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Случаи предотвращения вооруженных нападений на российские учебные заведения в 2020 году

22 апреля в ФСБ России сообщили о возбуждении в Тюменской области уголовного дела по факту подготовки 18-летним подростком вооруженного нападения на школу

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 апреля 2020 года в ФСБ России сообщили о возбуждении в Тюменской области уголовного дела по факту подготовки 18-летним подростком вооруженного нападения на школу. У него изъяли гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два охотничьих ножа, аммиачную селитру, средства связи и интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

Хронология случаев предотвращения вооруженных нападений на российские учебные заведения - в материале ТАСС. В текущем году сообщалось о семи таких событиях (с учетом случая в Тюменской области).

27 января пресс-служба управления Министерства внутренних дел (МВД) России по Костромской обл. сообщила, что трое подростков в Костроме планировали устроить стрельбу в школе. По данным ведомства, сотрудники регионального УМВД совместно с УФСБ России по Костромской обл. получили информацию о 15-летнем подростке, который публиковал у себя на странице в социальной сети запрещенные материалы и "проявлял интерес к движению "Колумбайн". Согласно публикации МВД, подросток собрал группу единомышленников из числа своих одноклассников, с которыми отрабатывал боевые навыки - стрельбу в гаражах из пневматического пистолета. По данным полиции, причиной такого поведения стали конфликты в классе, обида за несправедливо поставленную учителем оценку. Со школьниками и их родителями были проведены профилактические беседы, семьи подростков взяты на особый контроль. О возбуждении уголовного дела не сообщалось.

24 января ряд российских СМИ опубликовал информацию о том, что в школе №125 г. Снежинска (Челябинская обл.) был предотвращен теракт. По информации "Комсомольской правды", двое девятиклассников намеревались устроить взрыв и стрельбу в учебном заведении. Нападение удалось предотвратить благодаря бдительности родителей и педагогов. Правоохранительные органы официально эти сведения не комментировали. Выявление и пресечение подготовки к теракту подтвердила изданию "Южноуральская панорама" секретарь регионального Минобрнауки Светлана Платонова.

18 февраля ФСБ задержала в г. Керчи (Крым) двух подростков по подозрению в причастности к подготовке терактов в образовательных учреждениях этого города. В сообщении ведомства они были названы последователями Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года, когда погибли 20 человек. По месту жительства подростков в Керчи были изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, которые были приобретены ими через интернет, и компоненты для изготовления взрывчатых веществ. По версии ФСБ, молодые люди 2003 и 2004 годов рождения разделяли "молодежную экстремистскую идеологию применения насилия в школах" и наряду с подготовкой терактов администрировали в соцсетях и мессенджерах так называемые группы смерти. 20 февраля 2020 года Киевский районный суд Симферополя арестовал обоих фигурантов уголовного дела, им предъявлено обвинение в подготовке к совершению террористических актов.

26 февраля в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили о задержании в Саратове двух 14-летних подростков, планировавших совершить вооруженное нападение на школу. По информации ФСБ, подростки "состояли в различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида". Следственным управлением СК РФ по Саратовской обл. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ.

23 марта в ФСБ России сообщили о задержании на Сахалине двух студентов 2002 и 2003 годов рождения по подозрению в подготовке нападения на учебное заведение. По данным ФСБ, они причастны к пропаганде в интернете терроризма, массовых убийств и суицида. В ходе обысков у студентов были изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, промышленный детонатор; предположительно, самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение. В связи с тем, что один из молодых людей является несовершеннолетним, председатель Следственного комитета поручил следственному управлению по Сахалинской области инициировать перед прокуратурой вопрос о передаче материалов уголовного дела для дальнейшего расследования следственными органами СК РФ.

16 апреля в пресс-службе Следственного комитета сообщили журналистам о возбуждении уголовного дела в отношении подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске. По информации ФСБ, 14-летнего подростка изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно, самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники, содержащие информацию о планируемом преступлении. Подросток заявил оперативникам, что готовился 19-20 апреля устроить в школе стрельбу.

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