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Что известно о проекте строительства моста через Лену в районе Якутска

Власти Якутии 13 февраля подписали с Ростехом и "ВИС" концессию про проекту моста

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 февраля 2020 года в Москве консорциум госкорпорации Ростех и группы "ВИС" подписал с правительством Якутии концессионное соглашение о проектировании, строительстве и эксплуатации моста через реку Лена.

Современная транспортная ситуация в Якутии

В настоящее время Якутск и остальная часть Якутии, расположенная на левому берегу реки Лена, не имеют круглогодичной наземной транспортной связи с остальной Россией. Всего в этой части региона проживает 600 тыс. человек или более 60% населения республики. Связь Якутска с автодорогой "Колыма" (Р-504) и станцией Нижний Бестях Амуро-Якутской железной дороги осуществляются через реку Лена: летом на паромах, зимой - по льду. В среднем 152 дня в году в Якутск можно добраться только авиационным транспортом. При этом даже в летний период судоходство по Лене не гарантировано из-за периодического обмеления реки.

Этот фактор существенно ограничивает возможности и повышает стоимость доставки грузов. В 2019 году объем завоза в Якутию водным транспортом составил 1 млн 245 тыс. т различных грузов. Общая стоимость транспортировки - 30 млрд руб. По оценкам, наличие наземной связи через Лену позволит ежегодно экономить на северном завозе не менее 4 млрд руб.

История

Вопрос о строительстве моста через Лену в районе Якутска стал впервые обсуждаться на государственному уровне в начале 1980-х годов, когда в правительстве СССР утверждался проект Амуро-Якутской железнодорожной магистрали. Планировалось, что ее сдадут в эксплуатацию в 1995 году вместе с совмещенным автомобильно-железнодорожным мостом через Лену. В 1986 году было представлено технико-экономическое обоснование проекта с тремя вариантами строительства, в качестве приоритетного рассматривался мост в районе села Табага в 15 км выше по течению от Якутска.

Однако после распада СССР строительство железной дороги замедлилось. Оно было завершено лишь в 2018 году, конечная станция магистрали была построена рядом с поселком городского типа Нижний Бестях на правом берегу Лены напротив Якутска.

Вопрос о мосте через Лену был отложен из-за высокой стоимости проекта, сложных геологических и гидрологических условий: вечной мерзлоты, высокой сейсмичности (до 7 баллов) и опасностей ледовых заторов на реке.

В ноябре 2006 года замминистра транспорта РФ Александр Мишарин сообщил, что по итогам межведомственного совещания в Якутске было решено строить автомобильно-железнодорожный мост в Табагинском створе. Предполагалось, что стоимость объекта составит 15,4 млрд руб. Сдать мост в эксплуатацию планировалось в 2012 года. Компанией "Трансмост" был создан проект моста, который в 2008 году получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Однако средств на строительство тогда не нашлось.

15 ноября 2011 года при укладке "золотого звена" Амуро-Якутской железной дороги на станции Нижний Бестях президент РФ Дмитрий Медведев отметил, что эту магистраль "обязательно нужно соединить с Якутском, пройти через Лену". На тот момент рассматривалось и альтернативное предложение - строительство железнодорожного тоннеля под рекой.

В феврале 2013 года в ходе Красноярского экономического форума Федеральное дорожное агентство и Республика Саха - Якутия подписали соглашение о намерениях по проектированию автомобильного моста через Лену в Якутске. От железнодорожной составляющей было решено отказаться, поскольку магистраль от Нижнего Бестяха в перспективе планируется продлевать на восток в сторону Магадана и вокзал в Якутске все равно был бы тупиковым.

2 апреля 2013 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения по данному проекту. Его победителем в марте 2014 года стал консорциум ООО "Транспортные Концессии (Саха)", участниками которого являлись Банк ВТБ, АО "УСК "Мост", ПАО "Бамстроймеханизация", АО "Институт "Стройпроект". Однако в том же месяце произошло воссоединение Крыма с Россией и приоритетным для выделения финансирования стал мост через Керченский пролив.

В апреле 2019 года в ходе Международного арктического форума в Санкт-Петербурге глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что решение о включении проекта моста через Лену в план развития магистральной инфраструктуры примут до конца 2019 года.

17 июня 2019 года Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики внесло на рассмотрение в правительство РФ Национальную программу развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года. В нее был включен и мост через реку Лена.

18 ноября 2019 года газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что президент России Владимир Путин поддержал проект строительства автодорожного моста через реку Лена в районе Якутска. В тот же день глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что строительство моста планируется завершить в 2025 году. Стоимость проекта он предварительно оценил в 83 млрд руб.

17 января 2020 года по итогам конкурса по выбору компании-концессионера была объявлено, что мост будет строить российская "Национальная инфраструктурная компания". В этом консорциуме группа компаний "ВИС" Игоря Снегурова владеет 66,6% акций, а "РТ - Развитие бизнеса" (дочерняя структура госкорпорации Ростех) - 33,4%.

Характеристики

В конце 2019 года рассматривались два проекта моста. Вариант, разработанный российской группой компанией "ВИС" - предусматривал вантовую конструкцию, вариант китайской PowerChina International Group - стальную неразрезную.

Строительство моста позволит создать в городе транспортно-логистический узел, где сойдутся железная дорога, речной и авиационный транспорт, а также три региональные автодороги. Открытие транспортного перехода через Лену, как предполагается, приведет к увеличению объема грузоперевозок в регионе в три раза, до 6 млн т в год. Планируется, что проектирование моста будет завершено в 2021 году, движение по нему будет открыто в 2025 году.

13 февраля 2020 года власти Якутии сообщили, что на возмещение затрат концессионера при проектировании и строительстве моста республика направит 20,2 млрд руб.

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