25 лет без Владислава Листьева. Что известно об убийстве и расследовании дела

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 марта 2020 года исполняется 25 лет со дня убийства российского тележурналиста Владислава Листьева.

ТАСС — о преступлении и ходе его расследования.

Убийство

1 марта 1995 года около 21:00 мск в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице Москвы был убит 38-летний Владислав Листьев - генеральный директор Общественного российского телевидения (ОРТ, ныне - Первый канал), вице-президент Академии российского телевидения, популярный тележурналист и телеведущий. Преступники, поджидавшие Листьева на лестничной клетке, выстрелили в него несколько раз (две пули попали журналисту в предплечье и голову), после чего скрылись. От полученных ранений Листьев скончался на месте. Стрелявшие не тронули его банковские карты и крупную сумму наличных, которые он имел при себе.

Реакция на убийство, похороны, последующие события

Преступление вызвало общественный резонанс. 2 марта в 12:00 мск ведущие российские телеканалы прекратили регулярное вещание и до полуночи транслировали фотографию убитого в траурной рамке с перерывами на экстренные выпуски новостей. В распространенном в тот же день заявлении президента РФ Бориса Ельцина говорилось, что он, как и миллионы россиян, потрясен убийством Влада Листьева и сделает "все возможное, чтобы убийцы были найдены и понесли заслуженное возмездие". Депутаты Совета Федерации перед заседанием почтили память убитого минутой молчания. 2 марта президент Ельцин на встрече с журналистами в телецентре "Останкино" назвал убийство "трагедией для всей России", а себя - "одним из тех руководителей, которые недостаточно приняли мер для борьбы с бандитизмом, коррупцией, взяточничеством и преступностью".

С заявлениями в связи с убийством Листьева выступили первый вице-премьер правительства РФ Анатолий Чубайс, генеральный директор ЮНЕСКО Федерико Майор, генеральный секретарь Международной организации журналистов Антонио Мария Ньева и др.

3 марта 1995 года в концертной студии "Останкино" прошла гражданская панихида. Она длилась более восьми часов из-за большого количества людей, приехавших в телецентр проститься с Владиславом Листьевым. 4 марта он был похоронен на Ваганьковском кладбище Москвы. В церемонии участвовали первый вице-премьер правительства РФ Олег Сосковец, глава администрации президента РФ Сергей Филатов, мэр Москвы Юрий Лужков и другие государственные деятели.

Вскоре после убийства от своих должностей указом Бориса Ельцина были отстранены начальник ГУВД Москвы Владимир Панкратов и прокурор Москвы Геннадий Пономарев.

Расследование уголовного дела

2 марта 1995 года Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело по статье 103 Уголовного кодекса РФ ("умышленное убийство"). Дело принял к производству старший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Борис Уваров. В следственно-оперативную группу вошли 25 сотрудников уголовного розыска Москвы и столько же работников прокуратуры. Позднее группой руководил следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Владимир Старцев, а с октября 1996 года по 2000 года - следователь по особо важным делам Петр Трибой.

В рамках расследования были допрошены родственники, друзья, коллеги и деловые партнеры Листьева, в т. ч. предприниматель Борис Березовский (один из инициаторов создания ОРТ; в 1996-1997 годах занимал пост заместителя секретаря Совета безопасности РФ, в 2013 году умер в Великобритании). Близкие к Генпрокуратуре источники газеты "Коммерсантъ" уточняли, что на причастность к убийству проверяли почти всех криминальных "авторитетов", особенно входивших в солнцевскую преступную группировку. Следователь Трибой допрашивал арестованного в Швейцарии бизнесмена Сергея Михайлова, которого российские СМИ тогда причисляли к этой группировке. Петр Трибой неоднократно давал российским журналистам интервью. В них он, в частности, отрицал "политическую" версию убийства и сообщал о полученных в свой адрес анонимных угрозах.

Следствие связывало преступление с деятельностью убитого на посту генерального директора ОРТ. В СМИ выдвигались версии о связи преступления с начатой Борисом Березовским и Владиславом Листьевым реорганизацией системы продаж рекламного времени на ОРТ. Незадолго до своей гибели Листьев аннулировал договоренности, действовавшие до его назначения гендиректором, и временно прекратил показ рекламы на телеканале. В ночь накануне убийства Листьев встречался с Березовским. Следственные органы предполагали, что существовала даже аудиозапись этой встречи, однако получить к ней доступ не удалось.

2 марта 1998 года генпрокурор РФ Юрий Скуратов (1995-2000) на встрече с президентом Борисом Ельциным отчитался о ходе расследования, заявив, что "говорить о конкретных фигурах, подозреваемых в убийстве Листьева, пока рано". Два года спустя, 1 марта 2000 года, в Генпрокуратуре рассказали журналистам, что в ходе следствия было раскрыто более 40 других тяжких преступлений, в т. ч. 15 убийств, и изъято 32 единицы огнестрельного оружия. В мае того же года ведомство информировало о том, что следствием допрошены более 2 тыс. свидетелей, выделены четыре основные версии преступления и установлен "круг лиц, заинтересованных в убийстве". Однако о предъявлении кому-либо обвинений не сообщалось.

3 апреля 2006 года Генпрокуратура приостановила предварительное следствие по делу, т. к. "установить конкретных лиц, совершивших данное преступление, не представилось возможным". Объем материалов дела на тот момент превышал 200 томов.

После образования в 2007 году Следственного комитета при прокуратуре (СКП РФ, c 2011 года - Следственный комитет, СК РФ) дело было передано в Главное следственное управление СКП. 1 марта 2010 года официальный представитель СКП Владимир Маркин заявил, что для прекращения расследования "нет никаких оснований". Он подчеркнул, что, хотя следствие и не возобновлялось, "непрерывно и планомерно продолжается работа, направленная на раскрытие этого преступления". По словам Маркина, правоохранительные органы проверили взаимные обязательства Листьева и фирм, учредителем которых он являлся. Были проведены ревизии финансово-хозяйственной деятельности "Телекомпании ВИД" и "Корпорации Интервид", а также ревизии агентств, занимавшихся рекламной деятельностью на телевидении. В дальнейшем в Следственном комитете РФ утверждали, что в совершении убийства Владислава Листьева признались десять человек, находившихся в местах лишения свободы, но их версии не нашли подтверждения. В декабре 2012 года Владимир Маркин рассказал журналистам, что причастность Бориса Березовского к убийству Листьева также не подтвердилась.

По состоянию на февраль 2020 года о возобновлении следствия официально не сообщалось.

Заявления Юрия Скуратова и Петра Трибоя

Бывший генпрокурор Юрий Скуратов в 2010-х годах неоднократно заявлял в интервью российским СМИ, что следователь Петр Трибой в 1990-х годах фактически раскрыл преступление, "вплотную подойдя к исполнителям, организатору и заказчику". Однако ряд обстоятельств, включая снятие Скуратова с должности, тогда якобы помешал следствию предъявить обвинения.

В 2016 году Петр Трибой опубликовал книгу "Убийство Листьева. Расследование, ставшее неактуальным", где уточнял, что преступление нельзя назвать раскрытым "процессуально", т. к. следствие не завершено. В документальном фильме "25 лет спустя: кто убил главную звезду нового русского ТВ" (2020 год, автор Алексей Пивоваров) Трибой заявил, что лица, участвовавшие в убийстве Владислава Листьева, не составляют для него загадки, однако отказался назвать имена исполнителей, организатора и заказчика убийства.