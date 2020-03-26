Какие меры для поддержки экономики вводили в разных странах в связи с коронавирусом

ТАСС-ДОСЬЕ. В связи с распространением коронавируса нового типа во многих странах приняты экстренные меры для поддержки населения и стабилизации экономики. ТАСС подготовил материал о программах помощи в некоторых из них. Европа Евросоюз. 18 марта Совет Евросоюза согласовал выделение €37 млрд в рамках мер для защиты экономик блока от влияния коронавируса (решение должен одобрить Европарламент 26 марта). Из низ €8 млрд будут распределены между предприятиям и компаниям, которые понесут большие убытки в связи с пандемией. 19 марта Совет управляющих Европейского центрального банка принял решение о запуске программы выкупа ценных бумаг на €750 млрд для поддержки финансовой стабильности в условиях распространения коронавируса. 23 марта Совет ЕС по экономике и финансам утвердил предложение Еврокомиссии впервые в истории приостановить действие Пакта стабильности и роста для поддержки экономики в ответ на пандемию. Это решение отменяет лимит бюджетного дефицита (не более 3% от ВВП) для стран сообщества, позволяя правительствам без ограничений брать кредиты для предоставления помощи бизнесу.

Великобритания. 17 марта Министерство финансов Великобритании объявило о мерах по поддержке бизнеса. В частности, компаниям будут предоставлены кредитные гарантии на £330 млрд ($400 млрд), что по словам министра финансов Риши Сунака, составляет 15% от ВВП страны. Максимальный размер кредита будет увеличен с £1,2 млн до £5 млн (с $1,5 до $6 млн), при этом проценты можно будет не выплачивать в течение первых шести месяцев. Малые предприятия розничной торговли, гостиничного и туристического бизнеса на время эпидемии освобождаются от налога на коммерческую деятельность. Британцам, испытывающим финансовые трудности, будет предоставлена трехмесячная отсрочка по ипотеке.

Германия. 23 марта правительство ФРГ приняло пакет помощи частным предпринимателям и компаниям, а также различным группам населения, которые в значительной мере могут пострадать от последствий распространения нового коронавируса. Общий объем господдержки, может превысить €750 млрд. По словам канцлера Ангелы Меркель, это беспрецедентный по масштабам пакет помощи компаниям. В частности, создается фонд помощи крупным предприятиям на €600 млрд (при этом государство оставляет за собой право в случае необходимости выкупать долю в стратегически важных компаниях). Небольшие фирмы и частные предприниматели смогут получить прямые субсидии размером до €15 тыс., на эти цели выделено €50 млрд. 23 марта Минэкономики ФРГ запустило специальную программу по линии государственной банковской группы Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), через которую бизнес сможет получить неограниченные кредиты. Арендодателям запрещается расторгать договоры со съемщиками, которые в связи с финансовыми трудностями из-за ситуации с коронавирусом будут не в состоянии заплатить арендную плату. Германские больницы получат поддержку в размере более €3 млрд.

Италия. 11 марта Совмин Италии принял решение выделить €25 млрд на поддержку семей и компаний в условиях чрезвычайной ситуации. На финансирование системы здравоохранения государство выделит не менее €3,5 млрд. Выплаты по займам и ипотечным кредитам бизнеса и населения будут приостановлены - их покроют госгарантии для банков. Для итальянцев, которые не могут работать из-за карантина, предусмотрены специальные выплаты. Работающим родителям предлагается специальный ваучер на €600 для компенсации услуг няни. Он доступен семьям с детьми младше 12 лет. Родители, работающие в частном секторе, могут оформить оплачиваемый отпуск и получить до 50% надбавки, если в семье есть ребенок младше 12 лет. Все работники с общим доходом не более €40 тыс. в год, которые продолжают работать в марте в условиях карантина и чрезвычайной ситуации, смогут получить небольшой бонус - до €100. Всего на поддержку семей и предпринимателей предусмотрено €10 млрд. Испания. 17 марта правительство Испании приняло решение выделить €200 млрд на борьбу с коронавирусом и его последствиями для страны. Эта сумма составляет около 20% ВВП страны. Из них €117 млрд - госсредства, остальные - привлеченные частные ресурсы. В частности, €100 млрд будут предоставлены в виде кредитных гарантий, поддерживаемых государством. Премьер-министр Педро Санчес назвал этот план "самой большой мобилизацией ресурсов в демократической истории страны".

Польша. 18 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что оценочная стоимость антикризисного пакета составляет около 212 млрд злотых (€46,2 млрд). Часть будет адресована предпринимателям и предполагает, среди прочего кредитные гарантии, микрокредиты, операционный лизинг для транспортного сектора. Компаниям, пытающимся избежать увольнений сотрудников, будет покрывать 40% фонда заработной платы, работникам предоставлена отсрочка по выплатам социальных. На поддержку системы здравоохранения направлено 7,5 млрд злотых (€1,6 млрд).

Франция. 21 марта правительство Франции объявило о выделении €45 млрд на помощь несущим крупные убытки предприятиям, а также на выплаты пособий работникам, переведенным на режим частично безработных. Также вводится государственная гарантия под банковские кредиты предприятий - размер фонда составит €300 млрд. Мелкие промышленные предприятия получат помощь в размере €1500, как и мелкие торговые предприятия. Главному управлению гражданской авиации выделяется €500 млн на меры по улучшению положений авиакомпаний, терпящих убытки от запретов на полеты в другие страны. Америка

США. 18 марта президент США Дональд Трамп подписал закон о предоставлении финансовой помощи пострадавшим от вспышки коронавируса на сумму $100 млрд. Он включает положения об оплачиваемом отпуске для работников на случай чрезвычайных обстоятельств, а также о бесплатном тестировании на вирус. Возмещать расходы обязаны страховые компании, системы медстрахования Medicare (для пожилых) и Medicaid (для необеспеченных). Закон также обязует компании менее чем с 500 сотрудниками оплачивать до двух недель отпуска по болезни, если сотрудник заболеет коронавирусом. Кроме того, сотрудникам разрешат взять отпуск на 10 недель с выплатой двух третей зарплаты. Кроме того, закон покрывает стоимость пособий по безработице для бюджетов штатов сроком на шесть месяцев. 25 марта Сенат одобрил пакет стимулирующих экономику мер в размере $2 трлн (27 марта состоится голосование в Палате представителей). В частности, $500 млрд планируется перечислить в фонд поддержки компаний, городов и штатов, из них $25 млрд авиакомпаниям и $17 млрд стратегически важным предприятиям. $500 млрд правительство намерено выплатить американцам c доходом до $75 тыс. в год (по $1,2 тыс. на взрослого и по $500 на ребенка). На поддержку малого бизнеса, отдельные меры по налоговым каникулам выделяется $350 млрд, на расширенное страхование безработицы- $250 млрд , собственно на борьбу с коронавирусом - $46 млрд. Кроме того, еще $4 трлн готовится выделить Федеральная резервная система. "Речь идет об уровне инвестиций в нашу страну, сравнимом с военным временем", - заявил лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл.

Бразилия. 16 марта правительство Бразилии анонсировало комплекс мер по поддержанию экономики. Он предусматривает выделение почти 150 млрд реалов ($30 млрд) в ближайшие три месяца. Из них около 84 млрд реалов ($16,7 млрд) будут направлены на выплату социальной помощи наиболее уязвимым слоям населения (в частности, в мае вместо декабря пенсионерам будет начислена 13-я зарплата), 60 млрд ($12 млрд) пойдут на поддержку малых и средних предприятий - им будет предоставлена отсрочка уплаты. 4,5 млрд реалов (почти $1 млрд) будут направлены на непосредственную борьбу с коронавирусом.

Чили. В рамках стимулирования экономики в Чили будут выделены $11,7 млн (4,7% ВВП) для решения мер, которые разделены на три сферы: укрепление бюджета системы здравоохранения, защита доходов семей и защита рабочих мест и предприятий. В частности, средства будут направлены на компенсацию приостановки выплат налогов на прибыль предприятий в течение трех месяцев, отсрочку уплаты НДС для компаний с продажами менее $12 млн. Австралия, Азия

Австралия. 12 марта правительство Австралии объявило о введении пакета экономических мер на сумму 17,6 млрд австралийских долларов ($10,5 млрд), 22 марта - второго пакета в размере 66 млрд австралийских долларов (почти $40 млрд). Совокупный объем двух программ составит почти 10% ВВП страны. Меры будут направлены в первую очередь на сохранение уровня жизни граждан, получающих пособия, в том числе пенсионеров, и людей, потерявших работу в результате кризиса. В качестве дополнительных выплат к пособиям в течение следующих шести месяцев будет направлено 14,1 млрд австралийских долларов ($8,4 млрд), на поддержку малого и среднего бизнеса - 31,9 млрд ($19 млрд). Кроме того, банками будут смягчены условия его кредитования.

Индия. Правительство Индии планирует выделить 150 млрд рупий (около $2 млрд) на развитие медицинской инфраструктуры, индивидуальные средства защиты и оборудование для изоляции заразившихся. С целью восстановления экономики страны резервный банк Индии планирует уже с апреля ввести в оборот дополнительные наличные деньги - до 1 трлн рупий (более $13 млрд).

Китай. В начале февраля власти Китая озвучили ряд мер по поддержке финансовой системы и защите экономики страны. В частности, Народный банк Китая (НБК, центробанк) 3 февраля предоставил дополнительную ликвидность рынкам в размере 1,2 трлн юаней (более $170 млрд). Это вливание ликвидности стало крупнейшей в Китае операцией на открытом рынке в течение одного дня с 2004 года. НБК также снизил процентные ставки по кредитам для поддержки компаний. Министерство финансов КНР, в свою очередь, разрешило местным органам власти произвести дополнительные заимствования на 290 млрд юаней ($41,5 млрд) в форме целевых облигаций для финансирования инфраструктурных проектов, что позволит стимулировать рост экономики.

Республика Корея. 24 марта власти Республики Корея направили в качестве экстренной финансовой помощи бизнесу, оказавшемуся в кризисной ситуации из-за пандемии, 100 трлн вон ($80 млрд). В частности, правительство решило предоставить кредиты на сумму 58 трлн вон ($47 млрд), чтобы помочь малым и средним предприятиям. На стабилизацию рынка облигаций выделено 20 трлн вон ($16 млрд). Кроме того, создан фонд поддержки рынка акций в размере 10,7 трлн вон ($8,5 млрд) для противодействия оттоку капитала.

Турция. 20 марта власти Турции объявили о пакете экономических мер в размере 100 млрд лир ($15,3 млрд). Он предполагает увеличение минимального размера пенсии до 1500 турецких лир ($230), выделение 2 млрд лир ($308 млн) в качестве финансовой помощи бедным семьям, предоставление прямых субсидий и субсидируемых кредитов экспортным компаниями для защиты от возможного падения экспорта. Малые и средние предприятия получат отсрочки по банковским кредитам до шести месяцев. В рамках поддержки туристического сектора введение налога на проживание в отелях будет отложено до 1 ноября 2020 года, налоги и платежи за апрель, май и июнь для компаний, арендующих отели, - на шесть месяцев. НДС для авиакомпаний, осуществляющих внутренние перевозки в Турции, снижен с 18% до 1% на три месяца, начиная с апреля. Ближний Восток, Африка Саудовская Аравия. 20 марта власти королевства анонсировали выделение 120 млрд риалов ($32 млрд) для поддержки экономики в условиях нефтяного кризиса и распространения коронавирусной инфекции. Меры включают помощь банковскому и финансовому сектору, малому и среднему бизнесу, в частности отсрочку налоговых платежей и освобождение от различных государственных сборов и пошлин.

ОАЭ. 14 марта ОАЭ объявили о выделении 100 млрд дирхам ($27 млрд) на поддержку экономики. Банкам предоставлены кредиты под нулевую процентную ставку, заемщикам разрешено задерживать выплату основной суммы и процентов по ним на срок до шести месяцев. Банкам позволено высвободить свои страховые запасы капитала для увеличения кредитного потенциала и поддержания экономики. 22 марта пакет помощи был увеличен до 126 млрд дирхам ($34 млрд).

Египет. 22 марта президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что правительство выделило 100 млрд египетских фунтов ($6,4 млрд) на финансирование плана по противодействию кризису, вызванному распространением коронавируса. Деньги будут направлены на финансирование недвижимости и в сектор туризма для обеспечения непрерывной работы отелей. Экономические меры также предполагают снижение цен на природный газ (до $4,5 за миллион тепловых единиц; ранее стоил $5,5) и электроэнергию (на 10 пиастров; $0,0063) для отраслей промышленности. Кроме того, разрешена отсрочка погашения по кредитам сроком на шесть месяцев для малых и средних предприятий, а также приостановление действия налога на сельскохозяйственные земли на два года. Уплата налога на недвижимость с предприятий и туристических объектов отложена на три месяца. Около 20 млрд египетских фунтов ($1,28 млрд) выделено для поддержки фондовой биржи страны.