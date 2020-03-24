Всемирный день борьбы с туберкулезом. Цель и лозунг мероприятий

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 марта ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом (World Tuberculosis Day). Он был учрежден в 1982 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Международным союзом борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями, а в 1998 году получил официальную поддержку ООН. Дата 24 марта выбрана в связи с тем, что в этот день в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох в лекции перед Физиологическим обществом Берлина впервые описал возбудитель туберкулеза - микобактерии, или Mycobacterium tuberculosis (палочка Коха). Открытие сделало возможным диагностику и лечение этой болезни.

Цель и темы Дня

Цель Всемирного дня борьбы против туберкулеза - привлечение внимания общественности к масштабам этой болезни, способам ее профилактики и лечения. Ежегодно ВОЗ призывает правительства стран, местные сообщества и представителей частного сектора объединиться, чтобы полностью ликвидировать туберкулез на планете.

Каждый год выбирается определенная тема Дня, в 2020 году это - "Пора действовать! Пора ликвидировать туберкулез". Организаторы Дня напоминают о необходимости как можно быстрее расширить доступ к профилактике и лечению туберкулеза, обеспечить достаточное и стабильное финансирование, в том числе для научных исследований, содействовать прекращению стигматизации и дискриминации больных и др.

С целью повышения информированности населения о болезни 24 марта организуются конференции, семинары, лекции и круглые столы. В 2020 году в связи с пандемией заболевания, вызванного новым коронавирусом, запланированные мероприятия были перенесены или переведены в онлайн формат.

О болезни

Туберкулез - инфекционное заболевание человека, а также животных. Чаще всего палочки Коха поражают легкие, но иногда и нервную, мочеполовую, костную, пищеварительную системы, мозг, кожу, глаза. Общими симптомами легочного туберкулеза являются кашель, иногда с мокротой и кровью, боль в груди, слабость, потеря веса, лихорадка и ночной пот.

Болезнь передается воздушно-капельным путем и протекает, как правило, в скрытой форме, но в некоторых случаях приобретает открытую, активную форму. Степень риска развития туберкулеза у зараженных составляет 5-15%. Однако она значительно выше у людей с ослабленным иммунитетом, диабетом, недостаточностью питания, курящих. Так, у ВИЧ-инфицированных вероятность возникновения активной формы туберкулеза возрастает в 20-30 раз.

Для профилактики туберкулеза используют скрининговые программы (выявление заболевания в его скрытой форме, в том числе флюорография), проводят медицинский осмотр и вакцинацию.

Лечение производится с помощью антибиотиков. Одной из основных проблем является появление штаммов бактерий, потерявших восприимчивость к существующим лекарствам.

Борьба с туберкулезом

С 1995 года ВОЗ ведет всемирный и национальный мониторинги регистрации случаев заболевания и результатов лечения. С 1997 года организация ежегодно публикует Глобальный доклад о туберкулезе, содержащий оценку заболеваемости и смертности.

В 2014 году Всемирная ассамблея здравоохранения (высший руководящий орган ВОЗ) утвердила Стратегию по ликвидации туберкулеза, рассчитанную на 2016-2035 годы. Она поставила задачу за это время ликвидировать глобальную эпидемию туберкулеза - снизить показатель заболеваемости на 90% по сравнению с 2015 года (тогда заболели 10,4 млн человек) и смертность на 95% (в 2015 году умерли 1,8 млн).

После принятия в 2015 году ООН Целей устойчивого развития (ЦУР) на период до 2030 года (в число поставленных задач вошла также борьба с туберкулезом) ВОЗ утвердила 20 направлений своей работы по содействию странам в их достижении. На состоявшейся в ноябре 2017 года в Москве Глобальной министерской конференции по проблеме данной болезни министры здравоохранения и представители 120 стран приняли обязательства по ускорению борьбы с ней.

Статистика заболевания в мире

По данным ВОЗ, благодаря своевременной диагностике и эффективному лечению туберкулеза в период с 2000 по 2018 год смертность от заболевания снизилась на 42%, всего удалось спасти 58 млн человек. Несмотря на успехи, достигнутые за последние десятилетия, туберкулез по-прежнему остается одной из самых смертоносных инфекционных болезней в мире, унося каждый день более 4 тыс. жизней. Согласно докладу ВОЗ от 2019 года, в 2018 году было зарегистрировано 10 млн новых случаев заболевания, в том числе 1,1 млн среди детей. Скончались от этой болезни около 1,5 млн человек.

66% новых случаев заболевания приходится на восемь стран - Индию, Китай, Индонезию, Филиппины, Пакистан, Нигерию, Бангладеш и Южную Африку. В Европе, несмотря на общее снижение заболеваемости, туберкулез остается серьезным вызовом здоровью общества. По данным доклада "Наблюдение и мониторинг туберкулеза в Европе - 2019", опубликованного Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (European Centre for Disease Prevention Control, ECDC) и ВОЗ (данные за 2017 год), каждый час его диагностируют у 30 жителей региона. Из 275 тыс. новых диагнозов и случаев рецидива 77 тыс. приходятся на туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью.

Туберкулез в России

В России также удалось снизить уровень заболеваемости и смертности от туберкулеза, но и сегодня он остается одной из социально значимых для РФ болезней. Преимущественно (почти 62%) туберкулезом болеют люди трудоспособного возраста - от 18 до 44 лет.

По данным Роспотребнадзора, в России в 2018 году такой диагноз был поставлен более 61,5 тыс. человек, что на 7,7% меньше по сравнению с 2017 года (70,5 тыс.). Показатель заболеваемости составил 42 на 100 тыс. населения (в 2017 году - 45,5). По данным Минздрава, в 2018 году смертность снизилась до 5,1 случая на 100 тыс. населения (в 2017 году - 6,2 на 100 тыс.).