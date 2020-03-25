Биография Инны Макаровой

Народная артистка СССР Инна Макарова умерла на 94-м году жизни. Об этом стало известно 25 марта.

Макарова родилась 28 июля 1926 года в городе Тайга Сибирского края (ныне Кемеровская область) в семье Владимира Степановича Макарова и Анны Ивановны Герман. Отец работал диктором новосибирского радиокомитета, был поэтом, членом Союза писателей СССР. Мать была литературным редактором новосибирского радиокомитета, заведующей литературной частью новосибирского театра "Красный факел". Детство будущей актрисы прошло в Мариинске (Новосибирская область) и Новосибирске. Инна Макарова училась в драматическом кружке в новосибирском Доме художественного воспитания детей (ныне - Дворец творчества детей и учащейся молодежи "Юниор"), где в период Великой Отечественной войны преподавали эвакуированные из Ленинграда Екатерина Корчагина-Александровская, Юрий Юрьев и Николай Симонов.

В 1943 году поступила на актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК, ныне - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова) в мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Во время одной из студенческих постановок Макарову заметил писатель Александр Фадеев, автор романа "Молодая гвардия". В 1948 году окончила ВГИК и была зачислена в труппу Театра-студии киноактера (ныне Государственный театр киноактера).

В том же году в фильме Сергея Герасимова "Молодая гвардия" Инна Макарова воплотила образ главной героини Любови Шевцовой. За эту роль она была удостоена Сталинской премии.

Основная профессиональная деятельность актрисы связана с кинематографом. Широкую популярность Макаровой принесли съемки в фильме "Высота" (1957, режиссер Александр Зархи), картина получила главный приз Х Международного кинофестиваля в Карловых Варах (Чехословакия, ныне Чехия) "Хрустальный глобус" (1957). Специально для Инны Макаровой и Алексея Баталова писатель Юрий Герман создал сценарий фильма "Дорогой мой человек" (1958, Иосиф Хейфиц). 1960-е годы стали периодом наиболее интенсивных съемок и самых известных ролей актрисы в фильмах "Девчата" (1961, Юрий Чулюкин), "Женитьба Бальзаминова" по одноименной пьесе Александра Островского (1964, Константин Воинов), "Женщины" (1965, Павел Любимов), "Преступление и наказание" по одноименному роману Федора Достоевского (1969, Лев Кулиджанов). В дальнейшем Инна Макарова снималась в фильмах "Еще не вечер" (1974, Николай Розанцев), "Безответная любовь" (1979, Андрей Малюков), "Мертвые души" по одноименному произведению Николая Гоголя (1984, Михаил Швейцер).

Значимые работы более поздних периодов связаны с фильмами дочери - Натальи Бондарчук - "Живая радуга" (1985), "Детство Бемби" (1985) и "Юность Бемби" (1986), "Пушкин: Последняя дуэль" (2006), "Тайна Снежной Королевы" (2014). В 2000-х годах также снялась в нескольких сериалах: "Капитанские дети" (2006, Вячеслав Никифоров), "Оплачено смертью" (2007, Дмитрий Брусникин) и другие. Всего исполнила роли в 50 фильмах и сериалах.

Была академиком Российской академии кинематографических искусств "Ника".

Народная артистка СССР (1985). Лауреат Сталинской премии (1949). Награждена орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы (2002), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2006).

Являлась автором автобиографической книги "Благодарение" (1998).

Была дважды замужем. Первый супруг - народный артист СССР, режиссер Сергей Бондарчук (1920-1994). Второй муж - доктор медицинских наук, хирург Михаил Перельман (1924-2013). Дочь от первого брака - актриса и режиссер, заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук (род. 1950).