Что означает введение режима чрезвычайной ситуации

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 апреля 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).

Что такое режим ЧС - в материале ТАСС.

Режимы функционирования органов госуправления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций прописаны в законе "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Этот документ был подписан президентом РФ Борисом Ельциным 21 декабря 1994 года. Пункт 6 статьи 4.1 этого закона предусматривает три подобных режима:

- повседневный режим (при отсутствии угрозы возникновения чрезвычайной ситуации);

- режим повышенной готовности (если такая угроза существует);

- непосредственно режим чрезвычайной ситуации.

Согласно пункту 10 той же статьи, при режиме как повышенной готовности, так и ЧС власти могут:

- ограничивать доступ людей и транспортных средств в зону чрезвычайной ситуации;

- приостанавливать деятельность организаций, оказавшихся в зоне ЧС, если существует угроза безопасности жизнедеятельности их работников и других граждан;

- осуществлять иные меры, не ограничивающие прав и свобод человека и гражданина, создавать необходимые условия для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации и минимизации ее негативного воздействия.

Также органы власти устанавливают порядок использования различных резервов на случай возникновения ЧС, в том числе транспортных средств и средств оповещения. Более подробные правила и полномочия органов власти были прописаны в решении правительства 3 апреля 2020 года.

Как вводятся режимы повышенной готовности и ЧС

До 2020 года режим ЧС вводился и отменялся указами органов исполнительной власти субъектов РФ или местными властями. Федеральные власти могли вводить режим ЧС только для органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На уровне регионов введение ЧС является достаточно распространенной практикой при разного рода стихийных и техногенных бедствиях (паводках, природных пожарах, землетрясениях и др.). На федеральном уровне режим ЧС в современной истории России не вводился. Однако в 2013 году во время паводков на Дальнем Востоке, затронувших несколько регионов, глава МЧС Владимир Пучков назвал сложившуюся ситуацию "чрезвычайной ситуацией федерального уровня". 1 апреля 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому право введения режима ЧС как на уровне регионов, так и на уровне Федерации получило правительство РФ.

Отличие режима ЧС от ЧП

Следует отличать режим ЧС от режима чрезвычайного положения (ЧП). Последний может вводиться президентом РФ (на основании федерального конституционного закона от 30 мая 2001 года) в случае природных катаклизмов, включая эпидемии. Однако режим чрезвычайного положения предусматривает гораздо более радикальные меры, в том числе ограничивающие свободы и права граждан. В частности, при ЧП власти в праве временно переселять жителей в безопасные районы, мобилизовывать трудоспособное население, отстранять от работы в экстренном порядке руководителей государственных и негосударственных организаций и т. д.