Биография Владислава Листьева

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 марта 2020 года исполняется 25 лет со дня убийства российского журналиста Владислава Листьева.

Владислав Николаевич Листьев родился 10 мая 1956 года в Москве в семье Николая Ивановича и Зои Васильевны Листьевых. Его отец работал охранником, затем - мастером на заводе "Динамо", также руководил штабом народного контроля (орган, следивший за выполнением государственных планов, в том числе за закупками в магазинах). Мать была копировщицей в проектной организации.

В подростковом возрасте Владислав Листьев увлекался спортом, в 1971 году поступил в спортивную школу-интернат им. братьев Знаменских (ныне - спортивная школа олимпийского резерва "Юность Москвы" по легкой атлетике им. братьев Знаменских). Неоднократно был призером всесоюзных соревнований по бегу среди юношей и юниоров, стал кандидатом в мастера спорта.

В середине 1970-х годов проходил срочную военную службу во 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии (Московская обл.).

В 1977 году Владислав Листьев поступил в Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова на факультет журналистики. В студенческие годы подрабатывал тренером в спортивной секции одного из московских заводов. В последний год учебы писал спортивные заметки в различные издания. В 1982 году окончил отделение международной журналистики.

С 1982 года Владислав Листьев работал редактором радиовещания на зарубежные страны Главной редакции пропаганды Гостелерадио СССР.

В 1987 году перешел на работу в молодежную редакцию Центрального телевидения, был одним из ведущих информационно-развлекательной телепрограммы "Взгляд" вместе с Александром Любимовым, Владимиром Мукусевым, Александром Политковским, Артемом Боровиком и др. Передача приобрела известность как один из символов перестройки в СССР.

30 сентября 1990 года Владислав Листьев стал одним из основателей телекомпании "ВИD" ("Взгляд и другие"), которая начала выпускать телепрограммы для Первой программы Центрального телевидения, затем - для телекомпании "Останкино".

В 1991-1993 годах был генеральным продюсером, в 1993-1995 годах - президентом телекомпании "ВИD".

Владислав Листьев являлся автором и ведущим популярных телепередач "Поле чудес", "Тема" и "Час пик", принимал участие в создании программ "Угадай мелодию", "Звездный час", "L-клуб", "Серебряный шар", а также автошоу "Гонки на выживание".

Владислав Листьев был одним из наиболее известных российских телеведущих первой половины 1990-х годов. Его программы стали одними из первых на отечественном ТВ в своих жанрах: "Поле чудес" - игра с денежными призами, "Тема" - ток-шоу, "Час пик" - телеинтервью. Все они пользовались большой зрительской популярностью.

В сентябре 1994 года был избран вице-президентом Академии российского телевидения.

В январе 1995 года занял пост генерального директора Общественного российского телевидения (ныне - Первый канал).

Лауреат премии профессионального конкурса средств массовой информации "Золотой гонг" (1994) и главной премии Союза журналистов России (1995).

Вечером 1 марта 1995 года Владислав Листьев был убит в подъезде собственного дома в Москве. Похоронен на столичном Ваганьковском кладбище.

В память о журналисте снят ряд документальных фильмов. Среди последних - "Влад Листьев. Зачем я сделал этот шаг?" (2020, продюсер Илья Кривицкий), "Листьев. Новый взгляд" (2020, режиссер Родион Чепель).

Был трижды женат. От первого брака с Еленой Есиной - сын (скончался после рождения) и дочь Валерия (род. 1981). От второго брака с филологом Татьяной Лялиной - сыновья Влад (1982-1988) и Александр (род. 1983). Третьей женой была художница и реставратор Альбина Назимова.

В честь Владислава Листьева названы улица в г. Армавире (Краснодарский край) и астероид главного пояса 4004 List'ev.