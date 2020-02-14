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Мюнхенская конференция по безопасности — 2020

Участие России в Мюнхенской конференции по безопасности

14-16 февраля в Мюнхене пройдет ежегодная конференция по безопасности, которая считается одним из основных международных мероприятий в этой области
Описание
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 14-16 февраля 2020 года в Мюнхене пройдет ежегодная, 56-я, конференция по безопасности, которая считается одним из основных международных мероприятий в этой области. Ожидается, что на форум приедут порядка 500 политиков, военных и общественных деятелей из десятков стран. Делегацию РФ возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Представители РФ на конференции

Россия участвует в форуме с конца 1990-х годов. В 1999 году на 35-й конференции заместитель министра иностранных дел Евгений Гусаров выступил с критикой планов расширения НАТО на Восток и приема в состав альянса Польши, Венгрии и Чехии, а также предостерег от международного военного вмешательства в урегулирование конфликтных ситуаций без мандата ООН. На 37-й конференции (2001 год) российскую делегацию возглавлял секретарь Совета безопасности РФ Сергей Иванов.

Последующие форумы (до 2010 года, за исключением 2007 года) Сергей Иванов посещал в качестве министра обороны РФ, первого вице-премьера и вице-премьера РФ.

Единственный раз на форуме присутствовал глава российского государства Владимир Путин (43-я конференция, 2007 год). Его речь получила большой резонанс. Президент подверг критике политику, проводимую США и НАТО (в частности, расширение альянса и планы по развертыванию американской системы ПРО в Чехии и Польше и военных баз альянса в Румынии и Болгарии). Владимир Путин отметил, что "для современного мира однополярная модель невозможна" и указал на опасность "гипертрофированного применения силы в международных делах" и "пренебрежения основополагающими принципами международного права". По его словам, "вся система права одного государства, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов, перешагнула свои национальные границы... и навязывается другим государствам". Многие западные наблюдатели расценили это выступление как "самое жесткое со времен холодной войны".

С 2010 года (за исключением 2016 года) российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. В 2016 году (52-я конференция) в Мюнхен приехал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. В его выступлении были затронуты отношения России и НАТО. В частности, он заявил, что "политическая линия НАТО в отношении России остается недружественной и закрытой <...> мы скатились по сути во времена новой холодной войны". В работе конференции также принял участие глава МИД Сергей Лавров.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф входит в состав совета наблюдателей (всего 25 человек), консультативного органа конференции (комплектуется руководителем форума Вольфгангом Ишингером).

Выездное заседание конференции в Москве

В числе специализированных мероприятий, которые проводятся под эгидой Мюнхенской конференции, ежегодные выездные заседания. Они проходят с 2009 года в разных странах в более узком составе. 19-20 октября 2010 года такое заседание состоялось в Москве. С российской стороны в нем участвовали глава МИД Сергей Лавров и вице-премьер Сергей Иванов. Обсуждались такие темы, как ПРО, проблемы урегулирования конфликтов. Участники заседания, в том числе председатель конференции Вольфганг Ишингер, были приняты президентом Дмитрием Медведевым.

Российская тематика конференции в последние годы

В октябре 2014 года на фоне событий на Украине Вольфганг Ишингер опубликовал в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung статью, в которой говорилось об "аннексии" Крыма и дестабилизации Россией юго-востока Украины. По его мнению, украинский кризис "может стать своего рода ориентиром для других стран, прежде всего в Азии, при решении конфликтных ситуаций". МИД РФ назвал критику Ишингера в адрес России попыткой "свалить вину за обострение международных отношений с больной головы на здоровую".

В 2015-2016 годах во время обсуждения на конференции вопросов, касающихся ситуации на Украине некоторые политики, включая канцлера Германии Ангелу Меркель, обвиняли Россию в "нарушении международного порядка и права". В 2017 году, по словам Германа Грефа и официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, "накал критики в адрес России со стороны Запада" снизился, к позиции Москвы по Украине начали относиться с пониманием.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, на 55-й конференции (15-17 февраля 2019 года) в ходе его встреч с представителями стран Евросоюза последние заявляли о необходимости нормализации отношений с Россией. Лавров подчеркнул, что на двусторонних переговорах в таком ключе высказывались даже те политики, которые "в другое время, когда выступают в Европарламенте или где-то еще, достаточно жестко высказываются о России".

Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на форуме, отметила важность сохранения санкционного режима в отношении России, введенного Западом в 2014 году из-за кризиса на Украине. При этом она указала, что "с геостратегической точки зрения, Европа не может быть заинтересована в том, чтобы оборвать отношения с РФ".

Рассматривая итоги 55-й конференции, аналитики отметили, что наибольший интерес вызвали вопросы взаимоотношений Москвы и Вашингтона, США и Европы, разоружения и международного сотрудничества. В этой связи эксперты обращали внимание на растущую озабоченность европейских политиков расхождениями между Евросоюзом и администрацией президента США Дональда Трампа по многим глобальным проблемам. Указывалось, что в этих условиях многие европейцы, в частности немцы и французы, больше верят России и КНР, чем США. Также было отмечено, что тема украинского кризиса отошла на второй план.

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ГерманияРоссияМюнхенская конференция по безопасности — 2020
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Мюнхенская конференция по безопасности — 2020
Мюнхенская конференция по безопасности. История, мероприятия, награды
14 февраля 2020 года откроется ежегодный форум, цель которого состоит в развитии сотрудничества между странами в обеспечении мира
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