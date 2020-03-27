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История отношений Северной Македонии и НАТО

27 марта 2020 года эта страна стала 30-м членом альянса
Описание
© AP Photo/Dragan Perkovksi

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 марта 2020 года Северная Македония стала 30-м членом НАТО. ТАСС подготовил материал об отношениях между блоком и этой балканской страной.

Отношения в 1990-х годах

Македония (с 2019 года - Северная Македония), провозгласившая независимость в 1991 году (в качестве республики входила в Югославию с 1945 года, уже в декабре 1993 года взяла курс на вступление в НАТО. Обосновывая необходимость такого шага, председатель парламента Стоян Андов отметил, что прием Македонии в альянс "способствовал бы укреплению ее национальной безопасности". С этого времени страна активно участвовала в деятельности блока.

В 1995 году она присоединилась к программе "Партнерство ради мира", принятой в 1994 году с целью всестороннего взаимодействия между альянсом и государствами, не являющимися его членами.

В 1998 году страна начала участвовать в программе "Наука ради мира и безопасности" (запущена в 1997 году), направленной на помощь странам-партнерам, осуществляющим переход к рыночной модели экономики, а также на поддержку исследований по защите от терроризма и других угроз в сфере безопасности. В 1999 году Македония подключилась к Плану действий по подготовке к членству в НАТО (действует с 1999 года; страна-участница получает статус кандидата на вступление в блок, ей оказывается практическая поддержка для проведения необходимых реформ).

В 1999 году Македония начала оказывать логистическую поддержку Международным силам безопасности в Косово (под командованием НАТО), которые были введены в край после военно-воздушной операции НАТО против Югославии (март - июнь 1999 года) согласно резолюции СБ ООН 1244. С этой целью в Скопье (столица Македонии) был создан штаб НАТО. В середине 2000-х годов он был преобразован в миссию связи.

2000-е годы

В марте 2001 года македонские албанцы из "Армии национального освобождения" (АНО), выступавшие с требованиями автономии, начали партизанскую войну против регулярной армии Македонии. Противостояние завершилось подписанием в августе того же года Охридского соглашения, предоставившего албанцам ограниченную самостоятельность. С целью разоружения членов АНО в августе - сентябре 2001 года НАТО провела на территории Македонии операцию "Основной урожай" (затем последовал еще ряд операций, нацеленных на нормализацию ситуации в стране).

В конце 2001 года Македония обратилась к руководящим органам альянса с официальной просьбой о вступлении.

Стремясь зарекомендовать себя в качестве надежного партнера, Македония присоединилась к Международным силам по содействию безопасности в Афганистане (ISAF), руководство которыми с 2003 года осуществлял альянс. Македонский воинский контингент находился в составе ИСАФ в 2002-2014 годах (порядка 160 человек; общая численность сил в 2014 году - ок. 90 тыс.). После вывода ISAF в 2014 году военнослужащие страны продолжили службу в Афганистане в рамках небоевой миссии НАТО "Решительная поддержка" (обучение сотрудников афганских служб безопасности, полиции и армии; в настоящее время контингент страны - ок. 50 военных, общая численность миссии - ок. 17 тыс. человек из 38 стран).

В 2005 году Македония подключилась к программе Operational Capabilities Concept, цель которой - повышение уровня оперативной совместимости ее вооруженных сил с формированиями стран - членов альянса.

Саммит НАТО в Бухаресте в 2008 году, вопрос об официальном названии Македонии

Македония рассчитывала получить приглашение к членству в НАТО на саммите организации в Бухаресте в апреле 2008 года. Однако против этого выступила Греция (член НАТО с 1952 года), сославшись на нерешенность проблемы с названием государства. Спор между двумя странами возник еще в 1991 году Греция, на территории которой находится большая часть исторической балканской области Македония, выступала за то, чтобы в названии нового государства было какое-либо пояснительное слово (например, "Независимая Республика Македония" или "Республика Северная Македония"). Вопрос о вступлении был отложен до разрешения спора.

Разногласия были сняты лишь в июне 2018 года, когда страны подписали соглашение, согласно которому бывшая югославская республика должна была получить официальное название "Республика Северная Македония". Уже в июле на саммите НАТО в штаб-квартире в Брюсселе страна была приглашена начать переговоры о вступлении. Они состоялись там же 18-19 октября.

Протокол о вступлении в НАТО

6 февраля 2019 года Македония и страны НАТО подписали протокол о ее вступлении в альянс. 12 февраля, после ратификации Грецией этого документа, соглашение об изменении названия страны вступило в силу. 19 марта 2020 года был закончен процесс ратификации протокола парламентами всех государств - членов альянса и самой Северной Македонии. 21 марта документ подписал президент страны Стево Пендаровски. Официально Северная Македония стала 30-м членом блока 27 марта после передачи протокола депозитарию - Госдепартаменту США. 30 марта флаг страны будет поднят над штаб-квартирой альянса в Брюсселе.

Позиция России

В январе 2019 года глава российского МИД Сергей Лавров выразил озабоченность развитием ситуации на Балканах. По его словам, "правила, которые продвигаются сейчас в целом на Балканах, достаточно опасны и отражают одержимость поскорее загнать все балканские страны в НАТО". Тогда же в отношении предстоящего вступления в блок Македонии МИД РФ заявил: "Налицо продолжение навязанного извне процесса искусственной перекройки государственного названия с целью форсированного втягивания Скопье в НАТО".

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