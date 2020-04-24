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Биография председателя совета директоров "Лукойла" Валерия Грайфера

Он умер 24 апреля в возрасте 90 лет
Валерий Грайфер Антон Новодережкин/ТАСC
Описание
Валерий Грайфер
© Антон Новодережкин/ТАСC

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 апреля 2020 года в возрасте 90 лет умер российский нефтяник, председатель совета директоров компании "Лукойл" Валерий Грайфер.

Валерий Исаакович Грайфер родился 20 ноября 1929 года в Баку (Закавказская СФСР, СССР; ныне - Азербайджан). Его отец был кадровым офицером, мать - инженером-автодорожником. После начала Великой Отечественной войны, в возрасте 12 лет, Валерий Грайфер убежал с другом на фронт, однако оттуда его вернули домой.

В 1952 году окончил Московский нефтяной институт имени И. М. Губкина (ныне - Российский государственный университет нефти и газа), в 1976 году - Институт народного хозяйства (заочно; ныне Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова).

Кандидат технических наук (1967).

В 1952 году поступил на работу в производственное объединение "Татнефть" помощником мастера по добыче нефти. В 1956 году был назначен начальником добычи нефти и газа - заместителем главного инженера объединения.

В 1957-1962 годах Валерий Грайфер работал начальником отдела добычи управления нефтяной промышленности Совета народного хозяйства Татарской АССР.

В 1962-1964 годах возглавлял трест "Татнефтегаз".

В 1964-1972 годах был заместителем начальника ПО "Татнефть".

В 1972 году возглавил планово-экономическое управление Министерства нефтяной промышленности СССР.

В 1985-1990 годах занимал должность заместителя министра нефтяной промышленности СССР, одновременно до 1989 года был начальником Главного Тюменского производственного управления по нефтяной и газовой промышленности.

В 1990-1991 годах - заместитель председателя Научно-технического совета Миннефтепрома СССР.

В 1992 году Валерий Грайфер перешел на работу в "Лукойл", став исполнительным директором по научно-техническому прогрессу и экологии. В 1996 году вошел в состав совета директоров компании, в 2000 году возглавил совет. В марте 2020 года было объявлено, что Валерий Грайфер не вошел в список кандидатов в новый состав совета директоров нефтяной компании. Пост председателя совета он должен был покинуть в июне 2020 года.

Одновременно с марта 1992 года был генеральным директором нефтесервисной Российской инновационной топливно-энергетической компании. После того, как она была выкуплена "Лукойлом", в 2010 году стал председателем совета директоров РИТЭК.

Был членом совета попечителей РГУ нефти и газа имени Губкина.

Почетный нефтяник СССР (1979), заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РСФСР (1967).

Был награжден орденами Ленина (1971), Трудового Красного Знамени (1966), "Знак Почета" (1959), Дружбы (1996), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2007, 1999), Александра Невского (2014). Отмечен Почетной грамотой президента РФ (2009).

Лауреат Ленинской премии (1976).

Валерий Грайфер был автором около 100 научных публикаций и 40 изобретений. Автор книг "Малый и средний бизнес в нефтяной промышленности России" (2000), "Разработка малопродуктивных нефтяных месторождений" (2001, в соавторстве).

Теги
РоссияГрайфер, Валерий Исаакович
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