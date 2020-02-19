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Биография скульптора Анатолия Бичукова

Народный художник РСФСР умер в возрасте 85 лет
Анатолий Бичуков Иван Куртов/ТАСС
Описание
Анатолий Бичуков
© Иван Куртов/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 февраля 2020 года в возрасте 85 лет умер народный художник РСФСР скульптор Анатолий Бичуков.

Анатолий Андреевич Бичуков родился 24 мая 1934 года в городе Сталино (Украинская ССР, ныне - город Донецк, Украина) в семье Андрея Алексеевича Бичукова и Евдокии Владимировны Марченко. Отец был горным инженером, погиб в шахте в 1948 году. Мать работала учительницей литературы.

В 1951 году, окончив Донецкое архитектурно-художественное училище, Бичуков по распределению уехал работать в Москву. Занимался восстановлением фасадов старых зданий, посещал художественную школу. Был призван в армию, служил в Военно-воздушных силах стрелком-радистом.

В 1957 году, после демобилизации, стал штатным художником издававшейся в Москве еженедельной газеты "Советский патриот". В 1958-1960 годах работал художником-оформителем в газете "Литература и жизнь".

В 1959 году Анатолий Бичуков поступил на факультет скульптуры Московского государственного художественного института имени В. И. Сурикова Академии художеств СССР (ныне - Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова при Российской академии художеств). Окончил его в 1964 году по специальности "художник-скульптор". Выпускник мастерской народного художника СССР Матвея Манизера.

Художественная деятельность

С 1960-х годов Анатолий Бичуков преимущественно работал в жанрах монументальной и станковой скульптуры. В 1967 году он был принят в Союз художников СССР.

Первой заметной монументальной работой стал гранитный памятник поэту Борису Корнилову (1968), установленный в городе Семенов (Горьковская, ныне - Нижегородская область). Наиболее известные произведения скульптора находятся в Москве: монумент "Благодарная Россия - солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга" на Трубной площади (1994), композиция "Защитникам земли российской" на Поклонной горе (1995), памятник Сергею Есенину на Тверском бульваре (1995). Среди других монументальных работ - памятники "Летчикам - героям гражданской авиации, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг." во Внуково (1984), "Героям-медикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг." в Кисловодске (1997), художнику Аркадию Пластову в Ульяновске (2003).

В середине 1990-х годов Анатолий Бичуков участвовал в воссоздании скульптурного убранства храма Христа Спасителя, в 1999-2000 годах оформил интерьеры и внутреннее убранство храма Казанской иконы Божией Матери на Калужской площади (Москва).

В 2002 году выполнил бронзовые фигуры российских императоров Петра I, Екатерины II, Николая I и Александра II для резиденции президента РФ в Большом Кремлевском дворце.

Скульптурные произведения мастера установлены в Германии, Италии, Казахстане, Чили, Швеции и других странах, находятся в коллекциях российских и зарубежных музеев и галерей.

Преподавание, общественная деятельность

В 1974-2013 годах Анатолий Бичуков являлся художественным руководителем Студии художников имени В. В. Верещагина МВД России, в 1987-2001 годах - заведующим кафедрой скульптуры и композиции Российской академии живописи, ваяния и зодчества (Москва).

В 2000-х годах возглавлял художественно-экспертный совет по монументальному искусству при Федеральном агентстве по культуре и кинематографии.

В 2001-2011 годах - ректор Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова при Российской академии художеств.

С 2001 года являлся вице-президентом Российской академии художеств.

Звания, награды

Народный художник РСФСР (1980). Являлся полковником внутренней службы в отставке.

Был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (1996), отмечен благодарностью президента РФ (1995).

Лауреат премии города Москвы в области литературы и искусства (2001), Международной премии им. Михаила Шолохова в области литературы и искусства (2004).

Почетный гражданин гор. Семенов (1979).

Жизни и творчеству мастера посвящен сборник "Анатолий Бичуков. Скульптура" (2004).

Теги
Бичуков, Анатолий Андреевич
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