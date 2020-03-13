Что известно о новом президенте Греции Екатерини Сакелларопулу

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 марта 2020 года Екатерини Сакелларопулу вступает в должность президента Греции. Она - первая женщина в истории страны на этом посту.

Екатерини Сакелларопулу родилась 30 мая 1956 года в Салониках (на севере страны), одном из крупнейших по численности населения городов Греции. Ее отец был заместителем председателя Верховного суда по гражданским и уголовным делам.

В 1987 году окончила юридический факультет Афинского университета, в 1989-1990 годах продолжила образование в Парижском университете II, специализировалась на конституциональном и административном праве.

В 1982 году стала помощником судьи Государственного совета (Верховного административного суда), в 1988 году - младшим советником Суда, а в 2000 году - советником. В 2015 году была назначена (правительством Греции) заместителем председателя Суда, а в октябре 2018 года возглавила Суд, став первой женщиной на этом посту (занимала его до 2020 года).

В 2013-2015 годах Сакелларопулу была членом дисциплинарной коллегии МИД Греции.

Екатерини Сакелларопулу также занималась общественной, преподавательской и научной деятельностью. В 1985-1986 годах она была генеральным секретарем Ассоциации судей Госсовета, в 1993-1995 и 2000-2001 годах - ее президентом, а в 2006-2008 годах - вице-президентом. В 2005-2014 годах преподавала экологическое право в Национальной школе судей, а в 2010-2013 годах входила в состав ее экзаменационного и учебного советов. В марте 2015 года возглавила Греческое общество экологического права.

Она автор порядка 30 публикаций, в том числе по защите окружающей среды, возобновляемым источникам энергии, городскому планированию.

В январе 2020 года премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил кандидатуру Екатерини Сакелларопулу на пост главы государства (президент выполняет представительские функции и избирается парламентом). По его словам, "пришло время, чтобы государство возглавила женщина". Сакелларопулу приняла предложение Мицотакиса, подчеркнув, что оно "оказывает честь как правосудию Греции, так и современным греческим женщинам".

22 января Сакелларопулу была избрана в первом туре, получив 261 голос (была необходима поддержка 200 депутатов из 300; в голосовании приняли участие 294 парламентария).

В числе основных направлений деятельности на новой должности она назвала безопасность, поддержку социально незащищенных групп населения, защиту окружающей среды.

Екатерини Сакелларопулу владеет английским и французским языками. Состоит в гражданском браке с Павлосом Коцонисом (юрист).