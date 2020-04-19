Биография писателя Александра Кабакова

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 апреля 2020 года в Москве на 77-м году жизни скончался российский писатель Александр Кабаков.

Александр Абрамович Кабаков родился 22 октября 1943 года в Новосибирске, куда была эвакуирована его мать, Фрида Исааковна. Отец, Абрам Яковлевич, был военным инженером. В годы Великой Отечественной войны он служил в железнодорожных войсках, затем участвовал в разработках баллистических ракет.

Александр Кабаков окончил механико-математический факультет Днепропетровского государственного университета (ныне Днепровский национальный университет им. Олеся Гончара, Украина), прошел службу в армии. В конце 1960-х - начале 1970-х годов работал младшим научным сотрудником в ракетном конструкторском бюро в Днепропетровске (ныне Днепр).

В 1972 году переехал в Москву, до 1988 года работал в газете "Гудок". Был старшим литературным сотрудником, фельетонистом, редактором отдела информации. Также в 1970-х - 1980-х годах публиковал юмористические рассказы в различных изданиях.

В 1988-1997 годах - обозреватель, заместитель главного редактора еженедельника "Московские новости".

В конце 1980-х годов Александр Кабаков начал работать в жанрах крупной прозы. Известность ему принесла повесть-антиутопия "Невозвращенец", опубликованная в 1989 году в журнале "Искусство кино".

В 1997-2002, 2005-2006 годах Александр Кабаков работал в издательском доме "Коммерсант" (специальный корреспондент, в 2000-2002 годах - заведующий отделом общества).

В 2003 году был колумнистом "Столичной вечерней газеты", в 2004 году - заместителем главного редактора журнала "Новый очевидец". Впоследствии являлся главным редактором журнала для железнодорожных пассажиров "Саквояж СВ".

Среди других произведений писателя: романы "Сочинитель", "Самозванец", "Последний герой", "Все поправимо", "Беглец", "Старик и ангел", пьесы "Знаки", "Интенсивная терапия", "Роль хрусталя в семейной жизни", цикл рассказов "Московские сказки".

В 2011 году в соавторстве с Евгением Поповым выпустил книгу "Аксёнов" о писателе Василии Аксенове.

По произведениям Александра Кабакова сняты художественные фильмы "Десять лет без права переписки" (1990, режиссер Владимир Наумов; основой сценария послужила повесть "Линда" с хлопками") и "Невозвращенец" (1991, Сергей Снежкин). В 2008 году пьеса "Знаки" была инсценирована Марком Розовским в московском театре "У Никитских ворот".

Книги писателя были изданы в Германии, Испании, Италии, Китае, Норвегии, США, Франции, Японии.

Александр Кабаков являлся лауреатом литературной премии "Большая книга" (2006, вторая премия за роман "Все поправимо"; 2012, вторая премия за книгу "Аксенов").

В разное время входил в состав попечительского совета телекомпании "РЕН ТВ", общественного совета при Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям.

Был женат на Элле Евгеньевне Никольской (работала в "Гудке" редактором отдела писем). Дочь - Раиса.

Жизни и творчеству Александра Кабакова посвящен один из выпусков телевизионного проекта "Линия жизни" (2008, ГТРК "Культура").