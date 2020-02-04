{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Скидки на административные штрафы в России. Как они работают

Проект нового КоАП предусматривает 1666 составов административных правонарушений. Под возможность уплаты штрафа со скидкой подпадут 60% из них
Описание
© Сергей Мальгавко/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 февраля 2020 года в пресс-службе Министерства юстиции РФ сообщили, что проект нового КоАП предусматривает 1666 составов административных правонарушений, на 60% из которых предлагается  распространить возможность уплаты административного штрафа в половинном размере. В настоящее время скидка распространяется только на 124 нарушения правил дорожного движения (ПДД).

ТАСС рассказывает о том, как в КоАП появились скидки на штрафы.

История

Законопроект о скидках на штрафы за нарушения ПДД (глава 12 КоАП) был внесен в Госдуму РФ 23 марта 2012 года депутатом от "Единой России", первым заместителем председателя думского комитета по конституционному законодательству и государственному строительству, основателем общественной организации по защите прав автомобилистов "Свобода Выбора" Вячеславом Лысаковым. Впоследствии к числу инициаторов законопроекта присоединились еще четверо депутатов-единороссов. Согласно пояснительной записке к законопроекту, введение скидок при быстрой и своевременной оплате штрафа преследовало три цели:

- увеличение собираемости штрафов;

- уменьшение случаев неуплаты и, следовательно, снижение нагрузки на судебных приставов, занятых их взысканием;

- снижение нагрузки на должностных лиц, занимающихся пересмотров штрафов из-за большого объема обжалований.

Несмотря на положительное заключение комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству, идея Лысакова была раскритикована правовым управлением аппарата Госдумы. В результате к рассмотрению законопроекта вернулись только в 2014 году.

10 июня 2014 года законопроект был принят в первом чтении. После внесения поправок, он был принят 9 декабря во втором, а 12 декабря - в третьем чтениях (при последнем голосовании "за" были 295 депутатов, "против" - двое, также двое воздержались). 17 декабря закон был одобрен Советом Федерации, подписан президентом РФ Владимиром Путиным 22 декабря 2014 года и вступил в силу через год, с 1 января 2016 года.

Как работает скидка на штрафы

Возможность оплаты штрафа со скидкой предусмотрена по 124 составам административных правонарушений из более чем 1800.

Согласно закону, для получения скидки в 50%, нарушителям нужно добровольно оплатить штраф не позднее 20 дней после его вынесения. Скидкой можно воспользоваться для оплаты штрафов по самому распространенному правонарушению - превышению скорости на 20-40 км/ч, а также за однократное превышение скоростного режима более чем на 40 км/ч, однократный проезд на красный сигнал светофора и так далее.

Нельзя оплатить со скидкой штрафы за грубые нарушения ПДД: управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и отказ от медосвидетельствования, повторный проезд на красный сигнал светофора, повторное превышение скорости более чем на 40 км/ч, выезд на встречную полосу, повторное управление незарегистрированным транспортным средством, причинение вреда здоровью легкой или средней тяжести.

Не действует скидка и на некоторые другие нарушения, например, правил парковки в Москве, поскольку их регулирует не федеральный, а местный КоАП.

27 декабря 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки в федеральный КоАП, согласно которым со скидкой можно оплатить штраф позднее 20 дней после его назначения, если заказное письмо с копией соответствующего постановления не было доставлено в срок.

Эффективность меры

По данным ГИБДД, благодаря скидкам на штрафы, значительно возросла их собираемость. Если в 2016 году было исполнено только 70% из выписанных постановлений, то в 2018 году - почти 80%.

Сведения о том, какое количество штрафов оплачивается со скидкой, на регулярной основе не публикуются. В 2017 году, по данным ГИБДД, из 108,7 млн выписанных штрафов 65,8 млн (60%) были оплачены в 20-дневный срок в половинном размере.

Критика скидок

Уже после вступления в силу закона о скидках на штрафы, он не раз подвергался критике. Так, в декабре 2018 года с требованием отменить его выступил президент Татарстана Рустам Минниханов. Он заявил, что от скидок бюджет региона потерял 3 млрд рублей. Однако тогда глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что отменять норму не нужно, поскольку она в целом способствует увеличению собираемости оплаты штрафов.

В апреле 2019 года замглавы ГИБДД Олег Панарьин на слушаниях в Госдуме предложил отменить скидку на штрафы для тех, кто систематически нарушает правила.

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияЛысаков, Вячеслав Иванович
Реклама на ТАСС
Биография Максима Акимова
4 февраля 2020 года, по данным источника, совет директоров "Почты России" утвердил бывшего вице-премьера на должность генерального директора компании
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС