{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Биография писателя Александра Кабакова

Он умер 18 апреля в возрасте 76 лет
Александр Кабаков Максим Шеметов/ТАСС
Описание
Александр Кабаков
© Максим Шеметов/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 апреля 2020 года в Москве на 77-м году жизни скончался российский писатель Александр Кабаков.

Александр Абрамович Кабаков родился 22 октября 1943 года в Новосибирске, куда была эвакуирована его мать, Фрида Исааковна. Отец, Абрам Яковлевич, был военным инженером. В годы Великой Отечественной войны он служил в железнодорожных войсках, затем участвовал в разработках баллистических ракет.

Александр Кабаков окончил механико-математический факультет Днепропетровского государственного университета (ныне Днепровский национальный университет им. Олеся Гончара, Украина), прошел службу в армии. В конце 1960-х - начале 1970-х годов работал младшим научным сотрудником в ракетном конструкторском бюро в Днепропетровске (ныне Днепр).

В 1972 году переехал в Москву, до 1988 года работал в газете "Гудок". Был старшим литературным сотрудником, фельетонистом, редактором отдела информации. Также в 1970-х - 1980-х годах публиковал юмористические рассказы в различных изданиях.

В 1988-1997 годах - обозреватель, заместитель главного редактора еженедельника "Московские новости".

В конце 1980-х годов Александр Кабаков начал работать в жанрах крупной прозы. Известность ему принесла повесть-антиутопия "Невозвращенец", опубликованная в 1989 году в журнале "Искусство кино".

В 1997-2002, 2005-2006 годах Александр Кабаков работал в издательском доме "Коммерсант" (специальный корреспондент, в 2000-2002 годах - заведующий отделом общества).

В 2003 году был колумнистом "Столичной вечерней газеты", в 2004 году - заместителем главного редактора журнала "Новый очевидец". Впоследствии являлся главным редактором журнала для железнодорожных пассажиров "Саквояж СВ".

Среди других произведений писателя: романы "Сочинитель", "Самозванец", "Последний герой", "Все поправимо", "Беглец", "Старик и ангел", пьесы "Знаки", "Интенсивная терапия", "Роль хрусталя в семейной жизни", цикл рассказов "Московские сказки".

В 2011 году в соавторстве с Евгением Поповым выпустил книгу "Аксёнов" о писателе Василии Аксенове.

По произведениям Александра Кабакова сняты художественные фильмы "Десять лет без права переписки" (1990, режиссер Владимир Наумов; основой сценария послужила повесть "Линда" с хлопками") и "Невозвращенец" (1991, Сергей Снежкин). В 2008 году пьеса "Знаки" была инсценирована Марком Розовским в московском театре "У Никитских ворот".

Книги писателя были изданы в Германии, Испании, Италии, Китае, Норвегии, США, Франции, Японии.

Александр Кабаков являлся лауреатом литературной премии "Большая книга" (2006, вторая премия за роман "Все поправимо"; 2012, вторая премия за книгу "Аксенов").

В разное время входил в состав попечительского совета телекомпании "РЕН ТВ", общественного совета при Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям.

Был женат на Элле Евгеньевне Никольской (работала в "Гудке" редактором отдела писем). Дочь - Раиса.

Жизни и творчеству Александра Кабакова посвящен один из выпусков телевизионного проекта "Линия жизни" (2008, ГТРК "Культура").

Реклама на ТАСС
Биография заслуженной артистки России Евгении Ураловой
Она умерла в возрасте 79 лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС