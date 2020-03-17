Биография генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 марта 2020 года Верховная рада IX созыва дала согласие президенту Украины Владимиру Зеленскому на назначение генеральным прокурором страны Ирины Венедиктовой. За соответствующее решение было отдано 269 голосов депутатов при 226 необходимых. На посту генпрокурора Ирина Венедиктова сменит Руслана Рябошапку, отправленного в отставку 5 марта. Что известно о новом генеральном прокуроре Украины - в материале ТАСС.

Ирина Валентиновна Венедиктова родилась 21 сентября 1978 года в Харькове Украинской ССР (ныне - Украина) в семье юристов. Отец - Валентин Семенович Венедиктов (род. 1953), генерал-майор милиции, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Украины, член-корреспондент Инженерной академии Украины, был проректором Харьковского национального университета внутренних дел.

Окончила с отличием факультет управления и информатики Харьковского национального университета внутренних дел по специальностям "правоведение" и "менеджмент". Изучала международный коммерческий арбитраж в Chartered Institute of Arbitrators (Лондон, Великобритания).

Доктор юридических наук, профессор. В 2003 году в Национальной юридической академии защитила кандидатскую диссертацию на тему "Договор доверительного управления имуществом как форма реализации правового института доверительного управления имуществом на Украине". В 2013 году в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко защитила докторскую диссертацию на тему "Защита охраняемых законом интересов в гражданском праве".

В разные годы работала советником в ряде юридических фирм, была членом научно-консультативного совета при Верховном суде, арбитром Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины, судьей Третейского суда по медицинским делам, вице-президентом Фонда медицинского права и биоэтики Украины.

С 2005-го по 2019 год занимала должность заведующей кафедры гражданско-правовых дисциплин Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина. Преподавала в университете гражданское право, медицинское право и международный коммерческий арбитраж.

В 2000-х годах стала вице-президентом, третейским судьей Фонда медицинского права и биоэтики Украины.

В 2015 году Ирина Венедиктова вошла в число кандидатов на должность судьи кассационного гражданского суда в составе Верховного суда Украины. Однако не прошла в состав суда по конкурсу, не набрав необходимого количества баллов.

В 2018 году, по словам Ирины Венедиктовой, она познакомилась с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским. Стала его советником по правовым вопросам.

Входила в предвыборный штаб Владимира Зеленского, являлась экспертом по вопросам реформы судебной системы.

Была советником по вопросам аудита юридической фирмы Arbitis.

21 июля 2019 года избрана депутатом Верховной рады Украины IX созыва по списку пропрезидентской партии "Слуга народа" (баллотировалась под №3 в партийном списке), при этом членом партии не является. 29 августа 2019 года заняла пост председателя парламентского комитета по вопросам правовой политики. Ее депутатские полномочия были прекращены досрочно 14 января 2020 года.

27 декабря 2019 года Ирина Венедиктова была назначена на должность врио директора Государственного бюро расследований Украины. Ведомство занимается досудебным расследованием уголовных дел о военных преступлениях, а также о преступлениях, совершенных высшими должностными лицами и работниками правоохранительных органов.

В августе 2019 года была включена в состав Комиссии по вопросам правовой реформы.

С 13 марта 2020 года - член Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Член редакционных коллегий журналов "Частное право", "Медицинское право".

По данным украинских СМИ, имеет звание капитана милиции.

Согласно Единому государственному реестру деклараций должностных лиц Украины, доход Ирины Венедиктовой за 2018 год составил порядка 405 тыс. гривен (около $17,5 тыс.), ее супруга - 187 тыс. гривен ($8 тыс.).

Автор около 200 научных и учебно-методических работ и изданий.

Замужем, двое детей. Супруг - Денис Колесник, сотрудник киберполиции Украины. Сын - Даниил, дочь - Аделина.