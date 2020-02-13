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Биография разведчика Алексея Ботяна

13 февраля стало известно о его смерти. Герою Российской Федерации было 103 года
Алексей Ботян Александра Краснова/ТАСС
Описание
Алексей Ботян
© Александра Краснова/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 февраля 2020 года умер советский разведчик, Герой Российской Федерации Алексей Ботян. 10 февраля ему исполнилось 103 года.

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Алексей Николаевич Ботян родился в 1917 году в селе Чертовичи Ошмянского уезда Виленской губернии Российской империи (ныне - в Воложинском районе Минской области Белоруссии), в крестьянской семье. В марте 1921 года по итогам Рижского мирного договора между РСФСР и Польшей село Чертовичи вошло в состав польского государства.

В 1932 году, после седьмого класса школы, Алексей Ботян поступил в педагогическое училище в городе Новогорудок, которое окончил в 1935 году, после чего вернулся в Чертовичи, где трудился сельскохозяйственным рабочим.

В 1939 году был призван в польскую армию. В звании унтер-офицера 3-го дивизиона зенитной артиллерии командовал расчетом орудия, в сентябре 1939 года после начала Второй мировой войны участвовал в боях с немецкими войсками, напавшими на Польшу. Согласно воспоминаниям Ботяна, его расчет сбил три самолета люфтваффе Yunkers Ju 88.

После объединения Западной Белоруссии с Белорусской ССР в 1939 году артиллерийский дивизион вышел навстречу частям Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) и сдался в плен. Ботян совершил побег из расположения советских войск и вернулся в родное село.

В октябре 1939 года получил гражданство СССР, был зачислен на курсы советских учителей в Воложине. Окончил курсы в августе 1940 года.

С сентября 1940 года по май 1941 года работал заведующим начальной школой в селе Ровковичи Воложинского района.

Деятельность в военные годы

В мае 1941 года Алексей Ботян был направлен на учебу в Высшую школу НКГБ СССР в Москве (ныне - Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации).

С началом Великой Отечественной войны включен в Особую группу при наркоме внутренних дел (позднее - 2-й отдел НКВД), сформированную на базе Первого (разведывательного) управления НКГБ - НКВД. Задачами группы были ведение разведопераций, организация партизанской войны, создание агентурной сети на оккупированных немцами территориях. В октябре 1941 года подразделения группы были сведены в Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения (ОМСБОН).

Алексей Ботян в составе диверсионно-разведывательного подразделения ОМСБОН участвовал в обороне Москвы, проводил рейды по тылам немецких войск в районе Яхромы Московской области. В 1942 году проходил специальную подготовку в тылу, осваивал минно-подрывное дело и практику партизанской борьбы. С января 1943 года принимал участие в "рельсовой войне" - уничтожении коммуникаций и линий связи в тылу противника. В составе оперативной партизанской группы "Олимп" прошел с боями по территории Украины, Белоруссии, Польши и Чехословакии. Был заместителем по разведке командира партизанского соединения, капитана госбезопасности Виктора Карасева.

Руководил операцией по взрыву немецкого комиссариата в городе Овруч Житомирской области Украинской ССР (ныне - Украина) 9 сентября 1943 года. В результате этой диверсии были уничтожены 80 гитлеровских офицеров. Совместно с подразделениями польской Армии Людовой отряд Алексея Ботяна ("партизана Алеши" - так командира отряда называли поляки) осуществил операцию по захвату города Илжа, в ходе которой из тюрьмы были освобождены подпольщики, захвачено значительное количество оружия и снаряжения.

Одной из самых известных в биографии Алексея Ботяна стала операция по освобождению Кракова зимой 1945 года. Разведчикам удалось обнаружить и 18 января 1945 года уничтожить в Ягеллонском замке (Новы-Сонч, Краковское воеводство) склад взрывчатки, предназначенной оккупантами для минирования культурных памятников Кракова, Рожновской плотины и мостов через реку Дунаец. Об этих событиях в 1967 году советский писатель Юлиан Семенов написал роман "Майор Вихрь", в том же году экранизированный режиссером Евгением Ташковым. В числе прототипов для собирательного образа майора Красной армии Андрея Бурлакова (Вихря) были Алексей Ботян, будущий Герой Украины Евгений Березняк, а также разведчик и писатель Овидий Горчаков.

Дальнейшая служба в органах госбезопасности

После окончания войны Ботян проходил службу в оперативном составе Первого главного управления (внешняя разведка) Наркомата государственной безопасности СССР (с 1946 года - Министерство госбезопасности СССР, с 1954 года - Комитет государственной безопасности при Совете министров СССР, КГБ при Совете министров СССР).

С 1947 года работал разведчиком-нелегалом на территории Чехословакии. Под видом волынского чеха-репатрианта Алоиза (Лео) Дворжака выехал в Судетскую область, переданную после войны из Германии в Чехословакию, и устроился слесарем на заводе в городке Хомутов близ Жатеца. В 1948 году поступил на конструкторский факультет Высшей промышленной мотостроительной школы в Аше, после окончания которого работал на Яхимовских урановых рудниках. В начале 1950-х годов женился, вскоре у пары родилась дочь.

В 1955 году был отозван из Чехословакии в Москву и уволен по сокращению штатов, которое проводилось в рамках реорганизации органов госбезопасности. Вслед за Ботяном в 1956 году в Советский Союз переехали его супруга и дочь.

В период с апреля 1955-го по 1957 год работал администратором-переводчиком (старшим метрдотелем) в московском ресторане "Прага", при этом поддерживая связь со Вторым главным управлением (контрразведка) КГБ при СМ СССР.

В 1957 году был снова принят на работу в Комитет госбезопасности, получив звание майора.

Во второй половине 1950-х годов выполнял разведывательные задания за рубежом.

В 1965-1972 годах под прикрытием представительства советской авиакомпании "Аэрофлот" работал в Берлине (ГДР, ныне - Германия) по линии представительства КГБ при МГБ ГДР. Координировал отношения немецких агентов-нелегалов, находившихся в Западной Германии, с их родственниками на территории ГДР.

В мае и июне 1968 года выполнял ответственные задания в Чехословакии.

С 1972 года, после возвращения из ГДР, работал в 13-м отделе (позднее - отдел "В", диверсии и саботаж) Первого главного управления КГБ при СМ СССР.

Привлекался для консультирования и проверки сотрудников созданной в 1981 году группы специального назначения КГБ СССР "Вымпел".

В 1983 году был уволен в отставку по возрасту, однако до 1989 года продолжал работать в органах КГБ СССР как гражданский специалист.

Звания и награды

Полковник госбезопасности в отставке.

Алексея Ботяна трижды представляли к званию Героя Советского Союза (в 1945, 1965 и 1974 годах), однако разведчик так и не был его удостоен. По предположению самого Ботяна, партийных работников смущало, что в 1939 году он служил в польской армии и бежал из плена. Высшую государственную награду ему вручили лишь в мае 2007 года. Ветерану разведки было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали "Золотая Звезда" - за мужество и героизм, проявленные в ходе операции по освобождению Кракова в годы Великой Отечественной войны, и за предотвращение его уничтожения немецко-фашистскими захватчиками.

Алексей Ботян также награжден двумя орденами Красного Знамени (1943, 1965), орденами Трудового Красного Знамени и Отечественной войны I степени (1985), орденами Мужества и "За заслуги перед Отечеством" IV (2017), польским Орденом воинской доблести (Virtuti Militari), медалями СССР, Польши и Чехословакии.

Почетный гражданин города Илжа (Польша). Лауреат Международной премии Андрея Первозванного "Вера и Верность" за мужество на фронтах Великой Отечественной войны и преданное служение Отечеству (2013).

Владел русским, белорусским, украинским, польским, чешским и немецким языками.

Был женат на Галине Владимировне Ботян (Гелена Винзель, чешка по национальности). Дочь - Ирина.

Алексей Ботян - герой документальных телефильмов "Счастье разведчика" (2009, Стас Довжик, Александр Сидоров) и "Вымысел исключен. Век разведчика" (2017, Андрей Куренков), а также биографической книги "Подлинная история майора Вихря" (2014, автор - военный журналист, писатель и историк Александр Бондаренко).

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РоссияБотян, Алексей Николаевич
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