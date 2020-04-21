{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Как менялась продолжительность жизни в России

Минздрав сообщил, что средняя продолжительность жизни в РФ достигла в 2019 году исторического максимума - 73,4 года
Описание
© Гавриил Григоров/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 апреля 2020 года Минздрав сообщил, что средняя продолжительность жизни в России достигла в 2019 году исторического максимума - 73,4 года.

История этого показателя - в материале ТАСС.

Российская империя и советское время

В Российской империи в конце XIX века ожидаемая продолжительность жизни составляла около 30 лет, при этом страна отставала по данному показателю от Великобритании, Германии и Франции на 10-15 лет. Во второй половине 1920-х годов средняя продолжительность жизни в РСФСР выросла до 42 лет, однако к тому времени в Западной Европе этот показатель уже превышал 50-60 лет.

Сократить разрыв с западноевропейскими странами по ожидаемой продолжительности жизни РСФСР удалось только к 1960-м годам. В частности, в 1961-1962 годах она составила 68,75 года (в США на тот момент - 70 лет), и с тех пор показатель менялся незначительно. Главным сдерживающим фактором оставалась низкая продолжительность жизни у мужчин, которая сократилась с 63,8 года в 1960-х годах до 61 года в начале 1980-х годах (у женщин в этот период показатель оставался неизменным - на уровне 73 лет).

Лучший в РСФСР показатель по ожидаемой продолжительности жизни был зафиксирован в 1986-1987 годах, когда он впервые преодолел отметку в 70 лет (70,13 года). В частности, рост продолжительности жизни совпал с проведением в стране антиалкогольной кампании. В 1990 году средняя продолжительность жизни немного снизилась и составила 69,19 года.

Демографический кризис 1990-х годов и последующий рост показателя

В начале 1990-х годов Россия переживала демографический кризис: в 1994 году была зафиксирована самая низкая с 1950-х годов средняя ожидаемая продолжительность жизни - 63,98 года. Причем этот показатель для мужчин упал до 58,1 года, то есть ниже действовавшего на тот момент пенсионного возраста в 60 лет. У женщин он сократился незначительно - до 71,5 года.

На уровне 64-65 лет средняя ожидаемая продолжительность жизни в России оставалась вплоть до 2005 года (тогда этот показатель составил 65,37 года), затем начался ее рост. В 2006 году продолжительность жизни мужчин впервые с 1990-х годов превысила пенсионный возраст и достигла 60,4 года. В 2012 году ожидаемая продолжительность для обоих полов жизни побила рекорд советского времени и составила 70,24 года, в 2014 году повысилась до 70,93 года (с учетом Крымского федерального округа).

По итогам 2015 года впервые был превзойден уровень в 71 год, в 2017 году - 72 года.

По данным Росстата на 2018 год, средняя продолжительность жизни россиян при рождении обновила рекорд и составляла 72,91 года (у женщин - 77,82 года, у мужчин - 67,75 года).

Сравнение с другими странами

Согласно последним опубликованным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2016 год, по показателю средней продолжительности жизни РФ находилась на 105 месте в мире (71,9 года) из 183 стран. Таким образом, Россия отставала на 12,3 года от лидера рейтинга - Японии (84,2 года), оказавшись на одном уровне с КНДР, Суринамом, Боливией и Ливией. Среди стран бывшего СССР первое место занимает Эстония (41-е место, 77,8 года).

По данным Программы развития ООН (ПРООН) за 2018 год, Россия занимала 106-е место по ожидаемой продолжительности жизни (72,4 года по данным организации), ненамного отставая от среднемирового показателя (72,6 года).

28 августа 2015 года в британском научном журнале Lancet было опубликовано исследование, проведенное группой экспертов, изучивших оценку ожидаемой продолжительности жизни и ожидаемой продолжительности здоровой жизни (то есть с поправкой на наиболее распространенные болезни и причины смерти) в 188 странах. Согласно данным ученых, Россия показывает одну из лучших динамик по увеличению средней продолжительности жизни. Так, в 2013 году по сравнению с 2005 годом этот показатель у мужчин вырос на 7,34 года - быстрее за этот период "продлили жизнь" себе мужчины только в Ботсване, Замбии, Малави и Руанде. По росту ожидаемой продолжительности жизни женщин (+4,75 года) Россия заняла 19-е место из 188 стран.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Биография писателя Александра Кабакова
Он умер 18 апреля в возрасте 76 лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС