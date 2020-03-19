Крупнейшие обвалы на нефтяном рынке

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 марта 2020 года фьючерс на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне продолжил падение и снизился почти на 15%, цена в пике опускалась до $24,52 за баррель (впервые с 2003 года).

О крупнейших (от 15%) обвалах на нефтяном рынке - в материале ТАСС.

Война в Персидском заливе (1991) - дневное падение на 30%

Крупнейшее в современной истории падение цен на нефть произошло во время войны в Персидском заливе. Из-за вторжения Ирака в Кувейт и последовавших вслед за этим проблем с поставками сырья, в период с июля по октябрь 1990 года цена на нефть выросла с $15 до $41,15 за баррель. Однако достаточно быстро последовала существенная коррекция стоимости нефти: в частности, 22 октября котировки упали на 17% - с $33,3 до $27,45 за баррель. 17 января 1991 года президент США Джордж Буш - старший объявил о начале военной операции "Буря в пустыне" против Ирака. Одновременно с этим он распорядился распечатать Стратегический нефтяной резерв, чтобы компенсировать дефицит на внутреннем рынке. 17 января биржи отреагировали резким снижением цен - с $30,28 до $21,1 за баррель. После окончания военной операции США и союзников стоимость нефти упала до уровня $17-18 за баррель.

Прекращение действия соглашения ОПЕК+ (2020) - падение на 24%

9 марта 2020 года фьючерс на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне обвалился более чем на 30%, цена в пике снижалась до $31,02 за баррель. Это произошло на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене 5-6 марта не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за распространения коронавируса. В течение дня котировки немного подросли, к концу дня итоговое падение составило 24% - до $34 за баррель.

Коррекция после терактов в США (2001) - дневное падение на 18%

Теракты в США 11 сентября 2001 года вызвали панику на биржах и кратковременный рост котировок с $27 до $31 за баррель. Опасения, что террористическая угроза может привести к рецессии и снижению спроса на ископаемое топливо (в том числе из-за снижения авиаперевозок), привели к тому, что 24 сентября нефть резко упала на 18% - с $25,2 до $20,6 за баррель. Восстановиться до $25 нефть смогла только к середине 2002 года.

Кризис перепроизводства нефти в 1986 году - дневные падения до 17%

На 1986 год пришелся пик кризиса перепроизводства нефти. Этому событию предшествовало снижение добычи государствами - членами ОПЕК. Пытаясь сохранить нефтяные котировки на прежнем уровне (выше $30 за баррель), картель установил квоты. В апреле 1982 года ОПЕК впервые ограничил добычу на уровне 17 млн 350 тыс. баррелей в день и затем постепенно снизил ее до 15 млн баррелей. Саудовская Аравия специально занижала свою норму, уменьшив добычу до 1,5 млн баррелей в день при квоте в 4,35 млн баррелей. Однако это привело к тому, что нишу ОПЕК заняли другие нефтедобывающие страны. В частности, одним из ведущих экспортеров нефти стал СССР. Цены упали до уровня $25 за баррель. В январе 1986 года Саудовская Аравия решила резко нарастить добычу, почти в два раза превысив квоту - до 10 млн баррелей в день, чтобы за счет своей дешевой нефти устранить конкурентов, которые не могли продавать топливо ниже себестоимости. 20 января нефть упала в цене на 10%: с $23,63 до $21,33 за баррель. Затем на протяжении года регистрировалось еще восемь дневных падений более чем на 10%. Самое крупное произошло 22 июля: тогда цена на нефть упала на 17% с $13,07 до $10,88 за баррель. В дальнейшем последовала стабилизация цен до $15-20 за баррель. Падение нефтяных котировок и снижение экспортной валютной выручки от продажи энергоносителей послужило одной из причин усугубления экономического кризиса и последующего распада Советского Союза.

Мировой финансовый кризис (2008) - дневные падения до 15%

Осенью 2008 года в мире начался финансовый кризис. Он был вызван "пузырем" на рынке недвижимости США. В 2007-2008 годах международные инвесторы начали избавляться от ипотечных облигаций и скупать другие активы, например нефтяные фьючерсы, что привело к спекулятивному подорожанию нефти сначала до 100, а затем до $140 за баррель. 15 сентября 2008 года в суд с заявлением о банкротстве подала одна из крупнейших американских инвестиционных корпораций - Lehman Brothers, которая не справилась с большим объемом "плохих" долгов. Ее крах привел к проблемам у всех крупных мировых финансовых корпораций, что, в свою очередь, спровоцировало рецессию и падение спроса на энергоносители. 26 сентября нефть опустилась ниже уровня $100 за баррель, а 17 ноября - ниже $50. Крупнейшее падение котировок произошло 5 декабря - тогда нефть обвалилась на 15%, с $43,83 до $37,04 за баррель. На самом низком уровне нефть торговалась 26 декабря - $33,73, после чего последовал медленный рост.