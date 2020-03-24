В каких странах ввели комендантский час из-за коронавируса

В Албании комендантский час действует с 18 марта. Граждане могут выходить на улицу только с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 18:00. За неисполнение режима предусмотрены штрафы от 10 тыс. леков (€81).

Комендантский час подразумевает запрет (в определенное время или круглосуточно) на передвижение без разрешающего документа. Как правило, он вводится на территории всей страны, а контроль за его соблюдением осуществляют правоохранительные органы.

ТАСС-ДОСЬЕ. По данным Университета Джонса Хопкинса на 24 марта 2020 года, в мире насчитывается более 380 тыс. зараженных новым типом коронавируса, общее количество жертв превысило 16,5 тыс. В целях борьбы с распространением заболевания власти разных стран последовательно ужесточают меры, в том числе вводят режим комендантского часа.

В Германии 18 марта комендантский час был введен в городе Миттертайх (до 2 апреля). Покидать дома разрешено лицам, которые не могут работать удаленно. Также возможны походы в магазин, посещения врача и выход из дома при крайней необходимости. За нарушения предусматриваются штрафы и тюремное заключение сроком до двух лет. Позже об ограничениях на передвижение граждан было объявлено в других районах страны, в частности, в федеральных землях Бавария и Саар (20 марта).

В Греции запрет на передвижение был объявлен 23 марта. Дома можно покидать только тем, кто обязан ходить на работу. Разрешается также выходить в магазин, в аптеку и посещать врача. За нарушение правил грозит штраф в размере €150. Аналогичные меры введены на Кипре 24 марта.

В Сербии комендантский час был введен 18 марта. Граждане обязаны оставаться дома с 17:00 до 05:00. За соблюдением запрета следит армия. Нарушителю может грозить штраф 150 тыс. динар (€1276) или тюремный срок до трех лет.

В Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) комендантский час введен 21 марта (с 20:00 до 05:00). Нарушителям грозит штраф от 500 до 1500 конвертируемых марок (от €254 до €763).

Во Франции с 20 марта комендантский час действует в ряде городов. В частности, в Ницце на улицу запрещено выходить с 23:00 до 05:00, а в Ментоне - с 21:00 до 05:00. Размер штрафа - от €38 до €375.

Африка

В Кот-д'Ивуаре комендантский час (с 21:00 до 05:00), режим чрезвычайного положения и изоляции граждан были введены 24 марта. Кроме того, ограничено передвижение между Абиджаном (экономическая столица страны, где зарегистрировано основное число инфицированных) и другими областями страны.

В Сенегале 23 марта вступил в силу режим чрезвычайного положения и комендантского часа (с 20:00 до 06:00). В стране запретили все собрания и демонстрации, были закрыты для посещений общественные места, транспортное сообщение ограничено.

В ЮАР с 26 марта граждане смогут покидать дома только для покупки еды, медикаментов и получения социальной помощи. При этом работать будут лишь продуктовые магазины, аптеки и банки. Для поддержания мер будут задействованы вооруженные силы.

Америка

В США каждый штат сам определяет карантинные меры. К настоящему моменту жесткие ограничительные меры на передвижение введены в восьми штатах - Делавэр, Иллинойс, Калифорния, Коннектикут, Луизиана, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Огайо. Запрет для жителей покидать свои дома без необходимости действует также в Филадельфии (штат Пенсильвания) и округе Даллас (штат Техас). В штате Нью-Джерси введен комендантский час - с 20:00 до 05:00. Для поддержания порядка задействована национальная гвардия. Наказания за нарушения режима рассматриваются в соответствии с законами конкретного штата.

В Аргентине 19 марта президент Альберто Фернандес объявил, что в стране для предотвращения распространения нового коронавируса с 20 до 31 марта будет действовать общий карантин. Жители страны смогут выходить из дома, чтобы купить продукты, лекарства или другие предметы первой необходимости. Президент заявил, что те, кто не смогут обосновать, почему находятся на улице, будут наказаны в соответствии с уголовным кодексом.

В Эквадоре комендантский час - с 19:00 до 05:00 (в провинциях Гуаяс, Санта-Элена и на Галапагосских островах - с 16:00 до 05:00) установлен 21 марта. Его нарушение наказывается лишением свободы на срок от одного года до трех лет. Передвижение разрешается в случаях крайней необходимости - для покупки продуктов, лекарств и получения медицинской помощи.

Азия и Ближний Восток

В Египте комендантский час вступит в силу 25 марта. Он будет действовать с 19:00 до 06:00. За нарушение запрета на передвижении предусмотрен штраф в размере 4 тыс. египетских фунтов (около $250) или тюремный срок до шести месяцев.

В королевстве Иордания с 07:00 21 марта был введен бессрочный комендантский час. Все въезды в столицу Амман были заблокированы войсками, вступил в силу запрет на перемещение подданных между провинциями. Также им запрещено покидать свои дома и перемещаться по улицам без спецпропусков. За нарушение режима предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до одного года.

В Ираке запрет на передвижение был введен с 23:00 17 марта и до 23:00 28 марта. В отношении нарушителей предусмотрены санкции, в частности, штрафы и конфискация автомобилей. Комендантский час не распространяется на работников правоохранительных органов, аптек, продовольственных магазинов, медицинский персонал и другие социально значимые категории граждан.

В Бишкеке в рамках объявленного президентом Киргизии режима чрезвычайного положения с 25 марта с 20:00 до 07:00 вводится комендантский час (запрещено передвижение граждан и транспорта). Помимо представителей милиции, контроль за соблюдением режима в стране осуществляют военнослужащие.

В Кувейте 22 марта был введен бессрочный комендантский час, действующий с 17:00 до 04:00. За его несоблюдение грозит лишение свободы до трех лет или штраф в размере 10 тыс. кувейтских динаров (около $32 тыс.).

В Мавритании 19 марта был введен комендантский час с 18:00 до 06:00 (будет действовать до следующего распоряжения правительства). За его нарушение полагается штраф в размере 5 тыс. угий ($134) или 10-дневный арест.

В Палестине с 22:00 22 марта был введен 14-дневный круглосуточный комендантский час. Разрешены выходы за продуктами и медикаментами.

В Саудовской Аравии 23 марта на три недели был введен комендантский час, действующий с 19:00 до 06:00. В случае его несоблюдения взимается штраф в размере 10 тыс. саудовских риалов ($2,6 тыс.). За повторное нарушение сумма увеличивается в два раза. Нарушивших ограничения в третий раз ожидает тюремное заключение на срок до 20 дней.

В Тунисе с 18 марта действует бессрочный комендантский час, запрещающий гражданам находиться на улице с 18:00 до 06:00. За его несоблюдение грозит лишение свободы сроком от шести месяцев и до двух лет или штраф в размере до 2,5 тыс. динар ($860).

В столице Филиппин - Маниле - 14 марта был введен на месяц комендантский час - с 20:00 до 05:00. Полиция предупредила, что арестует любого, кто нарушит ограничения.

Правительство Шри-Ланки ввело с 20 по 23 марта комендантский час c 18:00 до 06:00. Впоследствии ограничения были продлены до 27 марта. За нарушение комендантского часа грозит тюремное заключение сроком от шести месяцев до двух лет.

Власти Индии приняли решение о введении в стране с 25 марта режима строгой изоляции на 21 день. Этот режим предусматривает закрытие границ между регионами страны. Передвигаться между закрытыми регионами можно только по разрешению МВД и некоторых других ведомств.