Биография Марии Шараповой

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 февраля 2020 г. российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры.

Мария Юрьевна Шарапова родилась 19 апреля 1987 г. в Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ, ныне - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) в семье Юрия Викторовича и Елены Петровны Шараповых. Родители переехали в округ из Гомеля (Белорусская ССР, ныне - Белоруссия) после катастрофы на Чернобыльской АЭС, произошедшей в апреле 1986 г. на Украине. С 1989 г. семья проживала в Сочи (Краснодарский край). В четырехлетнем возрасте Мария Шарапова начала играть в теннис под руководством отца. С осени 1991 г. она приступила к тренировкам у известного специалиста Юрия Юдкина.

Спортивная карьера

В 1993 г., приехав с отцом в Москву, Шарапова посетила открытый урок американской теннисистки Мартины Навратиловой и своей игрой заслужила высокую оценку с ее стороны. Следуя совету Навратиловой, в 1994 г. Юрий Шарапов вместе с дочерью переехал в США. В 1996 г. она начала заниматься в теннисной академии Ника Боллетьери (г. Брейдентон, штат Флорида).

В 2000 г. 13-летняя Шарапова выиграла в Брейдентоне международный юношеский турнир Эдди Херра (назван в честь своего создателя, проводится с 1987 г.). При этом одержала победу в возрастной категории, где ее соперницами были 16-летние теннисистки.

В апреле 2001 г. Шарапова получила профессиональный статус. В январе 2002 г. вышла в финал юниорского турнира Открытого чемпионата Австралии (Мельбурн), однако уступила чешке Барборе Стрыцовой. В марте того же года Мария Шарапова дебютировала в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США). В первом круге она выиграла у американки Бри Риппнер, но во втором уступила ее соотечественнице Монике Селеш. Летом 2002 г. Шарапова вышла в юниорский финал Уимблдонского турнира, однако проиграла другой россиянке - Вере Душевиной.

В январе 2003 г. 15-летняя Шарапова успешно прошла квалификационную стадию и дебютировала в основном розыгрыше Открытого чемпионата Австралии, однако уступила в первом круге представительнице Чехии Кларе Коукаловой. В октябре того же года Шарапова выиграла свой первый турнир WTA, победив в финале Открытого чемпионата Японии (Токио) венгерку Анико Капрош. По итогам 2003 г. была признана Женской теннисной ассоциацией лучшим новичком сезона.

В июле 2004 г. в возрасте 17 лет Шарапова стала первой и единственной россиянкой, выигравшей Уимблдонский турнир. В финале она нанесла поражение американке Серене Уильямс. В ноябре того же года Шарапова первенствовала на итоговом чемпионате WTA в Лос-Анджелесе, в решающей встрече вновь победив Серену Уильямс. Впоследствии продала с аукциона один из призов - спортивный автомобиль - и направила полученные $54 тыс. в фонд помощи детям, пострадавшим в 2004 г. в результате теракта в Беслане (Северная Осетия). По итогам 2004 г. Шарапова была признана WTA лучшей теннисисткой сезона.

В августе 2005 г. она впервые в карьере возглавила рейтинг-лист WTA.

В сентябре 2006 г. первенствовала на Открытом чемпионате США, одолев в финале бельгийку Жюстин Энен-Арденн.

В январе 2008 г. Шарапова стала единственной россиянкой, выигравшей Открытый чемпионат Австралии: в решающем поединке она нанесла поражение сербской теннисистке Ане Иванович. В феврале того же года дебютировала в составе сборной России в Кубке Федерации, выиграв две встречи и внеся вклад в победу в четвертьфинале над командой Израиля (в сентябре россиянки выиграли этот турнир; Шарапова не принимала участие в финальной серии игр, но также считается победительницей Кубка Федерации).

В июне 2012 г. одержала победу на Открытом чемпионате Франции, в решающем поединке выиграв у итальянки Сары Эррани. Этот результат позволил ей стать единственной российской теннисисткой - победительницей четырех наиболее крупных ежегодных теннисных турниров: Открытых чемпионатов Австралии, Франции и США, а также Уимблдона (турниров Большого шлема).

27 июля 2012 г. Шарапова стала знаменосцем сборной России, пронеся флаг страны на открытии XXX летних Олимпийских игр в Лондоне. По итогам теннисного турнира она завоевала серебряную медаль, в финале уступив Серене Уильямс.

7 февраля 2014 г. Шарапова приняла участие в одном из заключительных этапов эстафеты огня XXII зимних Олимпийских игр (Сочи), пронеся факел по стадиону "Фишт".

В июне 2014 г. Шарапова вновь первенствовала на Открытом чемпионате Франции, в решающем матче взяв верх над румынкой Симоной Халеп.

В мае 2015 г. выиграла турнир WTA в Риме (Италия), в финале нанеся поражение испанке Карле Суарес Наварро.

Допинговый скандал, дисквалификация, возвращение в теннис

7 марта 2016 г. на специально созванной пресс-конференции Шарапова объявила о том, что в допинг-тесте, взятом у нее 26 января того же года во время Открытого чемпионата Австралии, был обнаружен мельдоний. По словам Шараповой, она принимала этот метаболический препарат с 2006 г. При этом она не знала, что с 1 января 2016 г. мельдоний включен Всемирным антидопинговым агентством в список запрещенных веществ. После обнародования данной информации ряд компаний расторг заключенные с российской теннисисткой рекламные контракты.

В июне 2016 г. Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса на два года, однако подала апелляцию на это решение. В октябре того же года она была временно исключена из обновленного рейтинга WTA (к тому моменту занимала в нем 93-е место; данное решение объяснялось тем, что Шарапова приняла участие в малом количестве турниров на протяжении сезона). В том же месяце Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил срок отстранения россиянки от соревнований с двух лет до 15 месяцев.

Возвращение спортсменки на корт состоялось 26 апреля 2017 г. на турнире WTA в Штутгарте (Германия): в первом круге она обыграла итальянку Роберту Винчи.

В октябре 2017 г. Шарапова стала победительницей турнира WTA в Тяньцзине (Китай). В финале она нанесла поражение представительнице Белоруссии Арине Соболенко.

В 2017-2020 гг. приняла участие в девяти турнирах Большого шлема, но ни разу смогла пройти дальше четвертого круга. В ходе последнего выступления на Открытом чемпионате Австралии (20 января - 2 февраля 2020 г.) Шарапова выбыла в первом круге, проиграв хорватке Донне Векич. По состоянию на 26 февраля 2020 г. в рейтинге WTA она занимала 373-е место.

В общей сложности она выиграла 36 турниров WTA в одиночном разряде и три в парном. Суммарно возглавляла рейтинг-лист Женской теннисной ассоциации на протяжении 21 недели. На протяжении карьеры заработала более $38 млн призовых.

Общественная деятельность

В 2007 г. Шарапова стала послом доброй воли Программы развития ООН и перечислила $100 тыс. на ее проекты, связанные с преодолением негативных эффектов Чернобыльской катастрофы. Впоследствии в сотрудничестве с этой организацией оказывала финансовую поддержку студентам из регионов Белоруссии, пострадавших от последствий Чернобыля.

В 2012 г. запустила продажи жевательного мармелада и других сладостей под собственной торговой маркой - Sugarpova. Продукция реализуется в более чем 25 странах мира. Часть прибыли перечисляется в Фонд Марии Шараповой: он оказывает помощь молодежи, проживающей на территориях, пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

Книга, киносъемки

В 2017 г. вышла книга Шараповой "Неудержимая", в которой она рассказала о своем жизненном и спортивном пути.

Она исполняла эпизодические роли в фильме Гэри Росса "Восемь подруг Оушена" (2018), американских сериалах "Миллиарды" (2018) и "Утреннее шоу" (2019).

Звания, награды

Заслуженный мастер спорта РФ (2005).

Награждена медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней (2012).