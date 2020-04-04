Хронология взрывов бытового газа с жертвами в жилых домах в России

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 апреля 2020 года в Орехово-Зуеве произошел взрыв газа на третьем этаже пятиэтажного жилого дома по адресу ул. Гагарина, 31. В результате обрушились перекрытия второго подъезда с пятого по первый этажи. По предварительным данным МЧС России, один человек погиб и четверо пострадали.

С начала 2019 года произошло не менее десяти взрывов бытового газа в жилых домах в России, в результате которых погиб 21 человек (без учета ЧП 4 апреля 2020 года). В хронологию не входят случаи ЧП при эксплуатации газосварочного оборудования и взрывов газовых баллонов при ремонтных и строительных работах.

14 января 2019 года в городе Шахты (Ростовская область) в результате взрыва бытового газа произошло частичное разрушение двух верхних этажей девятиэтажного многоквартирного дома №16 по ул. Хабарова. В результате погибли пять человек. Двое пострадавших (в том числе младенец) были госпитализированы. Всего ударной волной были разрушены четыре квартиры. К концу апреля 2019 года конструкции пострадавшего здания были восстановлены. В октябре 2019 года следствие установило двух подозреваемых по уголовному делу о взрыве. Ими стали слесарь и начальник шахтинской службы внутридомового газового оборудования. В отношении их возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть более двух лиц").

14 февраля 2019 года в Краснодаре в трехэтажном 30-квартирном жилом доме по адресу ул. Кандагарская, 3 произошел хлопок бытового газа в баллоне. В результате два человека погибли, было разрушено шесть квартир, частично повреждено десять квартир. Спасатели эвакуировали из дома 12 человек, в том числе двоих детей. В ходе проверки выяснилось, что здание было построено без разрешительных документов, не зарегистрировано в установленном законом порядке как жилое помещение. 26 февраля 2019 года оно было снесено.

7 марта 2019 года в двухэтажном частном жилом доме в Завьяловском районе Алтайского края в результате взрыва газа и последовавшего за ним пожара два человека погибли и еще двое пострадали.

12 мая 2019 года в 16-квартирном двухэтажном жилом доме на ул. Ленина в поселке Чистоозерный (Каменский район Ростовской области) произошел взрыв бытового газа. В результате погибли два человека - мужчина и ребенок 2010 года рождения, еще два человека были госпитализированы. Обрушилась кровля здания на площади 50 кв. м, три квартиры оказались разрушены, еще четыре - повреждены. Пресс-служба губернатора региона сообщала, что для жильцов поврежденного дома в течение 8-12 месяцев будет построен новый дом, на период возведения здания их обеспечили временным жильем.

28 июня 2019 года в Коврове (Владимирская область) произошел хлопок газа с последующим возгоранием в пятиэтажном многоквартирном доме №1/2 по ул. Зои Космодемьянской. В результате ЧП один человек погиб, 11 были травмированы. От огня пострадало шесть квартир, были эвакуированы 48 человек. В качестве основной версии случившегося СК РФ рассматривал неадекватные действия сына погибшего мужчины, который накануне выписался из специализированной клиники. Сообщалось, что он перерезал шланги, идущие к плите и газовой колонке. Это стало причиной утечки газа и последующего хлопка.

31 июля 2019 года в результате взрыва бытового газа в частном доме в поселке Боровский (Тюменская область) погибли два человека - десятилетняя девочка и ее дедушка. Дом в результате взрыва и вызванного им пожара был разрушен. Соседние дома от взрыва не пострадали.

17 ноября 2019 года в поселке Пробуждение (Энгельс, Саратовская область) произошел взрыв газовоздушной смеси в железобетонном здании ангарного типа, которое частично использовалось как жилое, частично - как склад. Ангар обрушился, возгорания зафиксировано не было. В результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе ребенок. 19 ноября один из госпитализированных пострадавших, 53-летний хозяин домовладения, умер из-за полученных травм.

3 декабря 2019 года в поселке Яковлево (Белгородская область) произошел взрыв газа на первом этаже четырехэтажного жилого дома № 102 по ул. Шаландина. В результате один человек погиб на месте, позже в больнице умерла одна из пострадавших. Еще пять человек получили ранения. По данным следствия, выход газа и его скопление в подвале жилого дома произошли в результате незаконных действий представителей филиала АО "Газпром газораспределение Белгород", которые осуществили врезку в трубу магистрального газопровода с грубыми нарушениями правил безопасности при производстве газоопасных работ.

22 февраля 2020 года в Азове (Ростовская область) произошли взрыв газа и последующий пожар в многоквартирном трехэтажном доме № 84/108 в переулке Павлова. Площадь горения составляла 60 кв. м, оно было оперативно ликвидировано сотрудниками МЧС. В результате происшествия погибли два человека - 71-летний и 92-летний жильцы дома. Несущие конструкции здания повреждены не были. Причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с бытовым газом.

26 марта 2020 года в Магнитогорске (Челябинская область) произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома по адресу ул. Доменщиков, 19. В результате два человека погибли, еще двое пострадали. Из дома был эвакуирован 31 человек. После взрыва на втором и третьем этажах здания начался пожар, который ликвидировали сотрудники МЧС. Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").