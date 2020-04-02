Биография врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 апреля 2020 года президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначил врио главы региона Александра Цыбульского, который до этого возглавлял Ненецкий автономный округ.

Александр Витальевич Цыбульский родился 15 июля 1979 года в Москве.

В 2001 году окончил Военный университет Министерства обороны РФ, в 2006 году - Московский институт международного бизнеса при Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ. В 2014 году получил диплом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по программе "Мастер делового администрирования". Прошел обучение на первом потоке программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которая была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления.

В 1996-2005 годах проходил службу в Вооруженных силах РФ.

С 2006 года занимал различные должности в департаменте внешнеэкономических отношений Министерства экономического развития и торговли РФ, главой которого являлся Герман Греф (ныне возглавляет Сбербанк России), а с сентября 2007 года - Эльвира Набиуллина (в настоящее время - председатель Центробанка РФ).

В феврале - августе 2008 года работал в Департаменте международного сотрудничества аппарата правительства РФ.

В 2008-2010 годах был помощником министра регионального развития РФ Виктора Басаргина.

С 2010 года - заместитель директора, в 2011-2013 годах - директор департамента международных связей и развития приграничного сотрудничества Министерства регионального развития РФ.

В январе - марте 2013 года - директор департамента координации государственных отраслевых программ Министерства регионального развития РФ.

В марте 2013 года перешел в Министерство экономического развития РФ, где занял должность помощника главы ведомства Андрея Белоусова. С июня того же года был помощником нового министра Алексея Улюкаева.

С сентября по декабрь 2013 года - директор департамента обеспечения деятельности главы Министерства экономического развития РФ.

В 2013-2014 годах - директор департамента взаимодействия с органами Таможенного союза и экономического сотрудничества со странами СНГ Минэкономразвития.

19 ноября 2014 года был назначен заместителем министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Сохранил свой пост после ареста министра и его отставки в связи с утратой доверия президента РФ. С 30 ноября 2016 года занимал должность заместителя главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина. Курировал вопросы стратегического и территориального планирования регионального развития, приграничного и международного межрегионального сотрудничества, социально-экономического развития арктических территорий, вопросы развития особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития, моногородов, закрытых административных территорий.

Входил в советы директоров АО "Особая экономическая зона "Иннополис", АО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга".

В 2015 году возглавил попечительский совет Благотворительного фонда культурных и социально значимых инициатив им. Святого праведного воина Федора Ушакова.

28 сентября 2017 года указом президента РФ Владимира Путина был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа (НАО). В тот же день освобожден от должности замминистра экономического развития РФ. На посту главы региона сменил Игоря Кошина.

В сентябре 2018 года президент РФ внес на рассмотрение Собрания депутатов НАО три кандидатуры на пост главы округа. В список вошли Александр Цыбульский (был выдвинут от "Единой России") и члены регионального парламента Андрей Ружников (партия "Родина") и Андрей Смыченков (ЛДПР).

1 октября 2018 года региональный парламент нового созыва (выборы прошли в единый день голосования 9 сентября 2018 года) избрал Александра Цыбульского губернатором Ненецкого автономного округа. За него проголосовали 12 из 15 присутствующих на заседании депутатов. В тот же день состоялась церемония инаугурации.

Общая сумма декларированного дохода за 2018 год составила 3 млн 932 тыс. рублей.

Действительный государственный советник РФ II класса (2015).

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2015).

Владеет английским, греческим и французским языками.