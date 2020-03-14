Биография Героя Советского Союза летчика Александра Числова

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 марта 2020 года исполняется 105 лет со дня рождения летчика-истребителя Героя Советского Союза Александра Числова.

Александр Михайлович Числов родился 14 марта (1 марта - по старому стилю) 1915 года в селе Луговая Пролейка Царевского уезда Астраханской губернии Российской империи (ныне - Быковский район Волгоградской области РФ) в крестьянской семье.

Окончил семь классов общеобразовательной школы, затем работал на Сталинградском машиностроительном заводе "Баррикады" (ныне - АО "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады", Волгоград). Учился в Сталинградском аэроклубе.

В 1938 году Александр Числов был призван в Рабоче-крестьянскую Красную армию (РККА). В 1939 году окончил Борисоглебскую Краснознаменную военную авиационную школу имени В. П. Чкалова (ныне - Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки летного состава имени В. П. Чкалова).

После окончания авиационной школы он был направлен служить в 12-й истребительный авиационный полк (иап) 69-й истребительной авиационной бригады Киевского особого военного округа.

Великая Отечественная война

В Великой Отечественной войне Александр Числов принимал участие с июня 1941 года. В составе 12-го иап участвовал в Приграничных, Киевском и Крымском оборонительных сражениях. 26 декабря 1941 года приказом командующего 51-й армией 12-й иап был переформирован в 486-й иап.

В начале 1942 года старший лейтенант Числов был заместителем командира эскадрильи, штурманом эскадрильи 169-го иап. В составе полка принимал участие в боях в составе Западного, Северо-Западного и Калининского фронтов. 18 марта 1943 года приказом НКО СССР 169-й иап был преобразован в 63-й гвардейский иап.

В июле 1942-го - августе 1943 года Александр Числов командовал эскадрильей 169-го, а затем 63-го гвардейского иап 3-й гвардейской истребительной дивизии 1-го гвардейского истребительного авиационного корпуса 15-й воздушной армии. В эскадрилье под командованием Александра Числова после возвращения в ряды Военно-воздушных сил (ВВС) летал Герой Советского Союза Алексей Маресьев (после ампутации ног). Александр Числов в составе полка принимал участие в Курской битве, затем воевал в небе Белоруссии и Прибалтики.

23 августа 1943 года при налете немецкой бомбардировочной авиации на аэродром получил осколочное ранение.

24 августа 1943 года указом Президиума Верховного Совета СССР гвардии капитану Александру Числову за "300 совершенных боевых вылетов и 15 сбитых самолетов противника, а также за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами", было присвоено звание Героя Советского Союза.

С 16 декабря 1943 года после гибели командира полка, гвардии подполковника Андрея Федотова, гвардии майор Числов вступил в командование 63-м гвардейским иап. С 22 февраля 1944 года он вновь занимал должность заместителя командира 63-го полка. Числов отмечался командованием как опытный летчик и грамотный командир, одаренный отличными организаторскими способностями.

23 февраля 1945 года в воздушном бою самолет Александра Числова был подбит, летчик ранен, однако он смог вернуться на поврежденной машине на аэродром.

Согласно архивным документам, всего за время войны гвардии майор Александр Числов совершил 342 боевых вылетов, сбил лично 21 самолет противника и еще два в групповом бою. При этом в интервью для онлайн-проекта "Я помню" российского писателя Артема Драбкина (публикация 2010 года) летчик говорил о более чем 600 совершенных им боевых вылетах и 33 сбитых самолетах.

Летал на истребителях И-153, ЛаГГ-3, Ла-5, Ла-7.

Дальнейшая служба

После войны Александр Числов продолжил службу в ВВС СССР. Командовал 63-м гвардейским иап. В 1955-1956 годах занимал должность начальника воздушно-стрелковой подготовки 63-го гвардейского иап.

В июне 1956 года гвардии полковник Числов ушел в запас.

С 1961-го по 1979 год работал начальником Тракторозаводской спасательной станции в Сталинграде (ныне - Волгоград). Трижды избирался депутатом Тракторозаводского районного совета депутатов Сталинграда.

24 августа 2009 года Александр Числов умер в возрасте 94 лет. Похоронен в Волгограде на Тракторозаводском кладбище.

Награды

Герой Советского Союза (1943). Был награжден двумя орденами Ленина (1942, 1943), двумя орденами Красного Знамени (1943, 1944), орденом Александра Невского (1945), двумя орденами Отечественной войны I степени (1943, 1985), орденом Красной Звезды, медалями.