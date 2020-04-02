Биография врио главы Коми Владимира Уйбы

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 апреля 2020 года президент РФ Владимир Путин назначил врио главы Республики Коми заместителя министра здравоохранения РФ Владимира Уйбу. Прежний руководитель республики Сергей Гапликов подал в отставку по собственному желанию.

Владимир Викторович Уйба родился 4 октября 1958 года в г. Омске в семье инженеров.

В 1982 году окончил Свердловский государственный медицинский институт (ныне Уральский государственный медицинский университет) по специальности "врач-гигиенист, эпидемиолог", в 2000 году - Академию народного хозяйства при правительстве РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) по курсу "Экономика и управление на предприятии".

Доктор медицинских наук. В 2005 году в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова (Санкт-Петербург) защитил диссертацию на тему "Управление качеством медицинской помощи в сети лечебно-профилактических учреждений специализированного государственного здравоохранения". Профессор.

В 1982-1984 годах работал цеховым врачом-терапевтом поликлинического отделения №3 городской больницы №20 г. Свердловска (ныне Екатеринбург).

С 1984 по 1989 годы - главный врач профилактория Белоярской АЭС (пос. Заречный, Свердловская обл.).

В 1989 году стал начальником медико-санитарной части №32 Третьего главного управления при Минздраве СССР (г. Заречный), возглавлял ее до 1999 года. Третье главное управление Минздрава СССР курировало вопросы космической медицины, профилактики и лечения работников предприятий и НИИ, связанных с атомной промышленностью, разработкой и производством ядерного, химического и бактериологического оружия. В 1992 году оно было преобразовано в Федеральное управление медико-биологических и экстремальных проблем при Министерстве здравоохранения РФ.

В 1999-2002 годах Владимир Уйба занимал должность заместителя руководителя Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве России (Москва).

С 2002 по 2003 годы - генеральный директор компании "Виру" (г. Заречный) по оптовой торговле фармацевтическими и медицинскими товарами и техникой.

С июня по декабрь 2003 года занимал пост заместителя руководителя Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при Министерстве здравоохранения РФ.

16 декабря 2003 года был назначен руководителем Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве РФ. В ходе реформы федеральных органов исполнительной власти управление было упразднено. На его базе создано Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), подведомственное Министерству здравоохранения и социального развития РФ (с 2012 года - Министерство здравоохранения РФ).

С 6 ноября 2004 года по 22 января 2020 года Владимир Уйба руководил Федеральным медико-биологическим агентством России.

С 2005 года заведует кафедрой общественного здоровья и здравоохранения Института повышения квалификации Академии постдипломного образования ФМБА России.

В 2009 году занял пост ректора Института последипломного профессионального образования им. А. И. Бурназяна ФМБА (с 2018 г. - Медико-биологический университет инноваций и непрерывного образования ФМБА). В настоящее время заведует в вузе кафедрой общественного здоровья и здравоохранения.

22 января 2020 года был назначен заместителем министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Главный редактор журналов "Медицина экстремальных ситуаций", "Медицинская радиология и безопасность".

Сумма декларированного дохода за 2018 год составила 7 млн 557 тыс. руб., супруги - 2 млн 290 тыс. руб.

Действительный государственный советник РФ I класса (2012).

Награжден орденами Мужества (2008, "за мужество и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи пострадавшим в грузино-югоосетинском конфликте"), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2014, 2011), Александра Невского. Имеет две благодарности (2008) и Почетную грамоту (2010) президента РФ, благодарность правительства РФ (2018). Также награжден орденом Дружбы Республики Южная Осетия (2012).

Лауреат премий правительства РФ в области науки и техники (2004) и в области образования (2013).

Врач высшей квалификационной категории.

Заслуженный врач РФ (1998). Заслуженный деятель науки РФ (2017).

Автор и соавтор около 250 научных публикаций по проблемам общественного здоровья.

Женат, имеет пятерых детей.