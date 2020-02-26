20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Биография Марии Шараповой

В среду 32-летняя теннисистка объявила о завершении карьеры
Мария Шарапова EPA-EFE/HOW HWEE YOUNG
Описание
Мария Шарапова
© EPA-EFE/HOW HWEE YOUNG

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 февраля 2020 г. российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры.

Мария Юрьевна Шарапова родилась 19 апреля 1987 г. в Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ, ныне - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) в семье Юрия Викторовича и Елены Петровны Шараповых. Родители переехали в округ из Гомеля (Белорусская ССР, ныне - Белоруссия) после катастрофы на Чернобыльской АЭС, произошедшей в апреле 1986 г. на Украине. С 1989 г. семья проживала в Сочи (Краснодарский край). В четырехлетнем возрасте Мария Шарапова начала играть в теннис под руководством отца. С осени 1991 г. она приступила к тренировкам у известного специалиста Юрия Юдкина.

Спортивная карьера

В 1993 г., приехав с отцом в Москву, Шарапова посетила открытый урок американской теннисистки Мартины Навратиловой и своей игрой заслужила высокую оценку с ее стороны. Следуя совету Навратиловой, в 1994 г. Юрий Шарапов вместе с дочерью переехал в США. В 1996 г. она начала заниматься в теннисной академии Ника Боллетьери (г. Брейдентон, штат Флорида).

В 2000 г. 13-летняя Шарапова выиграла в Брейдентоне международный юношеский турнир Эдди Херра (назван в честь своего создателя, проводится с 1987 г.). При этом одержала победу в возрастной категории, где ее соперницами были 16-летние теннисистки.

В апреле 2001 г. Шарапова получила профессиональный статус. В январе 2002 г. вышла в финал юниорского турнира Открытого чемпионата Австралии (Мельбурн), однако уступила чешке Барборе Стрыцовой. В марте того же года Мария Шарапова дебютировала в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США). В первом круге она выиграла у американки Бри Риппнер, но во втором уступила ее соотечественнице Монике Селеш. Летом 2002 г. Шарапова вышла в юниорский финал Уимблдонского турнира, однако проиграла другой россиянке - Вере Душевиной.

В январе 2003 г. 15-летняя Шарапова успешно прошла квалификационную стадию и дебютировала в основном розыгрыше Открытого чемпионата Австралии, однако уступила в первом круге представительнице Чехии Кларе Коукаловой. В октябре того же года Шарапова выиграла свой первый турнир WTA, победив в финале Открытого чемпионата Японии (Токио) венгерку Анико Капрош. По итогам 2003 г. была признана Женской теннисной ассоциацией лучшим новичком сезона.

В июле 2004 г. в возрасте 17 лет Шарапова стала первой и единственной россиянкой, выигравшей Уимблдонский турнир. В финале она нанесла поражение американке Серене Уильямс. В ноябре того же года Шарапова первенствовала на итоговом чемпионате WTA в Лос-Анджелесе, в решающей встрече вновь победив Серену Уильямс. Впоследствии продала с аукциона один из призов - спортивный автомобиль - и направила полученные $54 тыс. в фонд помощи детям, пострадавшим в 2004 г. в результате теракта в Беслане (Северная Осетия). По итогам 2004 г. Шарапова была признана WTA лучшей теннисисткой сезона.

В августе 2005 г. она впервые в карьере возглавила рейтинг-лист WTA.

В сентябре 2006 г. первенствовала на Открытом чемпионате США, одолев в финале бельгийку Жюстин Энен-Арденн.

В январе 2008 г. Шарапова стала единственной россиянкой, выигравшей Открытый чемпионат Австралии: в решающем поединке она нанесла поражение сербской теннисистке Ане Иванович. В феврале того же года дебютировала в составе сборной России в Кубке Федерации, выиграв две встречи и внеся вклад в победу в четвертьфинале над командой Израиля (в сентябре россиянки выиграли этот турнир; Шарапова не принимала участие в финальной серии игр, но также считается победительницей Кубка Федерации).

В июне 2012 г. одержала победу на Открытом чемпионате Франции, в решающем поединке выиграв у итальянки Сары Эррани. Этот результат позволил ей стать единственной российской теннисисткой - победительницей четырех наиболее крупных ежегодных теннисных турниров: Открытых чемпионатов Австралии, Франции и США, а также Уимблдона (турниров Большого шлема).

27 июля 2012 г. Шарапова стала знаменосцем сборной России, пронеся флаг страны на открытии XXX летних Олимпийских игр в Лондоне. По итогам теннисного турнира она завоевала серебряную медаль, в финале уступив Серене Уильямс.

7 февраля 2014 г. Шарапова приняла участие в одном из заключительных этапов эстафеты огня XXII зимних Олимпийских игр (Сочи), пронеся факел по стадиону "Фишт".

В июне 2014 г. Шарапова вновь первенствовала на Открытом чемпионате Франции, в решающем матче взяв верх над румынкой Симоной Халеп.

В мае 2015 г. выиграла турнир WTA в Риме (Италия), в финале нанеся поражение испанке Карле Суарес Наварро.

Допинговый скандал, дисквалификация, возвращение в теннис

7 марта 2016 г. на специально созванной пресс-конференции Шарапова объявила о том, что в допинг-тесте, взятом у нее 26 января того же года во время Открытого чемпионата Австралии, был обнаружен мельдоний. По словам Шараповой, она принимала этот метаболический препарат с 2006 г. При этом она не знала, что с 1 января 2016 г. мельдоний включен Всемирным антидопинговым агентством в список запрещенных веществ. После обнародования данной информации ряд компаний расторг заключенные с российской теннисисткой рекламные контракты.

В июне 2016 г. Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса на два года, однако подала апелляцию на это решение. В октябре того же года она была временно исключена из обновленного рейтинга WTA (к тому моменту занимала в нем 93-е место; данное решение объяснялось тем, что Шарапова приняла участие в малом количестве турниров на протяжении сезона). В том же месяце Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил срок отстранения россиянки от соревнований с двух лет до 15 месяцев.

Возвращение спортсменки на корт состоялось 26 апреля 2017 г. на турнире WTA в Штутгарте (Германия): в первом круге она обыграла итальянку Роберту Винчи.

В октябре 2017 г. Шарапова стала победительницей турнира WTA в Тяньцзине (Китай). В финале она нанесла поражение представительнице Белоруссии Арине Соболенко.

В 2017-2020 гг. приняла участие в девяти турнирах Большого шлема, но ни разу смогла пройти дальше четвертого круга. В ходе последнего выступления на Открытом чемпионате Австралии (20 января - 2 февраля 2020 г.) Шарапова выбыла в первом круге, проиграв хорватке Донне Векич. По состоянию на 26 февраля 2020 г. в рейтинге WTA она занимала 373-е место.

В общей сложности она выиграла 36 турниров WTA в одиночном разряде и три в парном. Суммарно возглавляла рейтинг-лист Женской теннисной ассоциации на протяжении 21 недели. На протяжении карьеры заработала более $38 млн призовых.

Общественная деятельность

В 2007 г. Шарапова стала послом доброй воли Программы развития ООН и перечислила $100 тыс. на ее проекты, связанные с преодолением негативных эффектов Чернобыльской катастрофы. Впоследствии в сотрудничестве с этой организацией оказывала финансовую поддержку студентам из регионов Белоруссии, пострадавших от последствий Чернобыля.

В 2012 г. запустила продажи жевательного мармелада и других сладостей под собственной торговой маркой - Sugarpova. Продукция реализуется в более чем 25 странах мира. Часть прибыли перечисляется в Фонд Марии Шараповой: он оказывает помощь молодежи, проживающей на территориях, пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

Книга, киносъемки

В 2017 г. вышла книга Шараповой "Неудержимая", в которой она рассказала о своем жизненном и спортивном пути.

Она исполняла эпизодические роли в фильме Гэри Росса "Восемь подруг Оушена" (2018), американских сериалах "Миллиарды" (2018) и "Утреннее шоу" (2019).

Звания, награды

Заслуженный мастер спорта РФ (2005).

Награждена медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней (2012).

Теги
РоссияШарапова, Мария Юрьевна
Реклама на ТАСС
Биография Хосни Мубарака
Бывший президент Египта умер 25 февраля 2020 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС