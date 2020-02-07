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Хронология аварий и катастроф легких вертолетов в России

7 февраля в Татарстане разбился вертолет Bell 407 с тремя пассажирами на борту
На месте крушения вертолета Robinson R22M, 14 июля 2019 года Пресс-служба Следственного комитета РФ/ТАСС
Описание
На месте крушения вертолета Robinson R22M, 14 июля 2019 года
© Пресс-служба Следственного комитета РФ/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 февраля 2020 года в Татарстане потерпел крушение легкий вертолет Bell 407 с тремя пассажирами на борту. ТАСС подготовил хронологию катастроф легких вертолетов в России с 2019 года. 

21 июня 2019 года в окрестностях станицы Чамлыкская (Лабинский район Краснодарского края) потерпел крушение вертолет Ми-2. В результате жесткой посадки погиб пилот. Летательный аппарат принадлежал частному предпринимателю и выполнял обработку сельхозугодий.

14 июля 2019 года близ деревни Барское-Мелечкино (Солнечногорский район, Московская область) потерпел крушение вертолет Robinson R22M (регистрационный номер RA-1789G). В результате погибли оба находившихся на борту человека: президент Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин и Олег Чернигин. Ранее они оба участвовали в обучении президента РФ Владимира Путина полету на дельтаплане для участия в эксперименте по спасению журавля-стерха в 2012 году.

21 августа 2019 года близ деревни Сойволовская (Череповецкий район Вологодской области) воздушное судно при выполнении полета столкнулось с линией электропередач, упало в озеро и затонуло. Пилот погиб. Первоначально сообщалось, что катастрофа произошла с автожиром Cavalon Commander (регистрационный номер RA-0161A), принадлежавшим частному лицу. Однако 27 августа на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК) появилось сообщение о том, что ведомство не уполномочено выяснять причины падения воздушного судна. Согласно сообщению МАК, упавший аппарат не является автожиром Cavalon Commander и не имеет государственных и регистрационных опознавательных знаков, что не позволило определить национальную принадлежность потерпевшего крушение аппарата и принадлежность его к какому-либо из видов авиации (гражданская, государственная или экспериментальная).

24 августа 2019 года близ станицы Челбасская (Каневский район Краснодарского края) потерпел крушение частный вертолет Ми-2, выполнявший сельхозработы. В результате погиб пилот. Летательный аппарат принадлежал предпринимателю из Адыгеи. Южная транспортная прокуратура установила, что вертолет не состоял на учете в Росавиации, у владельца не было свидетельства о регистрации воздушного судна, а план на полет, в ходе которого произошла катастрофа, не подавался.

8 сентября 2019 года в районе города Дудинка (Красноярский край) были обнаружены обгоревшие обломки вертолета Ми-2 и останки двух человек. 11 августа из Нового Уренгоя в Дудинку вылетел вертолет с тремя людьми на борту, но в место назначения он не прибыл. В Сибирском авиационном поисково-спасательном центре сообщили ТАСС, что найденные 8 сентября обломки могут принадлежать пропавшему в августе летательному аппарату.

Теги
Россия
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Крушение вертолета Bell 407 в Татарстане
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Он погиб 7 февраля в результате крушения вертолета
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