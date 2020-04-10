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Пандемия коронавируса нового типа

Как работает система пропусков в условиях пандемии в разных странах

10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении ввести ряд дополнительных ограничений в столице. В их числе постепенное введение пропускного режима для поездок на работу и перемещения внутри района
Ницца, Франция REUTERS/Eric Gaillard
Описание
Ницца, Франция
© REUTERS/Eric Gaillard

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 апреля 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге о дополнительных запретах и ограничениях, которые вводятся в столице с 13 апреля в связи с пандемией COVID-19. В числе этих мер постепенное введение пропускного режима для поездок на работу и перемещения внутри района.

ТАСС подготовил материал о подобных ограничениях, установленных для передвижения граждан в других странах.

В Китае пропускная система в условиях пандемии включает использование как современной технологии QR-кодов (широко применяется в мобильных приложениях с встроенными платежными системами такими, как Alipay, Wechat и др.), так и традиционных бумажных пропусков. В условиях карантина, который продолжает действовать в ряде районов, и пропуска, и QR-коды выдаются для выхода из дома в пределах жилого комплекса на одного члена семьи один раз в двое суток. Кроме того, специальные пропуска выдаются работникам медицинских служб, правоохранительных органов и некоторым другим категориям граждан.

В Италии для выхода из дома необходимо распечатать и заполнить так называемую самодекларацию. В ней указывается имя и фамилия, дата и место рождения, паспортные данные, адрес проживания, контактный телефон. Также там содержится пункт, под которым заявитель подтверждает, что не находится на карантине и не является инфицированным (если выяснится, что гражданин солгал, ему грозит до 12 лет тюрьмы). Кроме того, в документе нужно указать цель и направление маршрута. Уважительных причин, по которым человек может покинуть место проживания, четыре: поездка на место работы (при себе нужно иметь рабочий пропуск и оригинал письма на фирменном бланке с подписью руководителя); посещение супермаркета, аптеки, банка; форс-мажорные обстоятельства; состояние здоровья. Кроме декларации при себе необходимо иметь ID-карту (официальный документ в виде пластиковой карты, удостоверяющий личность) или паспорт.

Во Франции граждане должны пользоваться QR-кодом в качестве пропуска, подтверждающего обоснованность их выхода из дома в условиях карантина. Коды необходимо получить на веб-сайте министерства внутренних дел или правительства и распечатать или скачать в формате PDF на смартфон. При заполнении анкеты необходимо указать имя, фамилию, адрес, причину выхода из дома, дату и время. QR-код вместе с документом, удостоверяющим личность, нужно предъявить полиции в случае проверки. Перед каждым выходом из дома граждане должны получать новый код. При этом продолжают действовать ранее введенные бумажные разрешительные документы.

В Греции лица, которым необходимо отлучиться из дома, обязаны отправить на установленный номер бесплатное СМС-сообщение с указанием своих данных и цели выхода. Получив подтверждение, они могут временно покинуть место жительства. Такая же система действует на Кипре.

В Азербайджане, чтобы получить разрешение на выход из дома, гражданину необходимо направить СМС на установленный номер, указав цель выхода, а также серию и номер документа, удостоверяющего личность. При использовании личного транспорта необходимо также указать номер автомобиля. Ответ на свой запрос гражданин получит в течение часа, и только после этого он может покинуть дом. Полицейские наряды, которые контролируют соблюдение карантинного режима, остановив гражданина, проверят наличие у него соответствующего разрешения.

Теги
АзербайджанСобянин, Сергей СеменовичГрецияИталияРоссияКитайФранцияПандемия коронавируса нового типа
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