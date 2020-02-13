"Сoюз женщины и мужчины" или "союз двух людей". Определение брака в разных странах

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 февраля президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию отметил, что считает правильной идею зафиксировать понятие брака как союз мужчины и женщины.

Как это понятие трактуют в других государствах - в материале ТАСС.

В европейских странах

В Германии статья 6 конституции указывает, что "брак и семья находятся по особой защитой государства". При этом в основном законе не зафиксировано, между кем может заключаться брак. 1 октября 2017 года вступил в силу закон, легализовавший однополые браки, и представители секс-меньшинств получили все права, которыми обладают традиционные семейные пары.

В конституции Ирландии записано, что государство гарантирует защиту семьи. В основном законе также говорится, что неработающая женщина оказывает государству поддержку, "без которой нельзя достичь всеобщего блага". Исходя из этого подчеркивается, что государство должно прилагать усилия, чтобы матери не были вынуждены трудоустраиваться в ущерб их домашним обязанностям. В последнем разделе статьи 41 конституции говорится, что брак могут заключить два лица любого пола.

В Италии конституция не содержит четкой формулировки о браке. В статье 29 указывается, что "Республика признает права семьи как естественного союза, основанного на браке, который покоится на моральном и юридическом равенстве супругов в пределах, установленных законом для обеспечения единства семьи". В мае 2016 года вступил в силу закон об однополых гражданских союзах, предусматривающий для таких пар большинство брачно-семейных прав, за исключением усыновления детей.

В Польше в 18 статье конституции брак определяется как "сoюз женщины и мужчины", а семья, материнство и родительство находятся под защитой и покровительством государства. Однополые браки в Польше не признаются ни в каком виде.

В конституции Франции нет определения брака. При этом с 1999 года партнеры, проживающие совместно и не являющиеся близкими родственниками, имеют возможность заключать "гражданские пакты солидарности". Их действие распространяется как на традиционные, так и на однополые пары. Однако, согласно закону, такие пары были лишены наследственных прав и возможности усыновлять детей. В мае 2013 года был принят закон, разрешивший однополые браки с правом усыновления детей.

В Хорватии в декабре 2013 года был проведен конституционный референдум. На нем 66% избирателей, принявших участие в голосовании, поддержали внесение в основной закон страны определения брака как союза мужчины и женщины. При этом с 2014 года в стране действует закон о жизненном партнерстве, предоставляющий однополым семьям все права, кроме усыновления детей.

Брак как союз исключительно между мужчиной и женщиной закреплен в конституциях Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литвы, Молдовы, Черногории, Сербии, Словакии и Украины. Во всех этих странах, кроме Венгрии, не признают однополые партнерства.

В других странах

В США в 1996 году был принят федеральный закон, известный как Акт о защите брака, в тексте которого брак определялся как законный "союз между одним мужчиной и одной женщиной", а супруг как "лицо противоположного пола, являющееся мужем или женой". 26 июня 2013 года Верховный суд США отменил эту норму как неконституционную и признал однополые браки.

В Бразилии, согласно статье 226 конституции, "устойчивый союз между мужчиной и женщиной" признается "семейной единицей", и закон должен способствовать превращению такого союза в брак. При этом решением Верховного суда в стране были разрешены однополые браки.

На Кубе конституция 1976 года определяла брак как "добровольный союз между мужчиной и женщиной". При разработки новой конституции предлагалось внести положение, что брак - это "союз двух людей". Однако эта инициатива натолкнулась на протесты со стороны части населения. В итоге в конституции 2019 года (в статье 82) брак определяется "как социальный и юридический институт" и как "форма организации семьи". Он основан на свободном согласии и равных правах и обязанностях супругов. Их пол не уточняется.