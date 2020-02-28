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Биография авиаконструктора Роллана Мартиросова

Конструктор боевых самолетов умер 27 февраля на 85-м году
Роллан Мартиросов Зинин Владимир/ТАСС
Описание
Роллан Мартиросов
© Зинин Владимир/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 февраля 2020 года источник в авиационно-строительной отрасли сообщил ТАСС, что 27 февраля на 85-м году жизни умер российский конструктор боевых самолетов Роллан Мартиросов.

Роллан Гургенович Мартиросов родился 6 октября 1935 года в Москве.

В 1959 году окончил Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе (ныне - Московский авиационный институт - национальный исследовательский университет).

После выпуска из вуза был направлен на Государственный опытный завод №51 Министерства авиационной промышленности СССР (конструкторское бюро Павла Сухого; после смерти генконструктора в 1975 году предприятие носило название Машиностроительный завод им. П. О. Сухого, ныне - ПАО "Сухой" в составе "Объединенной авиастроительной корпорации"). В 1959-1962 годах работал на инженерных должностях в отделе перспективных проектов завода. Участвовал в разработке компоновок истребителя Су-7Б (первый полет в 1959 году), истребителя-перехватчика Су-15 (1962).

В 1962-1963 годах параллельно возглавлял общественное конструкторское бюро, где в инициативном порядке велась разработка бомбардировщика вертикального взлета. Эскизный проект был представлен в Госкомитет по авиатехнике СССР, самолет по нему построен не был, однако отдельные конструктивные решения из этого проекта в дальнейшем реализовали на фронтовом бомбардировщике Су-24 (1970), штурмовике Су-25 (1975) и истребителе Су-27 (1977).

В 1963 году Роллан Мартиросов был переведен в отдел электрооборудования. Последовательно занимал должности инженера-конструктора 3-й категории, начальника бригады, заместителя начальника конструкторского отдела, начальника конструкторского отдела. Принимал участие в разработке, постройке, испытаниях и внедрении в серийное производство боевых самолетов Су-7Б, Су-7БКЛ, Су-9, Су-11, Су-15, Т-4 ("изделие 100", "сотка"; 1972), Су-24, Су-24М (1976) и Су-27.

С 1985 года являлся техническим руководителем работ по установлению мировых авиационных рекордов скороподъемности, высоты и дальности полета на экспериментальном самолете П-42 (1986) - облегченной модификации Су-27. В 1986-1988 годах советские летчики-испытатели установили на П-42 более 20 рекордов, зарегистрированных Международной авиационной федерацией (Federation Aeronautique Internationale, FAI). 12 из этих рекордов действуют по состоянию на 2020 год.

С 1991 года Роллан Мартиросов занимал должность главного конструктора фронтового бомбардировщика Су-34 (опытная машина этого проекта, носившая индекс Т-10В-1, поднялась в воздух 13 апреля 1990 года). Осуществлял техническое руководство всеми этапами создания и доводки самолета, а также развертывания его серийного выпуска на мощностях филиала компании "Сухой" - Новосибирского авиационного завода (НАЗ) имени В. П. Чкалова. В опытную эксплуатацию Су-34 поступил в декабре 2006 года, на вооружение был принят 20 марта 2014 года. С сентября 2015 года бомбардировщики этого типа участвовали в операции Вооруженных сил РФ в Сирии, базируясь на аэродроме Хмеймим в северо-западной сирийской провинции Латакия.

Роллан Мартиросов был награжден орденом Александра Невского (2016), орденом Дружбы (1999), советским орденом "Знак Почета", медалями. Имел звание почетного авиастроителя СССР.

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