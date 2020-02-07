Хронология уголовных дел в отношении высокопоставленных сотрудников Минобороны России

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 февраля 2020 года Следственный комитет РФ обратился в суд с просьбой ужесточить меру пресечения и отправить под арест замначальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ - начальника Главного управления связи ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова. Ранее он находился под подпиской о невыезде. По версии следствия, Арсланов причастен к двум эпизодам мошенничества на сумму 191 млн и 6,5 млрд рублей при реализации госпрограммы по модернизации военной связи. Дело в отношении него было возбуждено в рамках расследования хищений, связанных с контрактами между Минобороны и АО "Воентелеком".

ТАСС рассказывает об уголовных делах в отношении высокопоставленных сотрудников Министерства обороны РФ и офицеров российских вооруженных сил. С 2013 года в России было заведено восемь таких дел (включая дело Арсланова).

Дело главкома Сухопутных войск Владимира Чиркина

13 сентября 2013 года Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело в отношении главнокомандующего Сухопутными войсками РФ генерал-майора Владимира Чиркина. Ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 290 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Получение взятки должностным лицом"). По данным следствия, в 2008 году Чиркин получил 450 тыс. рублей за выделение однокомнатной квартиры в Наро-Фоминске Московской области бывшему военнослужащему Кантемировской дивизии Владимиру Лопанову, которому квартира полагалась по закону. Свою вину генерал не признал. 2 декабря 2013 года Владимир Чиркин был освобожден от должности главкома Сухопутных войск. 14 августа 2015 года Московский гарнизонный военный суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и лишению звания. 23 декабря 2015 года Окружной военный суд Москвы переквалифицировал дело на ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с использованием служебного положения"), заменил экс-командующему тюремное заключение штрафом в 90 тыс. рублей и восстановил его в звании. 19 февраля 2016 года 235-й гарнизонный военный суд (Москва) досрочно снял с Владимира Чиркина судимость, однако 11 октября того же года это решение было отменено Верховным судом РФ. Дело было отправлено на новое рассмотрение. 15 декабря 2016 года Московский военный окружной суд подтвердил приговор от 23 декабря 2015 года.

Дело бывшего заместителя командующего военно-транспортной авиацией Валерия Шемякина

19 октября 2013 года 235-й гарнизонный военный суд (Москва) приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, а также лишил звания бывшего заместителя командующего военно-транспортной авиацией генерал-майора Валерия Шемякина. Он был осужден по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере") и ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий") за серию махинаций с жильем, проведенных в 1999-2010 годах. Также от генерала потребовали компенсировать ущерб Минобороны в размере 6,7 млн рублей. Шемякин не признал себя виновным. 24 декабря 2013 года Московский окружной военный суд смягчил ему наказание до трех лет и шести месяцев в колонии общего режима. 28 октября 2014 года Военная коллегия Верховного суда изменила наказание Валерию Шемякину на условное с испытательным сроком в три года. Кроме того, ему было возвращено воинское звание генерал-майора.

Дело генерал-майора Валерия Сосницкого

29 октября 2013 года Воронежский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении генерал-майора Валерия Сосницкого. Его обвиняли в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. Следствие установило, что, занимая должность заместителя командующего объединением ВВС и ПВО, генерал выпускал приказы о своем премировании за участие в утилизации боеприпасов. При этом в действительности такой работой он не занимался. Ущерб следствие оценило в 224 тыс. рублей. Эту сумму Сосницкий возместил Минобороны РФ. Суд признал его виновным по двум эпизодам хищений и приговорил к наказанию в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.

Дело экс-министра обороны Анатолия Сердюкова

28 ноября 2013 года Главным военным следственным управлением СК РФ в отношении экс-министра обороны Анатолия Сердюкова (занимал должность в 2007-2012 годах) было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Как установило следствие, возглавляя ведомство, Сердюков поручил построить за счет бюджета автомобильную дорогу от села Краса Икрянинского района Астраханской области до острова Школьный. На территории острова располагается база отдыха "Житное", которая принадлежала Валерию Пузикову, мужу сестры Анатолия Сердюкова. Кроме того, по приказу главы Минобороны, для работ по благоустройству базы отдыха привлекались солдаты. По данным следствия, в результате действий бывшего министра государству был причинен ущерб на сумму более 56 млн рублей. Сердюков объяснял свои действия тем, что в обмен на помощь в строительстве дороги владельцы базы обещали обеспечить военнослужащих льготными путевками. Уголовное дело в отношении Анатолия Сердюкова было прекращено 14 февраля 2014 года по амнистии, объявленной в связи с 20-летием Конституции РФ.

Дело директора департамента аудита государственных контрактов Минобороны РФ Максима Куксина

19 июля 2018 года Савеловский суд Москвы арестовал Максима Куксина, директора департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны РФ. Ему были предъявлены обвинения по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). По информации следствия, в 2016-2017 годах Куксин получил от одного из своих подчиненных не менее 11 млн рублей, угрожая ему отказом в назначении на более высокую должность, а также созданием "неблагоприятных условий" работы. В качестве обеспечительной меры суд арестовал два земельных участка и жилой дом чиновника в Солнечногорском районе Подмосковья, а также автомобиль BMW. 16 декабря Кузьминский суд Москвы признал Максима Куксина виновным в получении взятки в размере около 12 млн рублей и приговорил к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания суд назначил штраф в размере 30 млн рублей, а также лишил экс-чиновника права занимать определенные должности в госорганах в течение десяти лет.

Дело замначальника Военной академии Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Сергея Чваркова

30 октября 2018 года в Москве был задержан генерал-лейтенант Сергей Чварков, заместитель начальника Военной академии Генштаба ВС РФ по научной работе (в 2016 году он возглавлял Координационный центр по примирению враждующих сторон в Сирии). Второй Западный военный суд (бывший Московский окружной военный суд) избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, а затем изменил ее на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Генералу были предъявлены обвинения в совершении мошенничества в особо крупном размере. В период предварительного следствия (уголовное дело было возбуждено 28 апреля 2018 года) Сергей Чварков обвинялся в хищении денежных средств в ходе реализации госконтракта на 400 млн рублей, заключенного между Военной академией и АО "НПО Русбитех". Предметом договора было оказание академии "специальных технических услуг" в период с 2015 по 2017 год. Однако в окончательной редакции обвинение было изменено. Генералу инкриминировали хищение у семи подчиненных зарплаты на сумму 4,3 млн рублей. Приказом начальника Генштаба ВС РФ от 6 ноября 2018 года Сергей Чварков был отстранен от занимаемой должности. Свою вину он категорически отрицал. В октябре 2019 года материалы дела были переданы в суд, оно слушалось в закрытом режиме в связи с наличием секретных материалов. 10 января 2020 года Второй Западный военный суд признал Сергея Чваркова виновным в хищении 4,3 млн рублей. Ему было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Дело экс-начальника главного управления по работе с личным составом Минобороны РФ Михаила Барышева

22 ноября 2018 года Московский гарнизонный военный суд арестовал полковника Михаила Барышева, бывшего начальника главного управления по работе с личным составом Минобороны РФ (с мая 2017 года по ноябрь 2018 года), экс-начальника ЦСКА (2014-2017). Ему было предъявлено обвинение в получении взяток на общую сумму свыше 23,5 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ), позднее оно было переквалифицировано по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере") и ст. 286 ("Злоупотребление должностными полномочиями") УК РФ. По версии следствия, будучи в 2016 году организатором Всемирных игр военнослужащих в Сочи, Барышев получал взятки от частных компаний за победу в тендерах на поставки услуг и товаров, требовавшихся для организации соревнований. Кроме того, полковника обвинили в хищении средств из фонда "Спортивные инициативы ЦСКА" и мошенничестве с выплатой премий подчиненным. Вместе с Барышевым фигурантами дела стали еще несколько человек. Ущерб от их действий следствие оценило в 31,5 млн рублей. Михаил Барышев свою вину не признал. 24 ноября 2019 года полковнику было предъявлено еще одно обвинение - в покушении на побег из-под стражи (ст. 313 УК РФ). Однако адвокат Барышева сообщил, что его подзащитный бежать не собирался, а пытался своими действиями "обратить внимание руководства страны, Генпрокуратуры и СК РФ на умышленную фальсификацию дела".