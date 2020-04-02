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Итоги деятельности Сергея Гапликова на посту главы Республики Коми

2 апреля Владимир Путин принял досрочную отставку Гапликова
Сергей Гапликов Александр Рюмин/ТАСС
Описание
Сергей Гапликов
© Александр Рюмин/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 апреля 2020 года президент России Владимир Путин принял досрочную отставку главы Коми Сергея Гапликова и назначил временно исполняющим обязанности руководителя республики Владимира Уйбу, занимавшего должность заместителя министра здравоохранения РФ. Сергей Гапликов возглавлял Коми с 30 сентября 2015 года (1 тыс. 647 дней). По продолжительности пребывания в должности занимал 29-е место среди действующих глав субъектов Федерации. ТАСС рассказывает о некоторых итогах его деятельности на посту руководителя республики.

Экономические показатели

За время пребывания Сергея Гапликова в должности руководителя Коми валовой региональный продукт республики (ВРП) вырос на 25,99% - с 528 млрд 403 млн руб. в 2015 году до 665 млрд 736 млн руб. в 2018 году (Росстат; данные за 2019 год не опубликованы). По этому показателю в 2015 году регион занимал 33-е место среди субъектов РФ, в 2018 году - 32-е.

ВРП на душу населения за тот же период увеличился на 29,77% - с 613 тыс. 975 руб. (11-е место) до 796 тыс. 760 руб. (10-е место).

В 2015 году дефицит бюджета Коми составил 8 млрд 665 млн руб., доходы равнялись 67 млрд 420 млн руб. (38-е место), расходы 76 млрд 85 млн (37-е). В 2019 году бюджет был исполнен с профицитом в 3 млрд 666 млн руб. Доходы выросли на 47,03% по сравнению с 2015 годом - до 99 млрд 128 млн руб. (40-е место), расходы - на 25,47% - до 95 млрд 462 млн руб. (42-е место).

В бюджете региона на 2020 год запланирован дефицит в размере 7 млрд 410 млн руб. Доходы, как ожидается, снизятся на 13,24% по сравнению с 2019 годом - до 86 млрд 3 млн руб., расходы - на 2,15% - до 93 млрд 413 млн руб.

Инвестиции в основной капитал региона в 2019 году сократились на 34,53% по сравнению с 2015 годом и составили 114 млрд 630 млн руб. По этому показателю Коми переместилась с 24-го места среди субъектов РФ на 41-е.

Социальная сфера

Численность населения республики с 2015 года снизилась на 5,09% - с 864 тыс. человек на 1 января 2015 года (59-е место среди субъектов Федерации) до 820 тыс. на аналогичную дату 2020 года. (60-е).

При этом рождаемость на 1 тыс. населения уменьшилась на 29,93% - с 13,7 человека в 2015 году (регион делил 32-34-е места с Вологодской и Сахалинской областями) до 9,6 в 2018 г. (занимал 45-47-е позиции с Севастополем и Приморским краем). Смертность на 1 тыс. населения за тот же период сократилась на 4,03% - с 12,4 человека в 2015 году (60-е место) до 11,9 в 2019 году (республика делила 59-60-е места с Удмуртией).

Уровень безработицы за тот же период снизился на 0,2 процентного пункта - с 7% в 2015 году (Коми делила 27-28-е места с Челябинской областью) до 6,8% в 2019 году (занимала 18-ю позицию).

Размер среднемесячной заработной платы в регионе вырос на 28,52% по сравнению с 2015 годом и составил в 2019 году 53 тыс. 162 руб. (в 2015 году - 12-е место, в 2019 году - 13-е). За тот же период среднемесячная пенсия увеличилась на 21,64% - до 18 тыс. 835 руб. При этом место республики в рейтинге не изменилось - 10-е.

С 2015 по 2018 годы число преступлений на 100 тыс. человек населения сократилось на 28,42% - с 2 тыс. 780 до 1 тыс. 990 (данные за 2019 год не опубликованы). В результате по этому показателю Республика Коми улучшила свою позицию в общероссийском рейтинге, переместившись с 3-го на 11-е место.

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Гапликов, Сергей АнатольевичКоми
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