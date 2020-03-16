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Распространение коронавируса нового типа

Какое наказание грозит за нарушение карантинных мер при коронавирусе в разных странах

16 марта из инфекционной больницы в Коммунарке сбежала женщина, у которой заподозрили коронавирусную инфекцию. За нарушение карантина ей грозит суд и принудительное размещение на неопределенный срок
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 марта в Москве из инфекционной больницы в Коммунарке сбежала женщина, у которой заподозрили коронавирусную инфекцию. Ее уже вернули в медучреждение. За нарушение карантина ей грозит суд и принудительное размещение на неопределенный срок.

ТАСС подготовил материал о наказаниях, предусмотренных за нарушение карантинных мер в разных странах.

В Австралии за отказ от самоизоляции граждане, зараженные коронавирусом, могут быть лишены свободы сроком до года или приговорены к штрафу в размере до $50 тыс. 

В Аргентине нарушение карантинного режима влечет заключение от трех до 15 лет и штраф до 100 тыс. аргентинских песо ($1,6 тыс.). Те, кто нарушает "меры, принятые компетентными властями для противодействия проникновению и распространению эпидемии", могут быть осуждены на срок от шести месяцев до двух лет.

В Израиле за нарушение карантина по небрежности грозит лишение свободы до трех лет, если карантин нарушен намеренно - до семи лет.

В Италии для граждан, получивших предписание без специального разрешения не выходить на улицу и не покидать города, закрытые на карантин, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех месяцев или штрафа до €206.

В Испании за несоблюдение приказов, запретов, инструкций или запросов, сделанных компетентными органами во время чрезвычайного положения, предусмотрены штрафы от €1,5 тыс. до €600 тыс.

В Китае нарушение условий карантина может караться штрафом, арестом или тюремным заключением до трех лет. При въезде в страну лица, отказывающиеся пройти меры карантинного контроля или сопротивляющиеся службам санитарного надзора, могут быть оштрафованы на сумму до 5 тыс. юаней (примерно $700).

В Киргизии за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, вызвавшее массовое заболевание, предусмотрен штраф в размере 260-300 тыс. сомов (порядка $4 тыс.) или лишение свободы от двух с половиной до пяти лет.

На Мальте за нарушение карантина предусмотрен штраф в размере €14 тыс. 

В Польше введены штрафы в размере до 5 тыс. злотых (около €1,2 тыс.) за несоблюдение карантина, а также за сокрытие информации о заболевании.

В Республике Корея за нарушение режима госпитализации или карантина предусматривается штраф в размере до 10 млн вон (около $8,2 тыс.) или тюремный срок до одного года.

В Румынии за нарушение карантина можно получить штраф в размере до 20 тыс. леев (около €4,2 тыс.). За преднамеренное распространение вируса может быть заведено уголовное дело.

В Сингапуре за нарушение закона об инфекционных заболеваниях налагается штраф в размере до 10 тыс. сингапурских долларов (порядка $7 тыс.), а также предусмотрено тюремное заключение на полгода.

В Словакии нарушающие карантин после посещения стран, где зафиксировано большое количество случаев заражения коронавирусом, могут быть оштрафованы на сумму до €1650. А в отношении тех, кто сознательно скрыл факт посещения таких стран, могут возбудить уголовное дело.

В США карантинные меры входят в компетенцию как федеральных, так и местных властей (штаты ограничивают передвижение инфицированных в пределах своих границ, федеральная юрисдикция распространяется на перемещающихся через границы штатов и госграницу). Так, в штате Висконсин, если человек знает, что он заражен, и отказывается от карантина, может быть оштрафован на $500 или взят под арест до 30 суток. В штате Вайоминг нарушение режима изоляции влечет штраф до $10 тыс. и заключение сроком до года, в Техасе - лишение свободы до шести месяцев и штраф в $2 тыс. Федеральное законодательство предусматривает за нарушение карантина штраф в размере не более $100 тыс. и/или один год тюремного заключения, если оно не повлекло за собой смерть, штраф не более $250 тыс. и/или один год тюремного заключения в случае летального исхода, а также штраф для юридических лиц - $200 тыс., если нарушение не привело к смерти, $500 тыс. в противном случае.

Во Франции законодательство не предусматривает наказание за нарушение карантина, однако, в соответствии с Кодексом общественного здравоохранения, "с целью предотвращения и ограничения последствий возможных угроз для здоровья населения, в частности эпидемий", министр здравоохранения своим приказом может предписать "любую меру, соразмерную действующим рискам".

В Хорватии с граждан, нарушающих карантинный режим самоизоляции, взимается штраф в размере 8 тыс. кун (около €1,1 тыс.), при последующих попытках нарушения карантинного режима сумма повышается до 60 тыс., максимально - до 120 тыс. кун (около €15 тыс.).

В Чехии за нарушение карантина налагается штраф до $130 тыс.

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Распространение коронавируса нового типа
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