Кто из известных людей заразился коронавирусом

ТАСС-ДОСЬЕ. По состоянию на 13 марта 2020 года, коронавирусом нового типа охвачены 112 стран, им заразились 128,4 тыс. человек. Среди инфицированных есть высокопоставленные чиновники, известные актеры и спортсмены.

Австрия

С 5 марта находится на домашнем карантине заразившийся коронавирусом внук последнего австрийского императора Карла I и глава дома Габсбургов Карл Габсбург-Лотарингский.

Австралия

Министр внутренних дел Австралии Питер Даттон 13 марта заявил, что его тест на коронавирус нового типа дал положительный результат. Сейчас он проходит лечение.

Великобритания

6 марта симптомы заболевания проявились у парламентского заместителя министра здравоохранения и социальных дел Великобритании Надин Дорис. 10 марта диагноз был подтвержден, она находится в изоляции. 13 марта стало известно, что коронавирус был диагностирован у главного тренера лондонского футбольного клуба "Арсенал" Микеля Артеты и футболиста лондонского "Челси" Каллума Хадсона-Одои.

Греция

10 марта СМИ сообщили о положительном тесте на новый коронавирус у греческого бизнесмена Евангелоса Маринакиса, владельца английского и греческого футбольных клубов "Ноттингем Форест" и "Олимпиакос".

Иран

27 февраля стало известно, что коронавирусом заразилась вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар. 11 марта агентство Fars сообщило, что коронавирус был выявлен у первого вице-президента Эсхака Джахангири, министра туризма, культурного наследия и ремесел Али Асгара Мунесана и у министра торговли, промышленности и шахт Резы Рахмани. Заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи в настоящее время уже вылечился.

Испания

10 марта о болезни заявил генеральный секретарь правой партии "Вокс" Хавьер Ортега Смит. 11 марта вирус был выявлен у второго заместителя председателя нижней палаты Аны Марии Пастор Хулиан. 12 марта сразу три политика подтвердили заболевания COVID-19 (вызванное коронавирусом) - министр по равноправию Испании Ирене Монтеро, министр территориальной политики Каролина Дариас и лидер крайне правой партии "Вокс" Сантьяго Абаскаль.

Италия

7 марта заболевание было выявлено у лидера Демократической партии Италии (входит в правящую коалицию) и губернатора области Лацио Николы Дзингаретти. 8 марта тест на коронавирус подтвердился у президента области Пьемонт Альберто Чирио. В тот же день стало известно, что болен начальник Главного штаба сухопутных войск Италии генерал Сальваторе Фарина. 11 марта СМИ сообщили, что коронавирусом инфицирован защитник итальянского футбольного клуба "Ювентус" Даниэле Ругани.

Канада

13 марта подтвердилась проба на коронавирус у супруги премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар, вернувшейся из Великобритании.

Польша

10 марта Министерство национальной обороны Польши сообщило о наличии вируса у главнокомандующего вооруженными силами Польши генерала Ярослава Мики, вернувшегося из Германии.

США

Американский актер Том Хэнкс 12 марта сообщил, что он и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом во время поездки в Австралию. Они проходят лечение в госпитале австралийского города Голд-Кост.

12 марта американская Национальная баскетбольная ассоциация объявила о приостановлении сезона из-за выявления коронавируса у игрока команды "Юта Джаз" Руди Гобера.

Франция

9 марта официальные источники во французском правительстве сообщили, что коронавирусом заразился министр культуры Франк Риестер.