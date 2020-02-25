Биография Хосни Мубарака

25 февраля 2020 года стало известно о смерти бывшего президента Египта Хосни Мубарака. Ему был 91 год.

Хосни Мубарак (полное имя - Мухаммед Хосни Саид Мубарак) родился 4 мая 1928 года в деревне Кафр Эль-Мусейлиха в дельте Нила (в н. в. находится на территории провинции Минуфия). Отец был судебным чиновником, а затем - инспектором министерства юстиции.

В 1949 году он окончил военное училище в Каире, а в 1950 году - Военно-воздушную академию Египта в Билбейсе, куда принимали только лучших выпускников военных училищ. Мубарак также проходил обучение в СССР: в 1959-1960 годах в военном авиационном училище в городе Фрунзе (ныне Военный Институт Вооруженных Сил Кыргызской Республики имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта К. Усенбекова, Бишкек, Киргизия), а в 1964-1965 годах - в Военной академии им. Фрунзе в Москве. В этот период он не только освоил управление бомбардировщиками Ил-28 и Ту-16, но и приобрел знания русского языка. Арабская пресса также отмечала, что Мубарак не был подвергнут воздействию идей коммунизма.

Военная карьера

В 1952 году назначен в эскадрилью истребителей ВВС Египта, затем был переведен в бомбардировочную авиацию. В совершенстве овладел управлением английского истребителя Spitfire.

В 1952 году Мубарак был приглашен в Академию ВВС инструктором. Его требовательность и умение поддерживать дисциплину вместе с профессиональными качествами помогли завоевать авторитет среди курсантов.

В 1956-1957 годах в качестве военного летчика участвовал в арабо-израильской войне, которая началась из-за решения Египта национализировать Суэцкий канал.

В 1959 году 31-летний Мубарак был назначен командиром эскадрильи бомбардировщиков Ту-16.

В 1962-1963 годах командовал бомбардировочной эскадрильей в составе египетского контингента, участвовавшего в гражданской войне в Йемене (выступал на стороне республиканского правительства). Мубарак был одним из немногих пилотов, которые могли совершать по два боевых вылета в сутки.

С 1965 года был командиром авиационной бригады и начальником авиабазы в Каире.

В 1967 году принимал участие в арабо-израильской (Шестидневной) войне в должности начальника одной из крупнейших авиабаз страны "Бени-Суэйф". В результате военных действий ВВС Египта были разгромлены Израилем.

В 1967-1969 годах возглавлял Военно-воздушную академию Египта. В его задачи входило увеличение числа военных летчиков в рамках программы восстановления боеспособности вооруженных сил страны.

В 1969-1972 годах Мубарак был начальником штаба ВВС Египта. Под его руководством египетская авиация осуществила ряд успешных боевых операций в ходе Войны на истощение с Израилем (1967-1970).

В 1972-1975 годах - командующий ВВС, заместитель министра обороны. Был одним из авторов плана внезапного нападения на Израиль в октябре 1973 года (война Судного дня, начавшаяся с атак Египта и Сирии на позиции Израиля с целью вернуть территории, потерянные в войне 1967 года; 6-24 октября 1973 года). Под его руководством 6 октября египетская авиация массированным ударом уничтожила почти все израильские укрепления на восточном берегу Суэцкого канала. Мубарак стал одним из главных героев этой войны и получил высшую египетскую военную награду "Звезду Синая" и погоны генерала армии. С 1974 года становится маршалом ВВС.

В 1975 года был назначен директором Высшего совета по вопросам вооружений и военной промышленности, а также членом Высшего совета по ядерной энергии.

Политическая и государственная деятельность

В апреле 1975 году президент Египта Анвар Садат назначил Мубарака вице-президентом. Объясняя свое решение, Садат заявил, что Мубарак является "воплощением истинного египтянина". По его словам, "постоянно рискуя жизнью, он презирал смерть", чтоб защитить жизни египтян. Заняв эту должность, Мубарак получил контроль над полицией и спецслужбами Египта.

В 1978 году стал вице-председателем Национально-демократической партии (НДП; создана в том же году Анваром Садатом на основе правящей центристской Арабской социалистической партии). С января 1982 года по февраль 2011 года был председателем НДП, которая также находилась у власти до 2012 года.

6 октября 1981 года во время военного парада в честь годовщины войны 1973 года президент Садат был убит исламскими экстремистами, недовольными заключением мирного договора с Израилем в 1979 году. В тот же день правительство на экстренном заседании выдвинуло Хосни Мубарака на пост кандидата в президенты страны.

13 октября на безальтернативном референдуме Мубарак был избран президентом Египта (98,5%). Его полномочия продлевались по итогам референдумов в 1987 (97,1%), 1993 (96,3%) и 1999 (93,8%) годах. В 2005 году по инициативе Мубарака в конституцию страны были внесены поправки, в соответствии с которыми вместо общенационального референдума по кандидатуре президента, отобранной парламентом, вводились альтернативные всенародные выборы. На них партии получили право выставлять своих претендентов на высший государственный пост. В том же году на первых выборах Мубарак одержал победу (88,6% голосов). Ближайший преследователь Айман Нур, представитель партии "Аль-Гад" ("Завтра"), набрал 7,3% голосов.

После прихода к власти Мубарак в рамках борьбы с коррупцией отстранил приближенных бывшего президента Анвара Садата от власти, а также начал подавлять и заставлять уходить в подполье многие исламистские организации, в том числе "Братьев-мусульман" (запрещена в РФ). Убийцы Садата были найдены, отданы под суд и впоследствии казнены. Исламисты в свою очередь несколько раз совершали покушение на Хосни Мубарака. В частности, в 1995 году им удалось обстрелять машину президента во время его визита в Эфиопию, однако Мубарак не пострадал.

Также он проводил курс на частичную либерализацию общественной жизни и экономики страны. Так, были смягчены условия деятельности светских оппозиционных партий. Из тюрем были освобождены около 4 тыс. политических заключенных, осужденных при Садате.

В экономике приоритет отдавался крупному частному капиталу. Для привлечения иностранных инвестиций были созданы зоны свободной торговли; был приватизирован ряд государственных предприятий, в том числе в банковской сфере.

За время его правления позиции Египта на международной арене были укреплены. В частности, были восстановлены дипотношения с арабскими странами, прерванные после подписания мирного договора Египта с Израилем в 1979 году. Было возобновлено членство в Лиге арабских государств (в 1989 году), из которой Египет был исключен в 1979 году.

За 30 лет правления Мубарака, по данным Всемирного банка, ВВП вырос с $23,4 млрд в 1981 году до $236 млрд в 2010 году, а ВВП на душу населения - почти в пять раз (с $517 в 1981 году до $2602 в 2010 году). Внешний долг сократился с $45 млрд до $35 млрд. Удалось повысить уровень грамотности населения до 72%.

Массовые протесты и отставка

В январе 2011 году молодежь Египта начала выступать с протестами по примеру соседнего Туниса, требуя отставки президента Мубарака. В числе основных причин был высокий уровень безработицы среди этой категории населения - 75% (по данным Министерства трудовых ресурсов Египта). Уровень бедности в стране составлял порядка 20%. По коррумпированности Египет находился на 80-м месте (согласно докладу Transparency International). Уличные демонстрации и протесты переросли в погромы и столкновения с силами правопорядка, которые в некоторых случаях прибегали к использованию оружия.

11 февраля 2011 года Мубарак объявил о своем уходе (передал полномочия Высшему совету вооруженных сил).

Судебный процесс

После ухода Мубарака с поста президента генеральная прокуратура возбудила против него несколько уголовных дел. Так, экс-президент Египта был обвинен в причастности к расправам над демонстрантами в январе-феврале 2011 года (первоначально считалось, что в дни "революции 25 января" погибли около 850 человек и 6,5 тыс. получили ранения; в 2014 года были приведены новые данные - 239 погибших, 1588 раненых). Сторона обвинения требовала для подсудимого смертной казни. Однако в 2012 году уголовный суд Каира приговорил Хосни Мубарака к пожизненному заключению. В январе 2013 года Кассационный суд Египта аннулировал это решение. Дело Мубарака повторно рассматривалось вплоть до марта 2017 года, когда Кассационный суд окончательно его оправдал.

Два дела - об экспорте газа в Израиль по заниженным ценам и о присвоении семьей Мубарака вилл в Шарм-эш-Шейхе - рассматривались в 2011-2014 годах. 29 ноября 2014 года по ним были вынесены оправдательные приговоры.

Еще один процесс, получивший в прессе название "о президентских дворцах", начался 19 февраля 2014 года. По данным следствия, экс-президент и его сыновья присвоили 125 млн египетских фунтов (около $18 млн), выделенных из бюджета Египта на ремонт и реставрацию дворцов главы государства. Однако, по информации обвинения, деньги направлялись на строительство и ремонт частных особняков семьи Мубарака. 21 мая 2014 года суд Каира приговорил Хосни Мубарака к трем годам тюрьмы и выплате штрафа в размере 21 млн египетских фунтов ($3 млн), а его сыновья получили по четыре года лишения свободы. Однако, по решению Кассационного суда от 13 января 2015 года, принятому на основе апелляции осужденных, дело было направлено на пересмотр. 9 мая 2015 года на повторном процессе Мубарак и его сыновья были приговорены к трем годам тюрьмы и штрафу в размере 21 млн египетских фунтов (около $3 млн). Однако с учетом времени, проведенного обвиняемыми в предварительном заключении, об окончании срока было объявлено уже 13 мая 2015 года.

Личные сведения

С 1958 года был женат на Сюзан Салех Сабет (1941). Сыновья - Аля (1960, бизнесмен) и Гамаль (1963, бизнесмен и бывший деятель Национально-демократической партии; партия ликвидирована в апреле 2011 года).

Владел арабским, английским и русским языками.

Деятельность Мубарака отмечена рядом национальных наград. В их числе: орден Ожерелье Нила, орден Республики, орден Заслуг. Также имел ордена иностранных государств.

Исповедовал ислам суннитского толка.