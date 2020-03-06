Что означает введение режима повышенной готовности

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 марта 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности на территории столицы из-за опасности распространения коронавирусной инфекции.

Режимы функционирования органов госуправления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) прописаны в законе "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Этот документ был подписан президентом РФ Борисом Ельциным 21 декабря 1994 года. Пункт 6 статьи 4.1 этого закона предусматривает три подобных режима:

- повседневный режим (при отсутствии угрозы возникновения чрезвычайной ситуации);

- режим повышенной готовности (если такая угроза существует);

- непосредственно режим чрезвычайной ситуации.

Согласно пункту 10 той же статьи, при режиме повышенной готовности власти могут:

- ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникновения ЧС;

- приостанавливать деятельность организаций, если существует угроза безопасности жизнедеятельности их работников и иных граждан;

- осуществлять иные меры, не ограничивающие прав и свобод человека и гражданина, создание необходимых условий для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации и минимизации ее негативного воздействия.

Также органы власти устанавливают порядок использования различных резервов на случай возникновения ЧС, в том числе транспортных средств и средств оповещения.

Режим повышенной готовности, как и режим ЧС, вводится и отменяется указами органов исполнительной власти субъектов Федерации или местными властями. В Москве режим ЧС и повышенной готовности в современной истории еще ни разу не вводился. Однако для других регионов это достаточно распространенная практика из-за паводков, весеннего пала травы, лесных пожаров и других стихийных бедствий.