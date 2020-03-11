Какие меры вводили страны для борьбы с коронавирусом

В конце 2019 года Комитет по делам здравоохранения города Ухань объявил о вспышке "неизвестного вида пневмонии". В январе 2020 года китайские специалисты установили возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV

ТАСС-ДОСЬЕ. По данным на 11 марта 2020 года, общее число зараженных новым типом коронавируса (2019-nCoV) в мире достигло 119,2 тыс., умерли 4 285 человек. Помимо Китая, где вирус был обнаружен в декабре 2019 года, наибольшее количество случаев заболевания, получившего название COVID-19, зарегистрировано в Италии, Южной Корее, Иране и Франции. Какие меры были предприняты властями этих стран для борьбы с коронавирусом - в материале ТАСС. Китай В Китае 30 декабря 2019 года Комитет по делам здравоохранения города Ухань (провинция Хубэй) объявил о вспышке "неизвестного вида пневмонии". На тот момент было зарегистрировано 27 заболевших, больше половины из них были продавцами или посетителями рынка Хуанань. 7 января 2020 года китайские специалисты установили возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV. 11 января власти города Ухань официально объявили о первой смерти от заболевания, вызванного коронавирусом.

На эту тему Китай выздоравливает: победа над коронавирусом или блеф?

22 января ВОЗ назвала вспышку заболевания "национальной чрезвычайной ситуацией" для Китая. 23 января жителям Уханя запретили покидать город из-за карантина, было прекращено любое транспортное сообщение. 24 января число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае превысило 1 тыс. Карантин был введен во всех городах провинции Хубэй. В случае несоблюдения карантинных мер предполагается уголовная ответственность в соответствии со статьей 115 УК КНР "Преступление, угрожающее общественной безопасности, опасным способом", которая предусматривает тюремные сроки. По всей стране были отменены мероприятия, приуроченные к празднованию нового года по китайскому календарю, закрыли кинотеатры и туристические объекты. 4 и 8 февраля в Ухане были сданы в эксплуатацию две инфекционные больницы, построенные из специальных модулей в сжатые сроки, суммарной вместимостью 2,6 тыс. мест. В Гонконге 8 февраля был введен режим обязательного 14-дневного карантина для всех въезжающих сюда из материкового Китая. Контроль за соблюдением условий карантина осуществляется через сеансы видеосвязи. Нарушителям может грозить до шести месяцев тюрьмы и штраф в размере до 25 тыс. гонконгских долларов ($3,2 тыс.). В феврале при МИД Китая был создан чрезвычайный центр по предотвращению угрозы ввоза случаев заражения новым коронавирусом из-за рубежа. Он ведет круглосуточную работу, собирает и анализирует информацию о вспышках коронавируса, координирует местные органы власти, связывается с консульствами иностранных государств. Власти многих административных центров приняли решение выплачивать деньги за добровольное сообщение о симптомах заражения новым коронавирусом. Так, власти почти миллионного города Цяньцзян в провинции Хубэй выплатили жителям до 10 тыс. юаней ($1,42 тыс.). 3 марта в Пекине установили обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих из Ирана, Италии, Республики Корея и Японии. С 10 марта приостановлен безвизовый въезд для граждан Японии. В стране были отменены или перенесены несколько международных мероприятий. В частности, отменен Азиатский экономический форум в Боао, до апреля приостановлены все спортивные соревнования, перенесены в другие страны олимпийские отборочные турниры по боксу и по футболу среди женщин, проведение Пекинского международного автосалона, одного из крупнейших в мире. Не состоялось плановое открытие первой сессии главного законодательного органа страны - Всекитайского собрания народных представителей, которое было запланировано на 5 марта. По настоящее время в стране зафиксирована почти 81 тыс. случаев заражения, умерли 3 162 человека. Италия В Италии первые зараженные коронавирусом были выявлены в Риме 30 января 2020 года. Ими стали два китайских туриста, до этого посетившие Милан, Верону и Парму. 30 января правительство приняло решение о прекращении авиасообщения с Китаем, объявило чрезвычайное положение, в аэропортах начали измерять температуру у пассажиров.

На эту тему В поисках нулевого пациента. Как Италия стала европейским очагом коронавируса

21 февраля в стране был зафиксирован первый смертельный случай (78-летний итальянец; в области Венето). На следующий день в 11 городах северных областей Венето, Ломбардия, Трентино - Альто-Адидже, Пьемонт и Эмилия-Романья был введен карантин. Там отменили занятия в школах и вузах и церковные богослужения, были закрыты музеи, отменены все спортивные мероприятия (в т.ч. матч чемпионата Италии по футболу). Жители получили предписание не выходить на улицу или не покидать эти города без специального разрешения (за нарушение, в соответствии со статьей 650 УК, предусмотрено лишение свободы на срок до трех месяцев или штраф до €206). Кроме того, 23 февраля было принято решение о завершении Венецианского карнавала раньше на два дня, 24 февраля приостановил работу театр Ла Скала в Милане, а также базилика Сан-Марко в Венеции. 1 марта по распоряжению правительства территория Италии была разделена на три зоны. Красная зона была закрыта на карантин (в нее вошли 11 городов областей Ломбардия и Венето), на территории желтой зоны была приостановлена работа школ, театров, ресторанов и отменены массовые мероприятия (в нее вошли города областей Ломбардия, Венето и Эмилия-Романья). В остальной части Италии были приняты дополнительные меры безопасности и профилактики. 4 марта было решено на две недели закрыть школы и университеты во всей стране. 5 марта правительство отложило проведение народного референдума по реформе парламента, предполагающей сокращения числа его членов (плебисцит планировалось провести 29 марта). 8 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет о фактической изоляции области Ломбардия, а также 14 провинций в областях Венето, Эмилия-Романья, Пьемонт и Марке (включая Венецию, Парму, Модену, Римини). В частности, был запрещен выезд и въезд людей за исключением экстренных обстоятельств. Кроме того, по всей стране прекратили работу все спортивные и развлекательные учреждения. Бары и рестораны получили предписание обеспечивать расстояние между посетителями не менее 1 м. 10 марта в стране был введен общенациональный карантин. Запрещено перемещение граждан без уважительных причин (к ним относятся рабочая или семейная необходимость, а также визиты к врачу). Закрыты все учебные заведения, развлекательные учреждения, ограничена работа коммерческих центров и заведений общепита, отменены спортивные состязания. Ограничения введены до 3 апреля. По последним данным общее число зараженных в Италии составляет 10 149 человек, количество летальных исходов - 631. Южная Корея В Южной Корее карантинные меры были приняты в отношении всех прибывающих из материкового Китая еще 3 января. Первый заболевший был выявлен 20 января. Когда 27 января в стране был подтвержден четвертый случай заражения, оперативный штаб по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами при Минздраве республики повысил уровень эпидемиологической угрозы до "оранжевого" - третьего из четырех. 28 января правительство привлекло к работе в клиниках военных медиков.

На эту тему Актуальная статистика по коронавирусу: как он распространяется по планете

10 февраля Южная Корея временно закрыла порты для круизных лайнеров. С 12 февраля карантин был распространен на прибывающих из Гонконга и Макао. К тому времени в стране было 28 подтвержденных случаев заражения, а по состоянию на 22 февраля - 247 заболевших, причем более половины из них были связаны с религиозной сектой "Храм скинии свидетельства Синчхонджи" со штаб-квартирой в Тэгу в центральной части страны. 23 февраля в связи с резким ростом заболевших - свыше 600 человек - правительство подняло уровень эпидемиологической угрозы с "оранжевого" до наивысшего "красного", что позволило правительству отменить отпуска военнослужащим и приостановить работу государственных школ. 4 марта был принят закон об уголовном преследовании лиц с подозрением на коронавирус, не желающих сдавать медицинские анализы, лицам с подозрением на коронавирус отказано во въезде в страну, кроме того, был запрещен экспорт медицинских масок. По состоянию на 11 марта, в стране 7 755 заболевших, умерли - 54 человека. Иран В Иране первые случаи заражения коронавирусом нового типа были подтверждены 19 февраля 2020 года. Они были зафиксированы в городе Кум, который является местом паломничества мусульман-шиитов. В тот же день оба пациента, у которых выявили заболевания, умерли, как сообщило министерство здравоохранения, "из-за возраста и ослабленного иммунитета". Город, ставший в дальнейшем эпицентром распространения болезни, не сразу был закрыт на карантин из-за давления духовенства.

Спецпроект на тему Мир в масках. Как коронавирус меняет жизнь людей в городах Безлюдные улицы и пустые прилавки — в фотопроекте ТАСС

23 февраля, когда в стране было зарегистрировано восемь погибших и 43 зараженных, на 10 дней закрылись школы и университеты и были отменены культурные мероприятия в 14 провинциях. 26 февраля в Кум были введены специальные подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР; элитные силы ВС Ирана), задачей которых стала дезинфекция города. Для оказания помощи Ирану в борьбе с коронавирусом 29 февраля в страну прибыла группа китайских специалистов. 2 марта КСИР создал "биологический штаб" для борьбы с коронавирусом и начал размещение войсковых подразделений в тех провинциях, где были зафиксированы заболевания. В настоящее время они осуществляют дезинфекцию городов в провинциях Гилян, Керманшах, Кум и Тегеран. 4 марта, когда количество заболевших достигло 2 922 (из них 92 погибли), президент Ирана Хасан Роухани заявил, что заболевание затронуло практически все иранские провинции. В тот же день иранские власти временно ограничили поездки госслужащих за рубеж. 5 марта Минздрав страны постановил закрыть все школы и вузы до 20 марта - конца иранского календарного года, когда начнутся новогодние каникулы. Тогда же был запушен национальный план по борьбе с COVID-19. Он включает ограничения на поездки между крупными городами, вовлечение всех 26 тыс. медицинских центров в стране в борьбу с коронавирусом, выявление лиц с подозрением на коронавирус и введение для них домашнего карантина, дезинфекцию общественных мест и другое. По состоянию на 11 марта Иран занимает четвертое место по числу заболевших коронавирусом нового типа - 8 042, умер 291 человек. Франция Франция стала первой европейский страной, где были зарегистрированы случаи заболевания, вызванного коронавирусом. 24 января такой диагноз был поставлен гражданину Франции, вернувшемуся из КНР, а также двум китайским туристам. Первый смертельный случай, ставший также первым в Европе, был зафиксирован в Париже 14 февраля (80-летний турист из Китая), первый француз умер 26 февраля в Париже (60 лет).