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Отставки и назначения

Биография врио губернатора Калужской области Владислава Шапши

13 февраля президент России назначил его временно исполняющим обязанности главы региона
Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
Описание
Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 февраля 2020 года президент России Владимир Путин назначил Владислава Шапшу временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области и принял досрочную отставку Анатолия Артамонова, который возглавлял область с 2000 года. ТАСС подготовил биографию врио руководителя региона.

Владислав Валерьевич Шапша родился 20 сентября 1972 года в городе Обнинск Калужской области. Отец - Валерий Федорович Шапша (род. 1949), физик, работал в Семипалатинске, затем - в научном отделе ядерной безопасности Физико-энергетического института имени А. И. Лейпунского (город Обнинск), был заместителем директора Российского учебно-методического центра по учету и контролю ядерных материалов.

В 1995 году Владислав Шапша окончил Обнинский институт атомной энергетики по специальности "прикладная математика" с присвоением квалификации инженера-математика. В 2003 году с отличием окончил Государственный университет управления по специальности "государственное и муниципальное управление". Проходил обучение на третьем потоке Программы развития кадрового управленческого резерва (программа запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления).

В 1995-1997 годах проходил срочную военную службу на флоте (город Североморск, Мурманская область).

В 1997-2002 годах работал в Обнинском городском центре занятости на разных должностях: от специалиста до заместителя директора центра.

В 2002-2004 годах был консультантом заместителя губернатора Калужской области.

С 2004 года по 2006 год - исполнительный директор областной газеты "Знамя".

В 2006 году перешел на работу в администрацию Обнинска по приглашению главы города Николая Шубина. В 2006-2010 годах был управляющим делами администрации.

В 2010 году, после того, как главой Обнинска стал Александр Авдеев, был назначен заместителем главы городской администрации. Отвечал за организацию работы аппарата, координацию взаимодействия с органами государственной власти, силовыми структурами, горсобранием, курировал работу городской призывной и административной комиссий.

Был председателем и заместителем председателя территориальной избирательной комиссии Обнинска.

18 сентября 2015 года, после перехода Александра Авдеева в администрацию Калужской области, Владислав Шапша стал исполняющим обязанности главы города Обнинск.

27 октября 2015 года был избран главой администрации Обнинска депутатами городского собрания (за - 29 депутатов из 30).

Секретарь политсовета Обнинского отделения партии "Единая Россия".

Президент Федерации бадминтона города Обнинск.

Сумма декларированного дохода за 2018 год составила 4 млн 689 тыс. рублей.

Женат, есть сын.

Занимался атлетической гимнастикой, бадминтоном. Увлекается пешим туризмом.

Теги
РоссияОтставки и назначенияКалужская область
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Отставки и назначения
Итоги деятельности Анатолия Артамонова на посту губернатора Калужской области
13 февраля президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Анатолия Артамонова
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