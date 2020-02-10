Как велось расследование дела "Сети"

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 февраля Приволжский окружной военный суд (г. Самара) вынес приговор семи фигурантам дела террористической организации "Сеть". Они осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет.

Что известно об этом уголовном деле - в материале ТАСС.

Первые аресты, фигуранты дела

17 октября 2017 года в Пензе сотрудниками ГИБДД и оперативниками ФСБ был задержан Егор Зорин (род. 1997), студент факультета физико-математических и естественных наук Педагогического института им. В. Г. Белинского Пензенского государственного университета. По данным следствия, у него в кармане были обнаружены наркотические вещества. После задержания Зорин написал явку с повинной, признавшись в участии в террористическом объединении. 18 октября ФСБ возбудила уголовное дело по статье 205.4 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Организация террористического сообщества и участие в нем").

Вскоре после задержания Зорин дал показания на других жителей Пензы: Илью Шакурского (род. 1996), Василия Куксова (род. 1988), Дмитрия Пчелинцева (род. 1992) и Андрея Чернова (род. 1989). Шакурский и Чернов учились в пензенских вузах, Пчелинцев и Куксов были местными левыми активистами. Уголовное преследование Зорина вскоре было прекращено в соответствии с примечанием 1 к статье 205.4, поскольку он добровольно сообщил о террористическом сообществе. Чуть позже, 5 ноября 2017 года в рамках дела в Санкт-Петербурге был арестован музыкант и программист Арман Сагынбаев (род. 1992), его затем перенаправили в Пензу.

Первое сообщение в СМИ об арестах в Пензе появилось 11 декабря 2017 года в интернет-издании "ОВД-Инфо". Первоначально фигурантов этого дела включили в список задержанных по другому громкому процессу - экстремистского движения "Артподготовка" (запрещена в РФ). Однако вскоре выяснилось, что лица, задержанные в Пензе и Санкт-Петербурге, не имеют к нему отношения. Широкое освещение дела началось в январе 2018 года после очередных арестов в Санкт-Петербурге. Тогда были задержаны по обвинению в участии в террористической организации программист Виктор Филинков (род. 1994, гражданин Казахстана) и предприниматель Игорь Шишкин (род. 1991). После этих арестов интернет-издание "Фонтанка" впервые озвучило, что террористическая организация, в причастности к которой они подозреваются, носит название "Сеть".

В апреле 2018 года по этому делу в Петербурге был арестован промышленный альпинист Юлий Бояршинов (род. 1991). Последние фигуранты, активисты Михаил Кульков и Максим Иванкин (оба - род. 1994), были арестованы в Пензе 5 июля.

Все арестованные по делу "Сети" ранее не привлекались к уголовной ответственности. Объединяло их увлечение страйкболом, среди них было несколько инструкторов по стрельбе. Сообщалось, что все подозреваемые, за исключением Василия Куксова, первоначально сознались в участии в террористической организации.

Версия следствия, обвинения

По версии следствия, террористическая организация под названием "Сеть" оформилась к середине 2016 года, она имела "иерархическую структуру с четким распределением ролей участников в зависимости от их возможностей и интеллектуальных способностей". По данным обвинения, в "Сеть" входило несколько террористических ячеек: боевая группа "Пятое ноября" с подразделением "Восход" в Пензе, насчитывавшая около 10 человек, структуры в Санкт-Петербурге ("Марсово поле", "Иордан-СПб") и в Москве ("МСК").

По данным ФСБ, организация планировала теракты перед выборами президента РФ 18 марта 2018 года и чемпионатом мира по футболу летом 2018 года, чтобы дестабилизировать обстановку в стране, а затем осуществить вооруженный захват власти. У некоторых из фигурантов были изъяты взрывные устройства, гранаты, пистолеты и карабины.

8 апреля 2019 года ФСБ России, по решению Московского окружного военного суда, включила сообщество "Сеть" в список организаций, признанных террористическими.

Фигурантам дела "Сети" помимо статьи об участии в террористической организации (ст. 205.4 УК РФ) были предъявлены обвинения по статьям 222 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов") и 228.1 ("Производство и сбыт наркотических веществ"), Пчелинцев также обвинялся по статье 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"; за то, что в 2011 году он пытался поджечь с помощью бутылки с "коктейлем Молотова" один из пензенских военкоматов).

Сообщалось, что в деле "Сети" могут быть и неустановленные организаторы группы.

Общественный резонанс

Большой резонанс дело "Сети" получило уже в феврале 2018 года, когда один из фигурантов дела, Виктор Филинков, заявил, что признательные показания он дал под пытками. Впоследствии о применении пыток заявляли и большинство других фигурантов дела, а также Фархат Абдрахманов, Илья Капустин, Максим Симаков, Анатолий Уваров и Антон Шульгин, привлеченные к нему как свидетели. По мнению некоторых правозащитных организаций, в том числе центра "Мемориал", дело "Сети" сфабриковано, а его фигуранты являются политзаключенными. В сентябре 2019 года Филинков первым из фигурантов дела направил жалобу на пытки в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

В 2018-2019 годах в ряде городов России прошли митинги против пыток, в частности, в поддержку фигурантов дела "Сети".

11 декабря 2018 года в ходе заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека глава государства Владимир Путин заявил, что его "реально беспокоит" информация о пытках и сказал, что "с этим нужно поработать". 10 февраля 2020 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что глава государства неоднократно давал поручение по проверке данного дела.

Суды, первые приговоры

17 января 2019 года Московский окружной военный суд приговорил Игоря Шишкина, который обвинялся только по статье 205.3 УК РФ, к трем с половиной годам колонии общего режима. Дело рассматривалось в особом порядке, поскольку он пошел на сделку со следствием.

Рассмотрение дела в отношении Иванкина, Куксова, Кулькова, Пчелинцева, Сагынбаева, Чернова и Шакурского началось в Приволжском окружном военном суде 14 мая 2019 года. Все обвиняемые заявили о своей невиновности.

Отдельно с 8 апреля 2019 года в Московском окружном военном суде (с октября 2019 года - 2-м Западном окружном военном суде) на выездных заседаниях в Санкт-Петербурге рассматривается уголовное дело в отношении двух предполагаемых участников организации - Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова.