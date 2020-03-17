Биография Эдуарда Лимонова

17 марта стало известно о смерти Эдуарда Лимонова.

Эдуард Лимонов (Савенко) родился 22 февраля 1943 года в городе Дзержинске Горьковской области. В 1958 году окончил в Харькове восьмилетнюю школу. С юности увлекался стихами, затем переключился на прозу и журналистику. С 1967 по 1974 год проживал в Москве. Псевдоним "Лимонов" ему придумал художник-карикатурист Вагрич Бахчанян.

В 1974 году эмигрировал из СССР и был лишен гражданства. Несколько лет работал корректором в нью-йоркской газете "Новое русское слово". В 1980-е переехал во Францию, и в ноябре 1980 года в издательстве Ramsay вышла первая книга Лимонова "Это я, Эдичка", получившая широкий резонанс.

Затем последовали романы "История его слуги", "Дневник неудачника", "Смерть современных героев", автобиографическую трилогию "Подросток Савенко", "Молодой негодяй", "…У нас была Великая эпоха". В 1991 году Лимонов вернулся в Россию, в 1992-м получил российское гражданство. Среди его работ также романы "Последние дни супермена", сборник рассказов "Девочка-зверь", сборники политических эссе и исторических портретов-миниатюр. Некоторые произведения Лимонова экранизированы.

Известен также как политический деятель. В 1994 году вместе с философом Александром Дугиным, музыкантом Егором Летовым, композитором Сергеем Курехиным создал Национал-большевистскую партию (в 2005 году решением суда партия была ликвидирована, в 2007 году суд признал партию экстремистской и запретил ее деятельность). Был автором и редактором партийной газеты "Лимонка".

В 2006 году была создана коалиция "Другая Россия", которую возглавили Михаил Касьянов, Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов. В июле 2010 года Лимонов возглавил партию "Другая Россия". В январе 2011 года Минюст России отказал партии в регистрации. Лимонов намеревался участвовать в выборах президента России 2012 года, однако ЦИК отказал ему в регистрации.