Биография врио губернатора Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 апреля 2020 года президент РФ Владимир Путин назначил вице-губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Юрия Бездудного временно исполняющим обязанности главы этого региона. Во главе НАО он сменил Александра Цыбульского, который был назначен врио губернатора Архангельской области.

Юрий Васильевич Бездудный родился 1 мая 1969 года в Брянской области.

В 1991 году окончил Орловское высшее военное командное училище связи им. М. И. Калинина (ныне - Академия Федеральной службы охраны РФ), в 2001 году - Орловскую региональную академию государственной службы. Также проходил обучение в негосударственном образовательном учреждении "Московский психолого-социальный институт" (ныне - университет) и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

С 1987-го по 2007 год служил в органах государственной безопасности СССР и РФ.

В 2007-2012 годах занимал должность заместителя главы Брянской городской администрации.

В 2013-2014 годах являлся вице-президентом ООО "Интерактивный банк" (Москва; лицензия отозвана 26 апреля 2016 года).

С 2014-го по 2019 год - заместитель главы администрации Одинцовского муниципального района Московской области Андрея Иванова.

С 18 марта 2019 года - заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского. Курировал работу аппарата администрации НАО, а также департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса региона.

У Юрия Бездудного двое детей.