ТАСС-ДОСЬЕ. 16 апреля 2020 года президент России Владимир Путин поручил отложить подготовку к параду Победы 9 мая. При этом глава государства заявил, что парад и другие праздничные мероприятия в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне пройдут в 2020 году. История парадов Победы на Красной площади - в материале ТАСС.

Первый Парад

Впервые Парад Победы на Красной площади в Москве состоялся 24 июня 1945 года. Им командовал маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, принимал Парад заместитель Верховного главнокомандующего маршал Советского Союза Георгий Жуков. Для участия в Параде были сформированы 12 сводных полков (10 - от всех действовавших к концу войны фронтов, а также по одному от Военно-морского флота и Наркомата обороны). Каждый полк насчитывал свыше тысячи наиболее отличившихся бойцов, в том числе Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы. Перед полками шли командующие фронтами и армиями.

Также в Параде участвовали сводный полк барабанщиков, части Московского гарнизона, оркестр из 1,4 тыс. музыкантов. В целом по Красной площади прошли около 40 тыс. военнослужащих и около 1 850 единиц военной техники. Воздушная часть была отменена из-за нелетной погоды. В конце шествия к подножию Мавзолея были брошены 200 знамен разгромленных немецких войск.

Парад 1965 года

В 1946 и 1947 годах 9 мая в СССР было выходным днем, однако парадов в этот день не проводилось. В период с 1948-го по 1964 год День Победы официально не отмечался.

В 1965 году, в 20-й юбилей Победы, эта дата снова стала всенародным праздником и выходным днем. Второй парад, посвященный победе в Великой Отечественной войне, состоялся 9 мая 1965 года. Тогда по Красной площади впервые пронесли Знамя Победы. Знаменосцем был Герой Советского Союза полковник Константин Самсонов, ассистентами - Герои Советского Союза сержант Михаил Егоров и старший сержант Мелитон Кантария, которые 1 мая 1945 года водрузили стяг над Рейхстагом. В параде приняли участие части Московского гарнизона и курсанты высших военных училищ и академий, почти треть участников шествия составляли ветераны Великой Отечественной войны.

Парады 1985 и 1990 годов

Следующий парад Победы состоялся 9 мая 1985 года, на 40-летие Победы. Помимо воинских частей и современной боевой техники, в нем принимали участие колонны ветеранов, а также боевые машины времен Второй мировой войны (танки Т-34-85, самоходные артиллерийские установки СУ-100, гвардейские реактивные минометы БМ-13 "Катюша"). Военнослужащие - участники исторической части парада - были одеты в форму периода Великой Отечественной войны.

В параде, состоявшемся спустя пять лет, 9 мая 1990 года, также была задействована военная техника Великой Отечественной войны. В его исторической части по Красной площади проехал тягач с точной копией памятника воину-освободителю, установленного в Трептов-парке в Берлине.

Парады Победы в России

На 50-ю годовщину Победы, 9 мая 1995 года, на Красной площади был воспроизведен исторический Парад 1945 года. Сводными полками ветеранов были представлены все 10 фронтов военных лет со своими боевыми знаменами. Также в шествии участвовали военнослужащие российской армии в военной форме периода Великой Отечественной войны. В полдень на Кутузовском проспекте у Поклонной горы состоялся военный парад частей Московского гарнизона и курсантов военных учебных заведений с участием современной боевой техники.

С 1958 года воздушные парады ни в один из государственных праздников СССР и РФ над Красной площадью не проводились. В 1995 году было принято решение дополнить наземную часть парада авиационной - в честь 50-летия Победы строй из 79 самолетов и вертолетов (включая стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160) прошел над Поклонной горой.

В том же году, 19 мая, был принят федеральный закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". В соответствии с документом, военные парады с привлечением вооружения и военной техники, использованием копий Знамени Победы стали проводиться ежегодно 9 мая в Москве, городах-героях, а также городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. В 2000 году на параде пешим строем в последний раз прошли ветераны. В 2005 году в день 60-летия Победы они проехали по площади на 130 автомобилях, стилизованных под грузовики ГАЗ-АА ("полуторки") 1940-х годов. В 2005 году было принято решение оборудовать на Красной площади для ветеранов специальные трибуны. В качестве гостей на параде в честь 60-летия Победы присутствовали бывшие военнослужащие вермахта, приехавшие в составе немецкой делегации во главе с канцлером Германии Герхардом Шрёдером.

В 2010 году в торжественном шествии на Красной площади впервые с 1945 года приняли участие иностранные военные из 13 государств, в том числе Великобритании, США, Франции, Польши и государств СНГ (по 75 человек от каждой страны). В параде 2011 года было задействовано рекордное в новейшей истории России число военнослужащих - почти 20 тыс. человек.

Возвращение тяжелой техники

Важной особенностью парадов 9 мая, которые проходили с 2008 года, был проезд тяжелой военной техники.

9 мая 2008 года также начались ежегодные парадные пролеты авиации над Красной площадью - тогда над столицей пролетели 32 воздушных судна. Годом позже их численность выросла до 69, а в 2010 году - до 127 единиц. В 2011 и 2012 годах к авиационной программе парада привлекались только пять вертолетов Ми-8, которые несли крупные флаги родов Вооруженных сил РФ. В 2013, 2014 и 2016 годах число участвовавших в воздушной части парада самолетов и вертолетов соответствовало годовщине Победы. В 2017 году авиационная часть парада в Москве была отменена из-за плохой погоды.

В 2012-2014 годах в ходе парада Победы демонстрировались новые образцы наземной боевой техники: зенитные ракетные комплексы "Тор-М2У", бронеавтомобили "Тайфун К-63968", противотанковые ракетные комплексы "Хризантема-С".

На юбилейном параде в честь 70-летия Победы в 2015 году широкой публике были впервые представлены перспективные модели военной техники - танк Т-14 и тяжелая боевая машина пехоты (БМП) Т-15 на платформе "Армата", колесный бронетранспортер ВПК-7829 (платформа "Бумеранг"), БМП и гусеничный бронетранспортер на платформе "Курганец-25", десантный бронетранспортер БТР-МДМ "Ракушка", самоходная гаубица калибра 152 мм "Коалиция-СВ", бронеавтомобили повышенной защищенности "Тайфун-У", дистанционно управляемые универсальные боевые модули "Эпоха" и другие. В юбилейном параде в 2015 году было задействовано наибольшее количество техники: 194 единицы колесной и гусеничной техники разных лет, а также 140 самолетов и вертолетов.

В параде 2019 года приняли участие 13 083 человека и 132 единицы боевой техники. Планировалось, что над площадью пролетят 74 самолета и вертолета ВКС России, однако авиационная часть была отменена из-за облачной погоды. Парадом командовал главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков, принимал парад министр обороны Сергей Шойгу.

Подготовка к параду 2020 года

Всего в параде 9 мая 2020 года планировалось задействовать 225 единиц вооружения и военной техники, в т. ч. 24 новейших образца боевой техники, которые должны были быть представлены впервые. Среди таких новинок, по данным источника ТАСС в оборонном ведомстве, береговой противокорабельный ракетный комплекс "Бал", машина дистанционного разминирования "Листва", тяжелые огнеметы ТОС-2 "Тосочка". Собеседник агентства сообщал, что в авиационной части парада будут представлены 55 самолетов, в т. ч. четыре авиакомплекса "Кинжал" и четыре Су-57, а также 20 вертолетов - то есть всего 75 машин, что символизирует 75-ю годовщину Победы.

Во второй половине марта военная техника прибыла на полигон Алабино. 1 апреля экипажи 30 танков Т-34 танковой армии Западного военного округа приступили к тренировкам на полигоне. Проход легендарных танков традиционно открывает проезд военной техники по Красной площади на парадах в честь Победы в Великой Отечественной войне. Исторические машины прошли капитальный ремонт на 61-м бронетанковом ремонтном заводе (БТРЗ, входит в состав "Уралвагонзавода" госкорпорации "Ростех") в поселке Стрельна в Санкт-Петербурге.

Источник ТАСС рассказал, что 6 апреля в Алабине состоялась первая совместная тренировка пеших расчетов и авиации к параду. Отмечалось, что "приняты все меры в отношении парадных расчетов по профилактике коронавирусной инфекции".

Репетиции парада на Красной площади были запланированы на 29 апреля, 4 мая и 7 мая.

1 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что решения по изменению планов провести парад Победы в Москве 9 мая в связи с угрозой распространения коронавируса не принимались, "но ситуация мониторится".