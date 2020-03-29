Биография бывшего главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 марта 2020 года скончался бывший председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов. Он возглавлял Мосгоризбирком около 25 лет - с 1995 по 2020 годы.

Валентин Павлович Горбунов родился 28 июля 1953 года в Москве.

В 1975 году окончил механический факультет Московского института инженеров железнодорожного транспорта Министерства путей сообщения СССР (ныне Российский университет транспорта), в 2000 году - юридический факультет Российской академии государственной службы при президенте РФ.

Кандидат юридических наук. В 2000 году в Российской академии государственной службы при президенте РФ защитил диссертацию по теме "Конституционно-правовые аспекты совершенствования избирательной системы в Российской Федерации на современном этапе".

С 1977 года занимался организацией выборов в Москве, был сотрудником разных избирательных комиссий. Работал в аппарате Центральной избирательной комиссии, занимался организацией выборов депутатов от общественных организаций на I Съезд народных депутатов СССР. Работал также в Верховном совете РСФСР.

С 1993 года являлся членом Московской городской избирательной комиссии. В 1995 году был избран председателем Мосгоризбиркома. Впоследствии пять раз переизбирался на этот пост, последний - 8 декабря 2016 года. Срок его полномочий заканчивался в 2021 году.

Как глава городской избирательной комиссии отвечал за организацию и проведение федеральных и городских выборов на территории Москвы. Неоднократно деятельность Мосгоризбиркома под его руководством подвергалась критике со стороны оппозиции, в частности, после выборов в Мосгордуму в 2009 году, и в Госдуму РФ в 2011 году. Во время предвыборной кампании в Мосгордуму 2019 года ряд независимых кандидатов обвинил председателя Мосгоризбиркома в недопущении их к выборам, что спровоцировало массовые акции протеста в столице. Основной причиной отказа стала недостоверность собранных в поддержку выдвижения подписей. Депутаты фракции КПРФ в Мосгордуме направили главе ЦИК России Элле Памфиловой обращение с требованием отставки Валентина Горбунова. Однако, по словам Памфиловой, хотя ЦИК признал работу ряда московских окружных комиссий неудовлетворительной, он не уполномочен принимать решение об отставке главы столичного избиркома.

16 марта 2020 г. Валентин Горбунов подал в отставку с должности председателя Мосгоризбиркома по состоянию здоровья. При этом он сохранил статус члена комиссии с правом решающего голоса. Новым главой Московской городской избирательной комиссии стал заместитель Горбунова Юрий Ермолов.

Заслуженный юрист Российской Федерации (2008).

Был женат на Наталье Горбуновой (род. 1953). Двое детей - сын и дочь.