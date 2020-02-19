Как в странах мира регулируется вопрос о неприкосновенности экс-президентов

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 февраля 2020 года в законопроект о внесении изменений в Конституцию РФ была предложена поправка, согласно которой президент России, прекративший исполнение полномочий, обладает неприкосновенностью. При этом бывший глава государства может быть лишен ее в порядке, предусмотренном для действующего президента Основным законом.

Согласно законодательству большинства европейских стран, а также США, бывшие главы государств иммунитетом от судебного преследования не обладают. В некоторых странах положение о неприкосновенности экс-президентов закреплено в конституции, где-то этот вопрос регулируется на уровне законов.

В конституции

В Израиле, согласно статье 13 основного закона о президенте (конституцию заменяют 13 основных законов), глава государства во время исполнения должностных обязанностей и после их окончания не может быть привлечен к уголовной ответственности за решения и действия, предпринятые в период нахождения у власти.

В Италии, в 59 статье конституции зафиксировано, что президент после окончания срока полномочий становится пожизненным сенатором и, в соответствии со статьей 68, не может быть привлечен к уголовной ответственности. Иммунитет может быть снят только решением Сената.

В Руанде, в соответствии со статьей 114 конституции, экс-президент "не может быть привлечен к ответственности за государственную измену или серьезное и преднамеренное нарушение конституции, если во время его правления против него не было выдвинуто обвинений".

В Чили президент после завершения полномочий, согласно статье 30 основного закона, становится пожизненным сенатором. В статье 58 прописано, что сенаторы не могут быть привлечены к ответственности или лишены свободы, за исключением случаев тяжких преступлений. Решение о возбуждении уголовного дела принимает Апелляционный суд в полном составе.

В законе

В Казахстане в 2000 году был принят закон о первом президенте республики (Нурсултан Назарбаев, президент в 1990-2019 годах). В статье 3 документа говорится, что после отставки первый президент не может быть привлечен к ответственности "за действия, совершенные в период исполнения им полномочий президента".

В Киргизии, согласно статье 12 закона о гарантиях деятельности президента и статусе экс-президента от 2003 года, бывший глава государства обладает неприкосновенностью и не может быть привлечен к уголовной ответственности за действия или бездействие в период президентского срока. При этом он может быть привлечен к суду только после лишения привилегий, предусмотренных статусом экс-президента. Это решение должно быть принято двумя третями голосов парламента.

В Туркмении вопрос неприкосновенности экс-президента регулируется статьей 18 закона "О президенте Туркменистана" от 2011 года. Бывший глава Туркмении не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности "за деяния, совершенные им в период исполнения полномочий президента".

В Узбекистане, в соответствии со статьей 2 закона "Об основных гарантиях деятельности президента Республики Узбекистан" от 2003 года, бывший глава государства обладает неприкосновенностью в течение всей жизни. Он не может быть привлечен к уголовной и иной ответственности за действия, связанные с исполнением им полномочий главы государства.