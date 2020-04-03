Биография врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 апреля 2020 года президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова, который до этого возглавлял правительство Республики Саха (Якутия). Прежний глава Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку по собственному желанию.

Владимир Викторович Солодов родился 26 июля 1982 года в Москве.

В 2004 году окончил факультет государственного управления Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 2002 году учился в Институте политических наук в Париже (Institut de Sciences Politiques de Paris). Прошел обучение по программе подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, запущенной в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления на основе программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Кандидат политических наук. В 2007 году в МГУ имени Ломоносова защитил диссертацию на тему "Электронное правительство как инструмент трансформации государственного управления".

С 2005 года по 2013 год занимался преподавательской и научной деятельностью на факультете государственного управления МГУ: ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры теории и практики управления. Возглавлял Центр новых технологий государственного управления, принимал участие в разработке ряда программ подготовки государственных служащих, включая программу подготовки базового и перспективного уровней федерального резерва управленческих кадров.

В декабре 2012 года занял первое место в итоговом рейтинге финалистов открытого отбора кадров (направление "Молодые профессионалы"), организованного Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ).

В 2013 году возглавил департамент проектов и практик направления "Молодые профессионалы" АСИ. Отвечал за отбор и сопровождение проектов в области развития профессиональных кадров, принимал участие в запуске программы "Глобальное образование". Участвовал также в организации сессий по разработке проектов для территорий опережающего развития Дальнего Востока.

6 апреля 2015 года был назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Курировал вопросы социальной и экономической политики. Одновременно с 7 декабря 2015 года являлся инвестиционным уполномоченным в ДФО.

1 августа 2017 года занял пост председателя совета директоров Фонда развития Дальнего Востока (учредитель - Внешэкономбанк).

26 июня 2018 года врио главы Якутии Айсен Николаев назначил Владимира Солодова исполняющим обязанности председателя правительства Республики Саха (Якутия).

18 октября 2018 года, после избрания Айсена Николаева главой Якутии, Владимир Солодов возглавил правительство республики.

Общая сумма декларированного дохода за 2018 год составила более 9 млн рублей, супруги - 2,7 млн рублей.

Имеет благодарность правительства РФ (2015).

Автор и соавтор более 30 статей по вопросам государственного управления, в том числе "E-Government и борьба с коррупцией" (2006), "Электронная бюрократия: постбюрократия или сверхбюрократия" (2007), "Мобильные сервисы как инструмент повышения качества государственных услуг" (2009), "Моделирование поведения потребителей" (2012).

Женат.