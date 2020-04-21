Как менялась продолжительность жизни в России

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 апреля 2020 года Минздрав сообщил, что средняя продолжительность жизни в России достигла в 2019 году исторического максимума - 73,4 года.

История этого показателя - в материале ТАСС.

Российская империя и советское время

В Российской империи в конце XIX века ожидаемая продолжительность жизни составляла около 30 лет, при этом страна отставала по данному показателю от Великобритании, Германии и Франции на 10-15 лет. Во второй половине 1920-х годов средняя продолжительность жизни в РСФСР выросла до 42 лет, однако к тому времени в Западной Европе этот показатель уже превышал 50-60 лет.

Сократить разрыв с западноевропейскими странами по ожидаемой продолжительности жизни РСФСР удалось только к 1960-м годам. В частности, в 1961-1962 годах она составила 68,75 года (в США на тот момент - 70 лет), и с тех пор показатель менялся незначительно. Главным сдерживающим фактором оставалась низкая продолжительность жизни у мужчин, которая сократилась с 63,8 года в 1960-х годах до 61 года в начале 1980-х годах (у женщин в этот период показатель оставался неизменным - на уровне 73 лет).

Лучший в РСФСР показатель по ожидаемой продолжительности жизни был зафиксирован в 1986-1987 годах, когда он впервые преодолел отметку в 70 лет (70,13 года). В частности, рост продолжительности жизни совпал с проведением в стране антиалкогольной кампании. В 1990 году средняя продолжительность жизни немного снизилась и составила 69,19 года.

Демографический кризис 1990-х годов и последующий рост показателя

В начале 1990-х годов Россия переживала демографический кризис: в 1994 году была зафиксирована самая низкая с 1950-х годов средняя ожидаемая продолжительность жизни - 63,98 года. Причем этот показатель для мужчин упал до 58,1 года, то есть ниже действовавшего на тот момент пенсионного возраста в 60 лет. У женщин он сократился незначительно - до 71,5 года.

На уровне 64-65 лет средняя ожидаемая продолжительность жизни в России оставалась вплоть до 2005 года (тогда этот показатель составил 65,37 года), затем начался ее рост. В 2006 году продолжительность жизни мужчин впервые с 1990-х годов превысила пенсионный возраст и достигла 60,4 года. В 2012 году ожидаемая продолжительность для обоих полов жизни побила рекорд советского времени и составила 70,24 года, в 2014 году повысилась до 70,93 года (с учетом Крымского федерального округа).

По итогам 2015 года впервые был превзойден уровень в 71 год, в 2017 году - 72 года.

По данным Росстата на 2018 год, средняя продолжительность жизни россиян при рождении обновила рекорд и составляла 72,91 года (у женщин - 77,82 года, у мужчин - 67,75 года).

Сравнение с другими странами

Согласно последним опубликованным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2016 год, по показателю средней продолжительности жизни РФ находилась на 105 месте в мире (71,9 года) из 183 стран. Таким образом, Россия отставала на 12,3 года от лидера рейтинга - Японии (84,2 года), оказавшись на одном уровне с КНДР, Суринамом, Боливией и Ливией. Среди стран бывшего СССР первое место занимает Эстония (41-е место, 77,8 года).

По данным Программы развития ООН (ПРООН) за 2018 год, Россия занимала 106-е место по ожидаемой продолжительности жизни (72,4 года по данным организации), ненамного отставая от среднемирового показателя (72,6 года).

28 августа 2015 года в британском научном журнале Lancet было опубликовано исследование, проведенное группой экспертов, изучивших оценку ожидаемой продолжительности жизни и ожидаемой продолжительности здоровой жизни (то есть с поправкой на наиболее распространенные болезни и причины смерти) в 188 странах. Согласно данным ученых, Россия показывает одну из лучших динамик по увеличению средней продолжительности жизни. Так, в 2013 году по сравнению с 2005 годом этот показатель у мужчин вырос на 7,34 года - быстрее за этот период "продлили жизнь" себе мужчины только в Ботсване, Замбии, Малави и Руанде. По росту ожидаемой продолжительности жизни женщин (+4,75 года) Россия заняла 19-е место из 188 стран.