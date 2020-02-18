Биография Владислава Суркова

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 февраля 2020 года президент России Владимир Путин указом освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.

Владислав Сурков родился 21 сентября 1964 года в селе Солнцево Чаплыгинского района Липецкой области. Отец - Юрий (при рождении - Андарбек) Данилбекович Дудаев, чеченец, преподавал в школе села Дуба-Юрт Чечено-Ингушской АССР, позднее служил в частях Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил СССР. Мать - Зоя Антоновна Суркова, русская, по профессии - учительница, в 1959 году приехала в Дуба-Юрт по распределению после окончания Липецкого педагогического института. Согласно интервью Владислава Суркова журналу Spiegel, первые пять лет своей жизни он прожил в Чечне. В 1969 году семья распалась, и Зоя Суркова с сыном переехала в г. Скопин Рязанской области.

В 1982 году Владислав Сурков поступил в Московский институт стали и сплавов (ныне - Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"), однако вуз не окончил. В МИСиСе познакомился с будущим предпринимателем Михаилом Фридманом, который учился с Сурковым на одном курсе, и будущим телеведущим Владимиром Соловьевым, который был на курс старше.

В 1983-1985 годах Владислав Сурков служил в отдельном разведывательном батальоне Южной группы советских войск в Венгрии (данное подразделение относилось к частям специального назначения ГРУ Генштаба ВС СССР).

После демобилизации отучился три курса в Московском государственном институте культуры на факультете режиссуры массовых театрализованных представлений.

В 1993 году окончил Международный университет в Москве. Магистр экономических наук.

Работал токарем, затем руководителем самодеятельного театра.

В 1987 году возглавлял рекламный отдел созданного Михаилом Ходорковским Центра межотраслевых научно-технических программ (ЦМНТП) Фонда молодежной инициативы при Фрунзенском райкоме Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ).

В 1988 году - администратор по связям с заказчиками молодежного кооператива "Камелопарт".

Руководил учрежденным в 1991 году агентством рыночных коммуникаций "Метапресс", которое было связано с Объединением кредитно-финансовых предприятий "Менатеп" Михаила Ходорковского (создано на базе ЦМНТП).

С 1991 по 1996 годы занимал различные должности в группе компаний "Менатеп". С января по май 1992 года был членом правления, в мае - сентябре 1992 года - начальником управления рекламы международного финансового объединения "Менатеп". В сентябре - декабре 1992 года - начальник управления по работе с клиентами банка "Менатеп". В 1992-1994 годах - заместитель начальника управления по работе с клиентами, начальник отдела рекламы, в 1994-1996 годах - заместитель руководителя службы связей с общественностью банка "Менатеп". Также был членом совета директоров этого банка.

В 1992 году являлся президентом Российской ассоциации рекламодателей.

В марте 1992 года назначен консультантом Аппарата правительства РФ по связям с общественностью.

Был помощником на общественных началах депутата Государственной думы РФ I созыва, председателя Аграрной партии России Михаила Лапшина.

В 1996-1997 годах - заместитель руководителя, руководитель департамента по связям с общественностью ЗАО "Роспром" (промышленный холдинг банка "Менатеп").

С февраля 1997 года - первый заместитель председателя совета директоров коммерческого инновационного банка "Альфа-банк" (владелец - Михаил Фридман).

В 1998-1999 годы - первый заместитель генерального директора, директор по связям с общественностью ОАО "Общественное российское телевидение" (ОРТ, с 2002 года - Первый канал). Также был ответственным секретарем наблюдательного совета ОРТ. Гендиректором телеканала в этот период был Игорь Шабдурасулов.

С мая по август 1999 года Владислав Сурков был помощником, с 3 августа 1999 года - заместителем Александра Волошина, руководившего Администрацией президента РФ Бориса Ельцина. С ноября 1999 года являлся членом Комиссии при президенте РФ по противодействию политическому экстремизму.

С 26 марта 2004 года по 12 мая 2008 года занимал должность заместителя руководителя Администрации президента РФ - помощника президента РФ. Администрацией главы государства Владимира Путина в этот период руководили Дмитрий Медведев (2003-2005) и Сергей Собянин (2005-2008). Владислав Сурков курировал вопросы внутренней политики, взаимодействие администрации с палатами российского парламента, ЦИК России, политическими партиями и движениями, общественными и религиозными объединениями, профсоюзами и СМИ.

В конце 1990-х - 2000-х годов работал над организацией избирательных блоков "Единство" (1999) и "Родина" (2003), молодежных движений "Идущие вместе" (2000) и "Наши" (2005), курировал партийное строительство "Единой России" (2003) и "Справедливой России" (2006).

С 12 мая 2008 года по 27 декабря 2011 года Владислав Сурков занимал должность первого заместителя руководителя Администрации президента РФ (ведомством в этот период руководил Сергей Нарышкин). В январе 2010 года Сурков возглавил рабочую группу по разработке проекта создания комплекса для развития исследований и разработок и коммерциализации их результатов в Сколково, в июне того же года вошел в попечительский совет Фонда развития центра разработки и коммерциализации новых технологий "Сколково".

В 2011-2013 годах работал в правительстве РФ. 27 декабря 2011 года Владислав Сурков был назначен заместителем председателя правительства Владимира Путина. С 21 мая 2012 года занимал пост вице-премьера - руководителя Аппарата правительства РФ (сохранил должность после того, как в мае 2012 года кабинет министров возглавил Дмитрий Медведев). Курировал вопросы госслужбы, проведение административной реформы, законопроектную деятельность, государственную политику в сфере СМИ, инновационную деятельность, взаимодействие с религиозными организациями. Кроме того, в его ведении находились планирование работы кабинета министров и контроль за исполнением решений, принятых правительством, а также подготовка проектов решений правительства и поручений премьер-министра РФ. Был освобожден от должности 8 мая 2013 года по собственному желанию.

20 сентября 2013 года вернулся на работу в Администрацию президента РФ, где занял пост помощника главы государства Владимира Путина (вновь назначен на должность 13 июня 2018 года). Курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. 10 февраля 2015 года представлял Россию на встрече контактной группы по Украине в Минске. В октябре 2016 года принимал участие в переговорах в нормандском формате в Берлине по вопросам исполнения минских соглашений. В 2016-2018 годах Владислав Сурков обсуждал вопросы урегулирования на юго-востоке Украины с представителями Госдепартамента США Викторией Нуланд и Куртом Волкером.

Занимал пост председателя совета директоров компании "Транснефтепродукт" (2004-2006).

Действительный государственный советник РФ I класса (2000).

Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III степени (2003), Почета (2012), Александра Невского (2015), медалью П. А. Столыпина II степени (2011). Отмечен Почетной грамотой президента РФ (2009), также имеет пять благодарностей за участие в подготовке ежегодных посланий главы государства (2003, 2004, 2008, 2010, 2011).

Награжден орденом Почета Республики Южная Осетия (2018).

Является автором ряда публицистических статей, ставших предметом широкого общественного обсуждения. В ноябре 2006 года в статье "Национализация будущего", опубликованной в журнале "Эксперт", при описании российской политической системы использовал термин "суверенная демократия", противопоставив его "управляемой демократии" - политическому режиму, управляемому, по его мнению, извне. В апреле 2018 года в материале "Одиночество полукровки" в журнале "Россия в глобальной политике" писал, что для России с 2014 года наступил период "геополитического одиночества". В статье "Долгое государство Путина" (февраль 2019 года, "Независимая газета") Владислав Сурков заявил о наступлении в стране эпохи "путинизма", основанного на "доверительном общении и взаимодействии верховного правителя с гражданами".

Автор книг "PRO суверенную демократию: триада русских ценностей, мы и запад, новая российская элита, что такое суверенная демократия" (2007), "Тексты 97-07" (2008).

Помимо публицистики Владислав Сурков пишет прозаические произведения и стихи. В 2003 году вместе с лидером рок-группы "Агата Кристи" Вадимом Самойловым выпустил музыкальный альбом "Полуострова", в котором написал слова 11 песен. В 2006 году в альбом "Полуострова 2" были включены шесть песен на слова Владислава Суркова. Кроме того, он был автором музыки к пяти композициям.

СМИ приписывают Владиславу Суркову авторство романа "Околоноля" (2009), опубликованного в приложении к журналу "Русский пионер" под псевдонимом Натан Дубовицкий. В 2012 году на сайте журнала появился новый роман того же автора - "Машинка и Велик, или Упрощение Дублина".

Владеет английским языком.

Женат на Наталии Дубовицкой (род. 1973). Сыновья Роман (2002) и Тимур (2010), дочь Мария (2004). Первая супруга - Юлия Вишневская (урожденная Лукоянова, 1966), ее сын от первого брака Артем (1987) был усыновлен Владиславом Сурковым.