьшение случаев неуплаты и, следовательно, снижение нагрузки на судебных приставов, занятых их взысканием;

- снижение нагрузки на должностных лиц, занимающихся пересмотров штрафов из-за большого объема обжалований.

Несмотря на положительное заключение комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству, идея Лысакова была раскритикована правовым управлением аппарата Госдумы. В результате к рассмотрению законопроекта вернулись только в 2014 году.

10 июня 2014 года законопроект был принят в первом чтении. После внесения поправок, он был принят 9 декабря во втором, а 12 декабря - в третьем чтениях (при последнем голосовании "за" были 295 депутатов, "против" - двое, также двое воздержались). 17 декабря закон был одобрен Советом Федерации, подписан президентом РФ Владимиром Путиным 22 декабря 2014 года и вступил в силу через год, с 1 января 2016 года.

Как работает скидка на штрафы

Возможность оплаты штрафа со скидкой предусмотрена по 124 составам административных правонарушений из более чем 1800.

Согласно закону, для получения скидки в 50%, нарушителям нужно добровольно оплатить штраф не позднее 20 дней после его вынесения. Скидкой можно воспользоваться для оплаты штрафов по самому распространенному правонарушению - превышению скорости на 20-40 км/ч, а также за однократное превышение скоростного режима более чем на 40 км/ч, однократный проезд на красный сигнал светофора и так далее.

Нельзя оплатить со скидкой штрафы за грубые нарушения ПДД: управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и отказ от медосвидетельствования, повторный проезд на красный сигнал светофора, повторное превышение скорости более чем на 40 км/ч, выезд на встречную полосу, повторное управление незарегистрированным транспортным средством, причинение вреда здоровью легкой или средней тяжести.

Не действует скидка и на некоторые другие нарушения, например, правил парковки в Москве, поскольку их регулирует не федеральный, а местный КоАП.

27 декабря 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки в федеральный КоАП, согласно которым со скидкой можно оплатить штраф позднее 20 дней после его назначения, если заказное письмо с копией соответствующего постановления не было доставлено в срок.

Эффективность меры

По данным ГИБДД, благодаря скидкам на штрафы, значительно возросла их собираемость. Если в 2016 году было исполнено только 70% из выписанных постановлений, то в 2018 году - почти 80%.

Сведения о том, какое количество штрафов оплачивается со скидкой, на регулярной основе не публикуются. В 2017 году, по данным ГИБДД, из 108,7 млн выписанных штрафов 65,8 млн (60%) были оплачены в 20-дневный срок в половинном размере.

Критика скидок

Уже после вступления в силу закона о скидках на штрафы, он не раз подвергался критике. Так, в декабре 2018 года с требованием отменить его выступил президент Татарстана Рустам Минниханов. Он заявил, что от скидок бюджет региона потерял 3 млрд рублей. Однако тогда глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что отменять норму не нужно, поскольку она в целом способствует увеличению собираемости оплаты штрафов.

В апреле 2019 года замглавы ГИБДД Олег Панарьин на слушаниях в Госдуме предложил отменить скидку на штрафы для тех, кто систематически нарушает правила.