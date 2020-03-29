Биография писателя Юрия Бондарева

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 марта 2020 года на 97-м году жизни скончался известный советский и российский писатель, сценарист Юрий Бондарев.

Юрий Васильевич Бондарев родился 15 марта 1924 года в Орске (Оренбургская губерния, ныне - Оренбургская область) в семье Василия Васильевича (1896-1988) и Клавдии Иосифовны (1900-1978) Бондаревых. Отец работал народным следователем. С 1931 года Бондаревы проживали в Москве.

В школьные годы Юрий Бондарев вместе с одноклассниками издавал рукописный литературный журнал, в котором размещались сочиненные ими рассказы и стихи. В старших классах состоял в спортивном обществе "Водник", на Клязьминском водохранилище (Московская обл.) обучался управлению гоночным швертботом. Также занимался тяжелой атлетикой и гимнастикой.

Летом 1941 года, когда началась Великая Отечественная война, в качестве добровольца занимался обустройством окопов под Смоленском. Затем направился в Актюбинскую обл. Казахской ССР (ныне - Республика Казахстан), где в эвакуации находились его мать, брат и сестра. Работал в колхозе, был забойщиком и откатчиком на угольной шахте, преподавал военную подготовку в средней школе села Вознесеновка (Мартукский район Актюбинской обл.).

В марте 1942 года Юрий Бондарев был призван на военную службу, проходил учебу во 2-м Бердичевском пехотном училище, передислоцированном в Актюбинск. Завершив ускоренный курс, получил звание сержанта и в октябре 1942 года был направлен в военно-формировочный лагерь под Тамбов, оттуда - в составе 2-й гвардейской армии - на Сталинградский фронт. Командовал минометным расчетом.

Был дважды ранен (в конце 1942 года - под Сталинградом, в конце 1943 года - под Житомиром). Принимал участие в форсировании Днепра и освобождении Киева. В составе наступающих советских войск дошел до Чехословакии.

В 1944 году вступил в ВКП(б). В октябре того же года был направлен в Чкаловское училище зенитной артиллерии (впоследствии - Оренбургское высшее зенитное ракетное училище, ликвидировано в 2008 г.). После окончания учебы в декабре 1945 года признан ограниченно годным к службе и демобилизован по ранениям, получив звание младшего лейтенанта.

Вернувшись в столицу, Юрий Бондарев некоторое время учился на шоферских курсах и на подготовительном отделении Московского авиационно-технологического института.

В 1946 году поступил в Литературный институт им. А. М. Горького, учился на семинаре Константина Паустовского. В 1949 году, будучи студентом третьего курса, напечатал в журнале "Смена" свой первый рассказ - "В пути". В 1951 году окончил вуз. В том же году был принят в Союз писателей СССР.

В 1953 году выпустил в московском издательстве "Советский писатель" первый сборник рассказов - "На большой реке".

Дебютом Юрия Бондарева в области крупных прозаических форм стала военная повесть "Юность командиров" (1956).

Широкую известность ему принесли произведения, также посвященные темам войны и послевоенной жизни: повесть "Батальоны просят огня" (1957), романы "Тишина" (1962) и "Двое" (1964).

В 1970 году Юрий Бондарев выпустил роман "Горячий снег" о событиях Сталинградской битвы.

Среди основных работ 1970-1980-х годах: романы "Берег" (1975), "Выбор" (1981) и "Игра" (1985), отражающие нравственно-философские стороны жизни советской интеллигенции, а также цикл рассказов-размышлений "Мгновения" (1977).

В 1990-е годы вышли романы "Искушение" (1992), "Непротивление" (1996) и "Бермудский треугольник" (1999). Последний к настоящему времени роман - "Без милосердия" - был издан в 2004 году.

Публицистические работы Юрия Бондарева входят в сборники: "Взгляд в биографию" (1971), "Поиск истины" (1976), "Хранители ценностей" (1987), "Диалоги о формулах и красоте" (1990).

Проза Юрия Бондарева переведена на 70 языков, в т. ч. на английский, французский, немецкий, японский, китайский, арабский, хинди.

По сценариям и литературным произведения Юрия Бондарева были сняты художественные фильмы: "Последние залпы" (1960, режиссер Леон Сааков), "49 дней" (1962, Генрих Габай), "Тишина" (1963, Владимир Басов; 1992, Ольгерд Воронцов), "Освобождение" (1968-1971, Юрий Озеров), "Горячий снег" (1972, Гавриил Егиазаров), "Берег" (1983, Александр Алов и Владимир Наумов), "Батальоны просят огня" (1985, Владимир Чеботарев и Александр Боголюбов), "Выбор" (1987, Владимир Наумов), "Трагедия века" (1993, Юрий Озеров).

Юрий Бондарев был депутатом, заместителем председателя Совета национальностей Верховного Совета СССР XI созыва (1984-1989).

В конце 1980-х - начале 1990-х годов входил в несколько организаций и движений национальной и патриотической направленности ("Единение", "Славянский собор России", "Русский национальный собор", "Духовное наследие").

В 1990-1991 годах был членом ЦК КП РСФСР.

С 1967 года избирался членом правления, в 1971-1991 годах - секретарем правления, в 1986-1991 годах - членом бюро секретариата правления Союза писателей СССР.

В 1991-1994 годах являлся председателем правления Союза писателей России.

В разное время входил в состав редколлегий "Литературной газеты", журналов "Роман-газета", "Мир образования - образование в мире", "Наше наследие", "Кубань".

Юрий Бондарев был членом общественного совета журнала "Наш современник", членом Союза кинематографистов РФ.

Герой Социалистического Труда (1984).

Награжден орденами "Знак Почета" (1967), Ленина (1971, 1984), Трудового Красного Знамени (1974), Октябрьской Революции (1981), Отечественной войны I степени (1985), "Большая звезда дружбы народов" (ГДР), медалями "За отвагу" (1943, 1944), "За оборону Сталинграда", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".

Лауреат Ленинской премии (1972, за сценарий киноэпопеи "Освобождение"), Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1975, за сценарий к фильму "Горячий снег"), Государственной премии СССР (1977, за роман "Берег"; 1983, за роман "Выбор"), Государственной премии РФ им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова (2014).

В 1994 г. Юрию Бондареву был присвоен орден Дружбы народов, однако писатель отказался принять награду. В телеграмме, направленной президенту РФ Борису Ельцину, он отметил, что "это уже не поможет доброму согласию и дружбе народов нашей великой страны".

Был удостоен Международной премии им. М. А. Шолохова в области литературы и искусства (1995), Большой литературной премии России (2012), литературной премии "Ясная поляна" (2013) и др.

Почетный гражданин Волгограда (2004).

Супруга - Валентина Никитична Бондарева. Старшая дочь - Елена (род. 1952), в середине 2010-х гг. была советником аппарата комитета по государственному строительству и конституционному законодательству Госдумы РФ. Младшая дочь - Екатерина (род. 1960), художник.

Жизни и творчеству писателя посвящен документальный фильм Андрея Гречихи "Мгновения Юрия Бондарева" (2009).