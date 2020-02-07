{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Крушение вертолета Bell 407 в Татарстане

Биография депутата Госдумы Айрата Хайруллина

Он погиб 7 февраля в результате крушения вертолета
Айрат Хайруллин, 2007 год Василий Александров/ТАСС
Описание
Айрат Хайруллин, 2007 год
© Василий Александров/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 февраля 2020 года в результате крушения вертолета Bell в Татарстане погиб депутат Государственной думы, член фракции "Единая Россия" Айрат Хайруллин. 

Айрат Хайруллин родился 1 августа 1970 года в Казани в семье преподавателей. Отец - Назип Гарифуллович, заслуженный экономист Республики Татарстан, заведующий кафедрой Казанского аграрного университета. Мать - Хатира Сунгатовна, заслуженный агроном Республики Татарстан, работала в Министерстве сельского хозяйства республики.

В 1991 году окончил экономический факультет Казанского сельскохозяйственного института им. М. Горького (ныне - Казанский государственный аграрный университет) по специальности "Экономика и организация сельского хозяйства".

В 2006 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук на тему "Совершенствование управления молочнопродуктовым подкомплексом АПК в условиях рынка" (Марийский государственный технический университет, МарГТУ). Имел степень доктора экономических наук (2009).

В студенческие годы вместе с братом Илшатом начал заниматься предпринимательской деятельностью, основав торговое предприятие "Эдельвейс" (ныне - ООО "Эдельвейс групп", владеет сетью из более 60 супермаркетов в Казани).

С ноября 1992 года по сентябрь 1994 года - директор индивидуального частного предприятия "Эдельвейс". С октября 1994 года по апрель 1996 года - генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью "Эдельвейс".

В 1994 году открыл завод по производству газированных напитков и минеральной воды, в 1995 году - кондитерскую фабрику "Регина", молочный завод "Эдельвейс-М" и другое (всего - около 16 предприятий).

В марте 1995 года был избран в Казанский городской Совет народных депутатов Республики Татарстан, став самым молодым депутатом Совета. Исполнял полномочия до 1999 года на непостоянной основе.

В 1996-2003 годах - совладелец, руководитель ОАО "Пивоваренная компания "Красный Восток" (Казань). С апреля по октябрь 1996 года занимал пост генерального директора компании, с октября 1996 года по декабрь 2003 года - председателя совета директоров.

Был основателем, совладельцем 16 заводов, 160 предприятий, в том числе ООО "Алькеевские молочные технологии", ООО "Сельхозтезника", ООО "Хлебодар". В 2000-х годах продал часть своих активов. В частности, пивоваренная компания "Красный Восток" перешла под контроль турецкого холдинга "Анадолу эфес" (Anadolu Efes), молочный завод "Эдельвейс-М" - российской компании "Юнимилк" (ныне в составе группы компаний Danone в России).

В 1999-2003 годах - депутат Государственного совета Республики Татарстан II созыва.

С декабря 2003 года - депутат Государственной думы Федерального собрания РФ от Республики Татарстан, член фракции "Единая Россия".

7 декабря 2003 года был избран в Госдуму РФ IV созыва от Приволжского одномандатного избирательного округа №27 (Республика Татарстан). Получил 31% голосов. Был заместителем председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам, курировал подкомитет по пищевой промышленности, продовольствию и потребкооперации.

2 декабря 2007 года вновь избран депутатом Государственной думы РФ V созыва в составе федерального списка кандидатов партии "Единая Россия" (пятый номер региональной группы №16, Республика Татарстан). Занимал должность первого заместителя председателя комитета по аграрным вопросам.

4 декабря 2011 года был избран в VI созыв Госдумы по списку "Единой России" (14-й номер региональной группы №16, Республика Татарстан). В Госдуме вновь занял пост первого зампредседателя комитета по аграрным вопросам.

В мае 2016 года участвовал в предварительном внутрипартийном голосовании (праймериз) "Единой России" по отбору кандидатов в депутаты Госдумы РФ от Республики Татарстан. Занял первое место по итогам голосования в Нижнекамском одномандатном округе (95,83%).

18 сентября 2016 года был избран депутатом Государственной думы РФ VII созыва от "Единой России" по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу №28 (Республика Татарстан). Получил 86,19% голосов, его ближайший соперник от КПРФ Альберт Ягудин - 4,73%. В Думе вошел в партийную фракцию, занимал пост заместителя председателя комитета по аграрным вопросам.

В 2003 году основал благотворительный фонд, который оказывает помощь детям-сиротам, пенсионерам и инвалидам.

Занимал пост президента Национального союза производителей молока (Союзмолоко; с 2008 года).

Имел Почетную грамоту (2002) и благодарственное письмо (2003) президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева.

В 2004 году получил звание Заслуженного работника сельского хозяйства Республики Татарстан (2004).

В 2007 году был награжден орденом Почета.

Общая сумма декларированного дохода за 2018 год составила 158 млн 883 тыс. рублей, супруги - 206 тыс. рублей.

Был женат, у него остались два сына и дочь.

Теги
РоссияХайруллин, Айрат НазиповичКрушение вертолета Bell 407 в Татарстане
Реклама на ТАСС
Хронология аварий и катастроф легких вертолетов в России
7 февраля в Татарстане разбился вертолет Bell 407 с тремя пассажирами на борту
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС