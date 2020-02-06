Биография врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 февраля 2020 года президент РФ Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края. Максим Решетников, возглавлявший регион с 2017 года, 21 января 2020 года был назначен министром экономического развития РФ. Дмитрий Махонин с 2013 года руководил управлением регулирования ТЭК и химической промышленности Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Дмитрий Николаевич Махонин родился 18 октября 1982 года в поселке Рябинино Чердынского района Пермской области (ныне - Пермский край).

В 2004 году окончил юридический факультет Пермского государственного университета.

После окончания вуза работал специалистом 1-й категории в отделе административно-хозяйственного обеспечения и работы с корреспонденцией Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю.

В 2004-2008 годах был юристом одного из промышленных предприятий Пермского края.

С апреля 2008 года - заместитель руководителя, с 8 июня 2009 года - руководитель Управления ФАС России по Пермскому краю.

В январе 2013 года переехал в Москву, где занял должность начальника управления контроля топливно-энергетического комплекса (ныне - управление регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности) ФАС России.

18 сентября 2016 года баллотировался в Государственную думу РФ VII созыва по списку партии "Яблоко", был первым номером в региональной группе №27 (Пермский край). В Думу не прошел, так как партия не преодолела 5-процентный барьер.

Член правления региональной общественной организации "Пермское землячество".

Сумма декларированного годового дохода за 2018 год составила 2 млн 480 тыс. руб.

Государственный советник РФ I класса (2016).

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2015). Отмечен благодарностью президента РФ (2015).

Дмитрий Махонин имеет троих несовершеннолетних детей.