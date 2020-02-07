Премия "За верность науке". История и лауреаты

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 февраля 2020 года в Министерстве науки и высшего образования РФ состоится церемония награждения финалистов и лауреатов всероссийской премии "За верность науке" (по итогам 2019 года). Эта награда вручается ежегодно с 2015 года.

Учреждение премии

Премия "За верность науке" была учреждена в 2014 году Министерством образования и науки РФ (в 2018 году было разделено на два ведомства) во главе с Дмитрием Ливановым с целью популяризации научных достижений и поддержки престижа профессиональной научной деятельности в России. Официально о ее создании было объявлено 2 декабря 2014 года на пресс-конференции "Реформа РАН: год спустя" в информационном агентстве ТАСС.

В настоящее время учредителем и организатором премии является Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки). Партнерами выступают Министерство просвещения РФ, Российская академия наук (РАН), Московский государственный университет (МГУ) им. М. В. Ломоносова и благотворительный фонд российского предпринимателя Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт" (партнер-спонсор с 2016 года).

Порядок присуждения

Награда присуждается средствам массовой информации (СМИ), освещающим важные события в различных отраслях науки, в том числе результаты работы и достижения российских ученых и исследователей. Премия предназначена для поощрения региональных и федеральных СМИ и их отдельных представителей, а также ученых, общественных деятелей и представителей бизнеса, способствующих популяризации науки.

Номинации, порядок присуждения и размер премии определяются ежегодно. Для отбора номинантов формируется организационный комитет (его состав утверждает Минобрнауки), который также разрабатывает критерии их оценки. Список претендентов на антипремию (за самый вредный лженаучный проект) составляется при содействии комиссии РАН по борьбе с лженаукой.

Оценку заявок номинантов осуществляет экспертный совет, который формируется оргкомитетом. В экспертный совет входят авторитетные ученые, журналисты по научной тематике, а также представители государственных органов власти, фондов по поддержке науки, ведущих научных и образовательных организаций России - всего не менее пяти человек. Окончательно список лауреатов утверждается оргкомитетом.

Обладателям премии вручаются памятная статуэтка в виде золотой пятиконечной звезды с вписанной в нее атомной сеткой, а также денежное вознаграждение (за исключением лауреатов антипремии). Призовой фонд формируется из средств партнеров и спонсоров. Первоначально вознаграждение составляло 75 тыс. рублей, в 2016 году оно было увеличено до 100 тыс. рублей.

Награда может быть вручена повторно. Однако, согласно утвержденному положению о премии, в 2020 году участники не имеют права подавать заявку на номинацию, в которой были признаны лауреатами в прошлом году.

Торжественная церемония объявления лауреатов и вручения премии "За верность науки" приурочена к празднованию Дня российской науки (8 февраля).

Оргкомитет и экспертный совет

В 2015-2016 годах председателем организационного комитета премии был академик РАН Александр Кулешов, в 2017 году - член-корреспондент РАН Ольга Соломина, в 2019 году - глава Минобрнауки РФ Михаил Котюков. В 2018 году оргкомитет возглавляли два сопредседателя - замминистра образования и науки РФ Григорий Трубников и вице-президент РАН Алексей Хохлов. Председатель в 2020 году - министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, сопредседатели - министр просвещения РФ Сергей Кравцов, президент РАН Александр Сергеев и ректор МГУ Виктор Садовничий.

В экспертный совет премии "За верность науке - 2020" входит 31 человек. Среди них - первый заместитель главы Минобрнауки РФ Григорий Трубников и вице-президент РАН Алексей Хохлов (сопредседатели), а также академик РАН Лев Зеленый, члены-корреспонденты РАН Аскольд Иванчик, Юрий Ковалев, Юлия Горбунова, декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, главные редакторы телеканала "Наука" Мария Семенова и журнала "Наука и жизнь" Елена Лозовская, руководитель редакции "Наука" ТАСС Андрей Резниченко и другие.

Лауреаты премии

В первый раз премия "За верность науке" (по итогам 2014 году) присуждалась по семи номинациям, включая специальную премию "За покровительство российской науке" и антипремию. В число лауреатов вошли программа Academia телеканала "Россия - Культура", сайт "Постнаука", московский музей "Экспериментаниум" и другие. Церемония вручения состоялась 10 февраля 2015 года в Москве на сцене Колонного зала Дома союзов в ходе торжественного мероприятия, завершившего официальную программу празднования Дня российской науки.

В 2016 году число номинаций возросло до восьми. Среди лауреатов были совместная программа "Вопрос науки" телеканалов "Наука 2.0" и "Россия-24", научно-популярный портал N+1, проект Science Slam Россия и другие. Награждение победителей прошло в Московском международном доме музыки (ММДМ) непосредственно в День российской науки.

В премии "За верность науке - 2017" было также восемь номинаций. Победителями стали лингвист академик РАН Андрей Зализняк, журнал "Наука и жизнь", портал "Постнаука" и другие. Награждение состоялось 8 февраля 2017 года и прошло, как в предыдущем году, в ММДМ.

В 2018 году в общей сложности было 13 номинаций, включая две спецпремии, два специальных приза и антипремию. Объявление и чествование лауреатов состоялось 6 февраля 2018 года в Минобрнауке. Награды получили просветительские проекты "Ученые против мифов" и "НаукаPRO", журналы "Наука из первых рук" и "Квантик", программа "Чудо техники" (НТВ), научно-популярный канал "Химия просто". Антипремия досталась компании "Материа Медика Холдинг", запатентовавшей и зарегистрировавшей множество гомеопатических средств (анаферон, импаза и другие).

Премия "За верность науке - 2019"

В 2019 году (по итогам 2018 года) соискатели оценивались по 11 номинациям. Кроме того, по случаю празднования Международного года периодической таблицы химических элементов (в честь 150-летия таблицы Менделеева) была утверждена специальная премия "Популяризация химии" (вместо прежней "Популяризатор науки"). Помимо этого традиционно определялся лауреат антипремии.

Церемония награждения прошла 4 февраля 2019 года в Минобрнауки РФ. В число лауреатов вошли: глобальная просветительская акция "Открытая лабораторная", программы "Ученый свет" радиостанции "Говорит Москва" и "Гамбургский счет" Общественного телевидения России, исследовательская лаборатория для школьников "Микрокосмос" (Омск) и другие. Во второй раз премию получили научно-популярный портал N+1 (ранее становился лауреатом в 2016 году) и журнал "Наука и жизнь" (2017). За популяризацию химии был награжден журналист, доцент Химического института им. А. М. Бутлерова Казанского федерального университета Аркадий Курамшин.

Премия "За верность науке - 2020"

В 2020 году премия "За верность науке" будет вручаться в шестой раз. Как и в прошлом году, в ней 11 номинаций (без учета антипремии). Всего было подано 312 заявок, из них треть - региональные конкурсные проекты. Шорт-лист лауреатов был объявлен 5 февраля. В частности, на победу в номинации "Лучшая научная редакция" претендуют редакция "Наука" ТАСС, портал N+1 и "Вести.Наука" ВГТРК.